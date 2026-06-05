Somvati Amavasya 2026: 3 साल में एक बार मिलता है ये मौका! ज्येष्ठ अधिकमास अमावस्या पर इन 3 चीजों के दान से शांत होंगे 3 पीढ़ियों के पितृ!

Somvati Amavasya 2026: 15 जून 2026 को बन रहा है ज्येष्ठ अधिकमास अमावस्या और सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग. जानिए स्नान-दान का शुभ मुहूर्त और पितृ दोष मुक्ति के 3 गुप्त उपाय.

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Jyeshtha Adhik Maas Amavasya: हिंदू धर्मग्रंथों में अमावस्या की तिथि को पितरों की तृप्ति और साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है लेकिन जब यही अमावस्या ज्येष्ठ महीने में हो और साथ ही उस पर अधिकमास मास का दुर्लभ संयोग बन रहा हो, तो इसका आध्यात्मिक महत्व 100 गुना बढ़ जाता है.

अधिकमास और सोमवती अमावस्या का दुर्लभ महासंयोग

हिंदू पंचांग के अनुसार, 15 जून 2026, सोमवार का दिन बेहद खास होने जा रहा है. इस दिन न केवल ज्येष्ठ अधिकमास की अमावस्या है, बल्कि सोमवार का दिन होने से इस पर सोमवती अमावस्या का दुर्लभ महासंयोग भी बन रहा है. शास्त्रों में इस अद्भुत संयोग को त्रिवेणी योग की संज्ञा दी गई है, जो दान-पुण्य और पितृ तर्पण के लिए 100 गुना अधिक फलदायी माना जाता है.

अमावस्या तिथि और शुभ मुहूर्त:

अमावस्या तिथि का प्रारंभ: 14 जून 2026, दोपहर 12:19 बजे से

अमावस्या तिथि की समाप्ति: 15 जून 2026, सुबह 08:23 बजे तक

स्नान-दान का समय: उदयातिथि मान्य होने के कारण 15 जून को सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान और दान करना सर्वोत्तम रहेगा.

ज्योतिषविदों के अनुसार, हर तीन साल में एक बार आने वाला अधिकमास जब ज्येष्ठ के महीने में समाप्त होता है, तो वह तिथि त्रिवेणी योग का निर्माण करती है. इस विशेष दिन हमारे तीन पीढ़ियों के पितृ पिता, दादा और परदादा पृथ्वी लोक के सबसे करीब होते हैं. यदि इस दिन पीपल के वृक्ष के पास 3 विशेष चीजों का गुप्त दान किया जाए, तो वर्षों पुराना पितृ दोष भी चुटकियों में शांत हो जाता है.

आइए जानते हैं इस महासंयोग पर किए जाने वाले उन 3 चमत्कारी दानों के बारे में, जो आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं.

पहला महादान: काले तिल और तांबे का राहु-केतु नाशक चक्र

पितृ पूजा में काले तिल का महत्व सर्वोपरि है. मान्यता है कि बिना काले तिल के पितर कभी भी जल या भोजन स्वीकार नहीं करते.

कैसे करें उपाय: ज्येष्ठ अधिकमास अमावस्या की सुबह एक तांबे के पात्र लोटे में शुद्ध जल भरें. उसमें थोड़े से काले तिल, कच्चा दूध और गंगाजल मिलाएं.

गुप्त दान की विधि: इस जल को पीपल की जड़ में ‘ॐ पितृदेवताभ्यो नमः’ मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें. इसके बाद वह तांबे का पात्र या कोई अन्य तांबे की वस्तु वहीं किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान कर दें.

असर: इससे कुंडली में मौजूद पितृ दोष के साथ-साथ राहु और केतु के अशुभ प्रभाव भी समाप्त होते हैं.

दूसरा महादान: तपती धूप के साथी (छाता, खड़ाऊ और सप्तधान्य)

चूंकि यह अमावस्या ज्येष्ठ महीने में आती है, जो अपनी भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, इस मौसम में राहगीरों या जरूरतमंदों को गर्मी से राहत देने वाली वस्तुओं का दान सीधे पितरों की आत्मा को ठंडक पहुंचाता है.

क्या दान करें: इस दिन किसी गरीब या श्रद्धेय व्यक्ति को छाता, खड़ाऊ या चप्पल, और सप्तधान्य यानि सात प्रकार का अनाज दान करें.

पौराणिक मान्यता: माना जाता है कि परलोक के मार्ग में हमारे पितरों को जिन कष्टों का सामना करना पड़ता है, इस लोक में किए गए इन चीजों के दान से उन्हें उस मार्ग में सुख और छाया मिलती है. बदले में वे वंशजों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं.

तीसरा महादान: पीपल के पास महादीपक और सफेद मिष्ठान

अमावस्या की रात पूरी तरह अंधकारमयी होती है. इस रात को पितरों के मार्ग को आलोकित करने के लिए दीपदान का विशेष नियम है.

गुप्त दान की विधि: अमावस्या की शाम सूर्यास्त के बाद किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाएं. वहां गाय के शुद्ध घी का एक चौमुखी चार बत्तियों वाला मिट्टी का दीपक जलाएं.

भोग और नियम: दीपक के साथ एक दोने में सफेद रंग की मिठाई पितरों का स्मरण करते हुए रख दें. ध्यान रहे, इस उपाय को करने के बाद आपको सीधे अपने घर आना है और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है.

असर: यह एक अत्यंत प्रभावशाली गुप्त दान है, जो पितरों के मार्ग के अंधेरे को दूर करता है और घर में आ रही आर्थिक तंगी या वंश वृद्धि की रुकावट को हमेशा के लिए खत्म कर देता है.

पीढ़ियों का कर्ज और अधिकमास का रहस्य

अक्सर लोग पूछते हैं कि अधिकमास की अमावस्या ही इतनी विशेष क्यों है? दरअसल, अधिकमास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिन्हें मोक्षदाता कहा जाता है. जब विष्णु जी के महीने का समापन अमावस्या पर होता है, तो पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं.

यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष के कारण तरक्की रुकी हुई है, घर में बार-बार क्लेश होता है या बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो 3 साल में एक बार मिलने वाले इस त्रिवेणी योग के मौके को हाथ से न जाने दें. श्रद्धापूर्वक किया गया यह छोटा सा दान आपकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी संवार सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.