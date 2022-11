ये 3 चीजें रखें घर की दक्षिण दिशा में, तुरंत दिखने लगेगा असर

what should be kept in south-west corner of house: आप अपने घर में सुख समृद्धि बुलाना चाहते हैं तो ऐसे में आप घर के दक्षिण दिशा में कुछ चीजों को रख सकते हैं. जानते हैं इनके बारे में...

what should be kept in south-west corner of house: वास्तु के अनुसार अपने घर को सेट किया जाए तो इससे न केवल सुख समृद्धि घर में आ सकती है बल्कि दुख दरिद्रता कर्ज कलह कलेश आदि भी दूर हो सकते हैं. ऐसे में बता दें कि यदि दक्षिण दिशा में कुछ चीजों को रखा जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि आ सकती है. ऐसे में इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने घर की दक्षिण दिशा में किन चीजों को रख सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

South Direction Vastu Remedies in Hindi

दक्षिण दिशा में फीनिक्स चिड़िया की तस्वीर लगाना बेहद ही शुभ साबित हो सकता है. इसे घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती हैं. लिविंग रूम में इस तस्वीर को लगाना अच्छा साबित हो सकता है. दक्षिण दिशा में आप झाड़ू को भी रख सकते हैं. झाड़ू को कभी भी उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से बचें. दक्षिण दिशा में झाड़ू रखने से घर में खुशियां आ सकती हैं. वास्तु के अनुसार, दक्षिण दिशा में पलंग का सिरहाना रखना शुभ माना जाता है. ऐसे में सोते वक्त आपका सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर दिशा में होंगे. इससे मन में अच्छे विचार और अच्छी नींद दोनों आएंगे.

नोट – इस लेख में दी गई जानकारी मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है. india.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें.