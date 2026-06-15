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Somvati Amavasya 2026: पितरों को प्रसन्न करने का सुनहरा मौका! इस विधि से करें तर्पण, खुल सकते हैं बंद किस्मत के दरवाजे

Somvati Amavasya 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 25 जून 2026, सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान का​ विशेष महत्व माना गया है. इसके अलावा पितरों का तर्पण करने के लिए भी सोमवती अमावस्या का दिन बहुत खास होता है.

Written by: Renu Yadav
Published: June 15, 2026, 8:28 AM IST
Somvati Amavasya 2026: पितरों को प्रसन्न करने का सुनहरा मौका! इस विधि से करें तर्पण, खुल सकते हैं बंद किस्मत के दरवाजे
Somvati Amavasya 2026

Somvati Amavasya 2026: सनातन धर्म में अमावस्या अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है और जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं. ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिन देवो के देव महादेव को समर्पित है और इस दिन शिव-पार्वती का पूजन करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की बाधाएं खत्म होती हैं. आज यानि 25 जून को अधिकमास की सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है जो कि धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय और पितृ दोष से मुक्ति के लिए भी एक महासंयोग लेकर आ रही है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और पितरों के निमित्त तर्पण करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और तरक्की के बंद दरवाजे खुल जाते हैं. आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के शुभ मुहूर्त, महत्व और पितृ तर्पण की सही विधि.

सोमवती अमावस्या का धार्मिक महत्व

शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना शुभ माना गया है. इसके अलावा य​ह दिन पितरों (पूर्वजों) को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है. जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है उसे अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए. क्योंकि पितृ दोष की वजह से कार्यों में रुकावटें, धन हानि या परिवार में कलह रहती है, तो इस दिन किया गया तर्पण और दान आपको इस दोष से मुक्ति दिला सकता है. मान्यता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती.

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सोमवती अमावस्या के दिन ऐसे करें पितरों का तर्पण

  • अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी बंद किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं, तो सोमवती अमावस्या के दिन इस विधि से तर्पण और पूजा करें:
  • इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी (जैसे गंगा, यमुना) में स्नान करें. यदि पवित्र नदी पर जाना संभव न हो, तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें. इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत या पूजा का संकल्प लें.
  • फिर एक तांबे या पीतल के पात्र में स्वच्छ जल भरें. उस जल में गंगाजल, कच्चा दूध, जौ, काले तिल और सफेद चंदन मिलाएं. इसके बाद हाथ में कुशा धारण करें. दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े या बैठ जाएं. दोनों हाथों को मिलाकर उसमें जल लेकर अंगूठे के माध्यम से जल को नीचे गिराएं. जल गिराते समय अपने पितरों का स्मरण करें और उनसे सुख-शांति की प्रार्थना करें.

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  • पितरों का तर्पण करते समय पंचबलि भोग को बहुत ही महत्पूर्ण माना गया है. इस दिन घर में बनाए गए भोजन का एक हिस्सा निकाल कर गाय, कौए, कुत्ते, देव और चींटियों को खिलाएं. ऐसा करने से पितरों की आत्मा ​तृप्त होती है और वह प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं.
  • सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में कच्चे दूध और जल अर्पित करना भी महत्वपूर्ण माना गया है. ​जल अर्पित करने के बाद पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा के दौरान ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जप करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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