Som Pradosh Upay: आज सिर्फ 1 उपाय से शांत होगा चंद्र दोष, खुलेंगे सफलता के रास्ते… शिव के साथ चंद्र देव भी होंगे प्रसन्न

Som Pradosh Upay: सिर्फ 1 उपाय से शांत होगा चंद्र दोष और खुल सकते हैं सफलता के रास्ते… क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत बदलने के लिए?

Published date india.com Published: March 30, 2026 11:21 AM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Som Pradosh Upay: आज सिर्फ 1 उपाय से शांत होगा चंद्र दोष, खुलेंगे सफलता के रास्ते… शिव के साथ चंद्र देव भी होंगे प्रसन्न
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Som Pradosh 2026:आज का सोम प्रदोष सिर्फ एक सामान्य व्रत नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए खास अवसर है जो लंबे समय से मानसिक तनाव, अस्थिरता या बार-बार असफलताओं से जूझ रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन समस्याओं की एक बड़ी वजह कुंडली में मौजूद चंद्र दोष भी हो सकता है. चंद्रमा मन, भावनाओं और सोचने-समझने की क्षमता का कारक होता है. जब यह कमजोर होता है, तो व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है. ऐसे में सोम प्रदोष का दिन इस दोष को शांत करने के लिए बेहद प्रभावशाली माना जाता है.

क्या है आज का सबसे शक्तिशाली उपाय?

आज प्रदोष काल में भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करें, फिर रात में चंद्रमा को जल अर्पित करें. ये एक ऐसा संयुक्त उपाय है जो सीधे भगवान शिव और चंद्र देव दोनों को प्रसन्न करता है. पूजा के दौरान “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. इसके बाद जब रात में चंद्रमा दिखाई दे, तो एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं और “ॐ सोमाय नमः” का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्पित करें. यह प्रक्रिया न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक संतुलन को भी मजबूत करती है.

क्यों खास है यह उपाय?

सोमवार का दिन चंद्रमा का होता है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं. इसका अर्थ यह है कि शिव पूजा करने से चंद्रमा स्वतः प्रभावित होता है. जब आप एक ही दिन शिव और चंद्र दोनों की आराधना करते हैं, तो यह दोहरी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है. यही कारण है कि यह उपाय तेजी से असर दिखाने वाला माना जाता है.

चंद्र दोष का असर कितना गंभीर होता है?

जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है, उन्हें अक्सर मानसिक अस्थिरता, डर, चिंता, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कई बार ऐसे लोग सही निर्णय नहीं ले पाते, रिश्तों में तनाव बना रहता है और करियर में भी रुकावटें आती हैं. नींद की समस्या और आत्मविश्वास की कमी भी इसके प्रमुख संकेत माने जाते हैं.

किन लोगों को जरूर करना चाहिए यह उपाय?

जो बार-बार तनाव और चिंता में रहते हैं

जिनकी नींद पूरी नहीं होती या मन अशांत रहता है

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जिनके रिश्ते कमजोर हो रहे हैं

जिनके करियर और पैसों में रुकावट आ रही है

इन सभी के लिए सोम प्रदोष का यह उपाय एक तरह का “एनर्जी रीसेट” माना जाता है.

क्या ध्यान रखना जरूरी है?

प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय इस पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है. इस समय ही शिवलिंग का अभिषेक करें. बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है. पूजा के दौरान मन शांत और एकाग्र रखें, तभी इसका पूरा फल मिलता है.

छुपा हुआ रहस्य

सोम प्रदोष का असली रहस्य इस दिन बनने वाली ऊर्जा में छिपा है. ये वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां मन और आत्मा को संतुलित करने में मदद करती हैं. जब इस ऊर्जा के साथ शिव और चंद्र दोनों की कृपा जुड़ जाती है, तो जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावट भी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है.

अगर आप भी लंबे समय से मानसिक तनाव, असफलता या अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, तो आज का यह एक छोटा-सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है. बस सच्चे मन से शिव और चंद्र देव की आराधना करें और बदलाव को महसूस करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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