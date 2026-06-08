सोमवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए? ज्योतिषाचार्य से जानें सबसे शुभ दिन और व्रत के नियम

Somvar Vrat: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जातक उपवास रख विधि-विधान से पूजन करते हैं. लेकिन सोमवार व्रत किस दिन शुरू करने चाहिए, इसे लेकर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं.

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Somvar Vrat

सोमवार का व्रत रखने से हर मनोकामना पूरी होती है.

भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन में सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं.

लेकिन सोमवार व्रत का फल तभी मिलता है जब सही नियमों का पालन किया जाए.

Somvar Vrat: सनातन धर्म में सोमवार का व्रत बेहद ही फलदायी माना गया है. यह व्रत भगवान शिव की कृपा पाने, मनचाहा जीवनसाथी प्राप्त करने और जीवन में सुख-शांति के लिए रखा जाता है. कहते हैं कि यदि इस व्रत को विधि-विधान से रखा जाए तो देवो के देव महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं. सोमवार के व्रत का फल अवश्य मिलता है और इसलिए केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष भी भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सोमवार का रखते हैं. लेकिन किसी भी व्रत का पूरा लाभ तभी मिलता है, जब उसे सही समय और सही विधि से शुरू किया जाए. पंडित व ज्योतिषाचार्य निरंजन जी ने सोमवार के व्रत की विधि व नियमों के बारे में बताया है.

सोमवार व्रत कब और किस महीने में शुरू करें?

पंडित निरंजन जी का कहना है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का बहुत ही शुभ होता है. इस व्रत को शुरू करने के लिए शास्त्रों में कुछ दिनों व तिथियों का जिक्र किया गया है. यदि इस दौरान सोमवार के व्रत शुरू किए जाएं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है.

सबसे उत्तम महीने: हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और वैशाख के महीने में सोमवार व्रत शुरू करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है. इनमें से भी यदि सावन के महीने में सोमवार व्रत की शुरुआत की जाए तो अधिक उत्तम होता है.

पक्ष का भी रखें ध्यान: पंडित निरंजन जी का कहना है कि सोमवार के व्रत हमेशा शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करने चाहिए. कृष्ण पक्ष सोमवार व्रत की शुरुआत करना वर्जित माना गया है.

इस समय भी न करें व्रत शुरू: इसके अलावा मलमास यानि अधिकमास के दौरान भी सोमवार व्रत शुरू नहीं करने चाहिए. न ही सोमवार व्रत की शुरुआत तब करनी चाहिए जब गुरु और शुक्र तारा अस्त हों.

कितने सोमवार का व्रत रखना चाहिए?

अगर आप सोमवार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो दिन व समय के साथ भी व्रत के दिन भी जरूर तय करें. मनोकामना के अनुसार ही सोमवार व्रत के ​दिन तय होते हैं. 16 सोमवार का व्रत मनचाहा जीवनसाथी, करियर में तरक्की और कष्टों से मुक्ति की कामना से रखा जाता है. यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ, कर्ज से मुक्ति या मानसिक शांति चाहता है तो उसे 14 या 21 सोमवार के व्रत रखने चाहिए. वहीं सावन के महीने में आने वाले 4 या 5 सोमवार के व्रत भी मनोकामना पूर्ति के लिए रखे जाते है।.

कैसे करें सोमवार व्रत का संकल्प?

सोमवार व्रत की शुरुआत कर रहे हैं तो शुभ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाले सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें और और सफेद या पीले रंग के व्रत धारण करें. इसके बाद हाथ में जल और अक्षत यानि चावल लेकर भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लें. साथ ही मन में तय करें कि आप कितने सोमवार व्रत रखेंगे.

सोमवार व्रत की पूजा-विधान व नियम

सोमवार व्रत के दिन घर के मंदिर में या फिर नजदी के किसी शिव मं​दिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें. शिवलिंग पर गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद और घी अर्पित करें. इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं और शिवजी की प्रिय वस्तुएं जैसे कि बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल और अक्षत (बिना टूटे हुए चावल) अर्पित करें. साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और गणेश जी की भी पूजा करें. फिर धूप-दीप जलाएं और सोमवार व्रत की कथा पढ़ें और शिवजी की आरती करें. सोमवार के व्रत में दिन में केवल एक बार (शाम को पूजा के बाद) सात्विक भोजन किया जाता है. भोजन में नमक का परहेज करें, यदि जरूरी हो तो केवल सेंधा नमक का उपयोग करें.

Q1. सोमवार व्रत कैसे शुरू करें?

सोमवार व्रत शुरू करने से पहले शुभ दिन व समय देखना चाहिए

Q2. सोमवार का व्रत कब शुरू करना शुभ होता है?

सावन के महीने में सोमवार व्रत की शुरुआत करना शुभ होता है. इसके अलावा अधिकमास को छोड़कर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से सोमवार व्रत रखने चाहिए.

Q3. सोमवार के कितने व्रत रखने चाहिए?

आप सावन के सोमवार, 16 सोमवार या 21 सोमवार का व्रत रख सकते हैं.

Q4. व्रत समाप्त होने के बाद क्या करें?

सोमवार के व्रत समाप्त होने के बाद उद्यापन अवश्य करना चाहिए.