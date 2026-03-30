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जीते-जी अपनी तेरहवीं? जानिए औरैया के राकेश यादव के इस कदम पर क्या कहता है सनातन धर्म और गरुड़ पुराण
औरैया के राकेश यादव का जीवित रहते अपनी तेरहवीं करना केवल अकेलेपन की मजबूरी नहीं, बल्कि सनातन धर्म के 'आत्म-श्राद्ध' विधान से जुड़ी एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है. गरुड़ पुराण के अनुसार, उत्तराधिकारी के अभाव में स्वयं का संस्कार करना मोक्ष की सुनिश्चितता है. आइए, शास्त्रों के नजरिए से समझें इस खबर का असली सच.
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के लक्ष्मणपुर गांव से एक ऐसी खबर आई है जिसने समाज और धर्म के जानकारों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. 65 वर्षीय राकेश यादव ने सोमवार को जीवित रहते हुए अपनी ही ‘तेरहवीं’ का भोज (भंडारा) आयोजित किया. करीब 1900 लोगों को बाकायदा निमंत्रण कार्ड भेजकर इस भोज में आमंत्रित किया गया. जिसे दुनिया ‘अकेलेपन का डर’ कह रही है, क्या सनातन धर्म और हमारे प्राचीन शास्त्रों में उसका कोई आध्यात्मिक आधार है?
आइए जानते हैं कि राकेश यादव के इस साहसी कदम पर गरुड़ पुराण और सनातन मर्यादा के गूढ़ रहस्य क्या कहते हैं.
क्या जीवित रहते तेरहवीं संभव है? ‘आत्म-श्राद्ध’ का विधान
सनातन धर्म के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक ‘गरुड़ पुराण’ और ‘निर्णयसिंधु’ में ‘जीवित-श्राद्ध’ या ‘आत्म-श्राद्ध’ का स्पष्ट उल्लेख मिलता है. शास्त्रों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की कोई संतान न हो, या उसे यह संशय हो कि उसकी मृत्यु के बाद कोई उसका विधि-विधान से अंतिम संस्कार या श्राद्ध-तर्पण नहीं करेगा, तो वह अपने जीवनकाल में ही अपना श्राद्ध या तेहरवीं कर सकता है.
राकेश यादव, जो अविवाहित हैं और जिनके भाइयों का साथ छूट चुका है, उनका यह निर्णय शास्त्रों की इसी मर्यादा के भीतर आता है. धर्म कहता है कि अपनी आत्मा की सद्गति के लिए दूसरों की दया पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं पुरुषार्थ करना श्रेष्ठ है.
सन्यास की गरिमा और ‘विरजा होम’
भारतीय संस्कृति में सन्यास ग्रहण करने की प्रक्रिया में भी ‘जीवित श्राद्ध’ अनिवार्य माना गया है. जब कोई साधक संसार का पूर्ण त्याग करता है, तो वह अपना ‘विरजा होम’ करता है. इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने पुराने सांसारिक स्वरूप, मोह-माया और देह-अभिमान के लिए ‘मृत’ हो चुका है और अब उसका नया आध्यात्मिक जन्म हुआ है. राकेश यादव का अपनी संपत्ति दान कर देना और एक साधारण मड़ैया में रहना, उनके भीतर के इसी वैराग्य भाव को दर्शाता है.
‘जीते-जी दान’ का फल करोड़ों गुना अधिक
शास्त्रों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक का वर्णन है:
“जीविते यत्कृतं दत्तं तत्परत्रोपकारकम्”
अर्थ: जीवित रहते हुए जो दान और पुण्य किया जाता है, वही परलोक की यात्रा में आत्मा का सच्चा सहारा बनता है.
मृत्यु के बाद संतान द्वारा किया गया दान ‘पितरों’ को तृप्त करता है, लेकिन जीवित रहते हुए अपनी मेहनत की कमाई से भूखों को भोजन कराना सीधे कर्ता के ‘पुण्य खाते’ में दर्ज होता है. राकेश यादव ने अपनी वृद्धावस्था पेंशन और वर्षों की जमा-पूंजी से जो 1900 लोगों को भोज दिया है, वह धार्मिक दृष्टि से एक ‘संकल्पित महादान’ है, जो मृत्यु के बाद किए गए किसी भी कर्म से अधिक बलशाली माना जाता है.
क्या यह कदम ‘अशुभ’ है? (भ्रांति का निवारण)
समाज में अक्सर मृत्यु से जुड़ी रस्मों को जीवित रहते करना ‘अशुभ’ माना जाता है, लेकिन शास्त्र इसे ‘निर्भयता’ का प्रतीक मानते हैं.
यमदूतों का भय: गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति विधि-विधान से अपना आत्म-श्राद्ध कर लेता है, उसे मृत्यु के समय यमदूतों का त्रास नहीं झेलना पड़ता.
अकेलेपन का समाधान: जब परिवार का अभाव हो, तो धर्म व्यक्ति को स्वयं का सहारा बनने की अनुमति देता है. राकेश यादव का यह ‘भंडारा’ इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने मृत्यु के अटल सत्य को स्वीकार कर लिया है और वह अब उससे भयभीत नहीं हैं.
राकेश यादव के मामले का आध्यात्मिक सार
राकेश जी ने स्पष्ट किया है कि वे केवल ‘भोज’ कर रहे हैं, पिंडदान नहीं. धर्म के जानकारों के अनुसार, यह एक ‘लोक-कल्याणकारी भंडारा’ है. जब व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम वेला में अपनी विदाई को खुद ही उत्सव बना देता है, तो वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त हो जाता है.
औरैया की यह घटना केवल एक बुजुर्ग के अकेलेपन की दास्तां नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म के उस व्यावहारिक पक्ष का उदाहरण है जहाँ ‘मोक्ष’ की चिंता व्यक्ति को स्वयं जागरूक बनाती है. शास्त्रों की दृष्टि में, अपनी नेक कमाई से दूसरों का पेट भरना कभी अशुभ नहीं हो सकता. यह तो परम पुण्य का मार्ग है जो एक एकाकी जीवन को भी सार्थकता प्रदान करता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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