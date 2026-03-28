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Som Pradosh Vrat 2026 Date: कब है चैत्र माह का अंतिम प्रदोष व्रत? नोट करें डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Som Pradosh Vrat 2026 Date: प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का पूजन किया जाता है और इस ​व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है. कहते हैं कि इस दिन भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

Published date india.com Updated: March 28, 2026 2:01 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Som Pradosh Vrat 2026 Date: कब है चैत्र माह का अंतिम प्रदोष व्रत? नोट करें डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
Som Pradosh Vrat 2026

Som Pradosh Vrat 2026 Date: प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस दिन देवो के देव महादेव का पूजन होता है. चैत्र माह समाप्त होने वाले वाला है और इस माह का अंतिम प्रदोष व्रत जल्द ही आने वाला है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष के दिन भगवान शिव का पूजन करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. यह व्रत धन, दौलत, आरोग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करता है. आइए जानते हैं कब है चैत्र माह का अंतिम प्रदोष व्रत?

सोम प्रदोष व्रत 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह की त्रयोदशी तिथि 30 मार्च को सुबह 7 बजकर 9 मिनट पर शुरू होगी और 31 मार्च को सुबह 6 बजकर 55 मिनट पर समाप्त होगी. वैसे तो हिंदू धर्म में कोई भी व्रत उदयातिथि के अनुसार रखा जाता है लेकिन प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानि शाम के समय होती है और इसलिए यह प्रदोष काल के आधार पर रखा जाता है. ऐसे में चैत्र माह का अंतिम प्रदोष व्रत 30 मार्च 2026 को रखा जाएगा. इस दिन सोमवार पड़ रहा है इसलिए इसे सोम प्रदोष व्रत नाम दिया गया है.

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सोम प्रदोष व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार 30 मार्च को सोम प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 38 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. यानि भगवान शिव की पूजा के लिए 2 घंटे 19 मिनट का समय मिलेगा.

सोम प्रदोष व्रत के दिन रवि योग

बता दें कि इस बार 30 मार्च को सोम प्रदोष व्रत के दिन रवि योग बन रहा है जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है. पंचांग के अनुसार रवि योग दोपहर 2 बजकर 48 मिनट पर शुरू होगा और 31 मार्च को सुबह 6 बजकर 13 मिनट पर समाप्त होगा. कहते हैं कि रवि योग में सूर्य देव का प्रभाव अधिक होता है और इस दौरान यदि उनकी पूजा की जाए तो कई दोषों से मुक्ति मिलती है.

सोम प्रदोष व्रत के 5 नियम

  • प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का पूजन किया जाता है और इस व्रत से एक दिन पहले से ही घर में सात्विक भोजन का सेवन करना अनिवार्य माना गया है. व्रत में तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए.
  • प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यानि शाम के समय पूजा की जाती है लेकिन सुबह के समय भी भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए.
  • ध्यान रखें कि प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन सूर्यादय के बाद किया जाता है. बता दें कि सोम प्रदोष व्रत का पारण 31 मार्च को सुबह 6 बजकर 55 मिनट के बाद होगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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