Amavasya 2026: दो दिन का महासंयोग! सोमवती आज और भौमवती कल, अगले 48 घंटे भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां!

Amavasya 2026: हिंदू धर्म और सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है. यह तिथि मुख्य रूप से पितरों की तृप्ति, दान-पुण्य और आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित होती है लेकिन साल 2026 में आषाढ़ मास की अमावस्या बेहद खास और दुर्लभ संयोग लेकर आई है इस बार अमावस्या तिथि का विस्तार दो दिनों तक हो रहा है, जिससे ‘सोमवती अमावस्या’ और ‘भौमवती अमावस्या’ का एक साथ महासंयोग बन रहा है.
शास्त्रों के अनुसार, जब सोमवार के दिन अमावस्या का योग बनता है तो उसे सोमवती और मंगलवार को आने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है. इस बार तिथि की शुरुआत सोमवार की शाम से हो रही है और उदया तिथि के अनुसार मंगलवार को इसका समापन होगा. इस 48 घंटे के विशेष काल में कुछ गलतियों को करने से बचना बेहद जरूरी है, अन्यथा जीवन में दरिद्रता और पितृ दोष का सामना करना पड़ सकता है.
इस दो दिवसीय महासंयोग के दौरान नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं, इसलिए ऋषियों-मुनियों ने इस दौरान निम्नलिखित 5 कार्यों को पूरी तरह वर्जित माना है
बाल खुले छोड़ना और इत्र लगाना: अमावस्या की रात नकारात्मक ऊर्जाएं चरम पर होती हैं. शास्त्रों के अनुसार, इस समय महिलाओं को विशेष रूप से अपने बाल खुले रखने से बचना चाहिए. साथ ही शाम के समय या रात में तेज सुगंध वाले इत्र का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है.
शाम को सोना या झाड़ू लगाना: अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय यानी शाम को सोना वर्जित माना गया है. इससे घर में रोग और सुस्ती बढ़ती है इसके अलावा, शाम के वक्त घर में झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं.
किसी से वाद-विवाद या बहस करना: यह दिन पितरों के स्मरण का होता है. इस दिन घर में शांति का माहौल होना चाहिए. किसी से भी बहस, लड़ाई-झगड़ा या अपशब्द बोलने से कुंडली में पितृ दोष और राहु-केतु का कुप्रभाव बढ़ता है.
किसी से कोई भी सामान या मुफ्त की चीजें लेना: अमावस्या के दिन किसी अन्य व्यक्ति से सुई, नमक, तेल या कोई भी मुफ्त का सामान उधार लेने से बचना चाहिए ऐसा करने से उस व्यक्ति के हिस्से की नकारात्मक ऊर्जा या दुर्भाग्य आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है.
तामसिक भोजन का सेवन: इन 48 घंटों के दौरान घर में पूरी तरह सात्विकता बनाए रखें. मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीजों के सेवन से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए, अन्यथा पूजा का फल निष्फल हो जाता है.
इस महासंयोग का पूरा लाभ उठाने और घर की सुख-समृद्धि बढ़ाने के लिए शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं.
उपाय की विधि: शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर गाय के घी या सरसों के तेल का एक दीपक लगाएं. ध्यान रहे कि दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा पितरों की मानी जाती है.
यह छोटा सा उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, पितरों को तृप्त करता है और मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है. इस दो दिवसीय महासंयोग में श्रद्धापूर्वक किया गया स्नान, दान और नियमों का पालन आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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