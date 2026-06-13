Somvati Amavasya 2026: खुल सकते हैं सौभाग्य के द्वार! सोमवती अमावस्या पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, नोट करें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

Somvati Amavasya 2026: इस साल की पहली सोमवती अमावस्या बेहद ही खास है क्योंकि इस दिन कुछ दुर्लभ व पवित्र संयोग बन रहे हैं जो कि जीवन में सुख—समृद्धि व खुशहाली लेकर आएंगे.

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Somvati Amavasya 2026

Somvati Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करने की परंपरा है. साथ ही अमास्या के दिन यदि पितरों का तर्पण किया जाए तो न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि कालसर्प दोष भी दूर होता है और सभी पापों का भी नाश होता है. इस बार ही सोमवती अमावस्या बहुत ही खास है क्योंकि यह ज्येष्ठ अधिकमास की अमावस्या के दिन पड़ रही है जो कि तीन साल में एक बार आती है. बता दें कि जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है और इस बार 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी. इस दिन कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो कि पूजा-पाठ के पुण्य को कई गुना बढ़ा सकते हैं और बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकते है।.

सोमवती अमावस्या पर बन रहा दुर्लभ संयोग

पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या 15 जून 2026, सोमवार को मनाई जाएगी. सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखा जाता है. ऐसे में भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना के लिए सोमवती अमावस्या का दिन बहुत खास है. इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे और इससे मिथुन संक्रांति का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है. पंचांग के अनुसार 15 जून के सोमवती अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है. इस योग किए गए कार्य सफल होते हैं.

नोट करें मिथुन संक्राति का समय

सोमवती अमावस्या के दिन मिथुन संक्रांति भी मनाई जाएगी और ​इस दिन सूर्य देव दोपहर 12 बजकर 59 मिनट पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. बता दें कि मिथुन संक्रांति का महापुण्य काल दोपहर 12 बजकर 59 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

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सोमवती अमावस्या पर स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बेहद ही शुभ व फलदायी माना गया है. यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना शुभ होता है और 15 जून 2026 को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 3 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. गंगा स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए. इस दिन अन्न, धन, वस्त्र या छाता दान करना शुभ होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.