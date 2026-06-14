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Somvati Amavasya 2026: 4 महासंयोग एक साथ... शिव, हरि, सूर्य और पितरों को एक ही दिन में प्रसन्न करने के 5 अचूक उपाय

Somvati Amavasya 2026: अधिकमास, सोमवार, अमावस्या और मिथुन संक्रांति के इस महासंयोग पर शिव, हरि, सूर्य और पितरों को प्रसन्न करने के 5 अचूक उपाय जानें, जिससे सात जन्मों के पाप कटेंगे.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: June 14, 2026, 2:13 PM IST
somvati amavsya
Somvati Amavasya 2026: अधिकमास, अमावस्या और संक्रांति का महासंयोग

Adhikmas Somvati Amavasya 2026: सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में कुछ तिथियां ऐसी आती हैं, जो अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को समेट लेती हैं. ऐसा ही एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी महासंयोग इस बार बनने जा रहा है. जब एक ही दिन अधिकमास (पुरुषोत्तम मास), सोमवार, अमावस्या (सोमवती अमावस्या) और मिथुन संक्रांति का मिलन हो रहा है. ग्रहों और तिथियों का ऐसा चतुष्कोणीय तालमेल सदियों में एकाध बार ही देखने को मिलता है. इस महा-कल्याणकारी दिन की गई थोड़ी सी भी भक्ति और साधना से साधक के सात जन्मों के संचित पाप कट जाते हैं और जीवन में ‘गोल्डन पीरियड’ की शुरुआत होती है.

क्यों खास है यह चतुष्कोणीय महासंयोग?

इस पावन तिथि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक ही दिन में सनातन धर्म के चार सर्वोच्च स्तंभों भगवान शिव (सोमवार), भगवान विष्णु (अधिकमास), सूर्य देव (मिथुन संक्रांति) और पितृ देव (अमावस्या) को एक साथ मनाने का सुनहरा मौका दे रही है. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ‘आत्मा’ और चंद्रमा को ‘मन’ का कारक माना गया है. संक्रांति सूर्य का पर्व है और अमावस्या चंद्रमा का. इन दोनों का एक साथ सोमवार को मिलना आत्मा और मन के शुद्धिकरण और आंतरिक संतुलन का सबसे बड़ा योग बनाता है. यदि आप भी अपने जीवन से मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, करियर की बाधाएं और पितृदोष को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, तो इस महासंयोग के दिन ये 5 अचूक उपाय अवश्य करें:

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  1. सूर्य देव को दें ‘विशेष अर्घ्य’ (करियर और मान-सम्मान के लिए)

चूंकि इसी दिन सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें. तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. अर्घ्य देते समय ‘ॐ घृणि सूर्याय नमः’ मंत्र का जाप करें।. इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होगा और नौकरी-बिजनेस में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

  1. महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक (मानसिक शांति और समृद्धि के लिए)

सोमवार और अमावस्या का मिलन ‘सोमवती अमावस्या’ कहलाता है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है. इस दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध, गंगाजल और काले तिल अर्पित करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ का 108 बार जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ाएं. यह उपाय आपके जीवन से हर तरह के मानसिक तनाव और गृह क्लेश को समाप्त कर देगा.

  1. श्री हरि को तुलसी दल और पीला चंदन (आर्थिक तंगी से मुक्ति)

यह समय अधिकमास का है, जिसके स्वामी स्वयं भगवान विष्णु (पुरुषोत्तम) हैं. इस महासंयोग पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीला चंदन लगाएं और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें. ऐसा करने से घर की दरिद्रता का नाश होता है और स्थायी सुख-समृद्धि का वास होता है.

  1. पितरों के नाम ‘महा-तर्पण’ और दीपदान (पितृदोष से मुक्ति)

अमावस्या तिथि पूरी तरह से पितरों को समर्पित होती है. इस दिन दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के निमित्त काले तिल और जल से तर्पण करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सात मुखी घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें. इससे पितृ प्रसन्न होकर वंश वृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं.

  1. ‘मानस स्नान’ और महादान (सात जन्मों के पापों से मुक्ति)

शास्त्रों के अनुसार, इस महासंयोग पर पवित्र नदियों में स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है. यदि नदी स्नान संभव न हो, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर ‘मानस स्नान’ (मन ही मन गंगा मैया का ध्यान) करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को सात प्रकार के अनाज, काले तिल, छाता या वस्त्र का दान करें. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन किया गया दान सीधे मोक्ष का मार्ग खोलता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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