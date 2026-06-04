Premanand ji Maharaj video: एक भक्त के दावे पर क्यों जमकर हंसे प्रेमानंद जी महाराज? हंसने की वजह कर देगी हैरान

Premanand ji Maharaj video: अपने बेबाक और करुणामयी प्रवचनों के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध वृंदावन के संत पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अक्सर महाराज जी के दरबार में लोग अपनी सांसारिक और मानसिक परेशानियां लेकर आते हैं, लेकिन इस बार एक भक्त ने महाराज जी के सामने कुछ ऐसा दावा कर दिया, जिसे सुनकर महाराज जी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. महाराज जी की यह दिव्य हंसी और उसके बाद दी गई गहरी आध्यात्मिक सीख इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है.
दरअसल, महाराज जी के सत्संग के दौरान एक भक्त ने माइक हाथ में लेकर कहा, “महाराज जी, आज से ठीक दो साल पहले भगवान के आगे पूर्ण समर्पण करने हेतु मुझे ‘गलती से’ भगवत प्राप्ति हो गई.” भक्त का यह दावा सुनते ही सत्संग हॉल में सन्नाटा खिंच गया, लेकिन मंच पर विराजमान प्रेमानंद जी महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े. महाराज जी ने मुस्कुराते हुए बड़े ही कौतुक भरे लहजे में कहा, “अरे बच्चा! चलो भाई, तुम्हारा भगवान कृपालु है, वह कभी भी किसी के सामने आ सकता है. तुम तो पूर्ण हो गए, फिर अब सवाल कैसा?”
महाराज जी ने हंसते हुए उस भक्त के भ्रम को बड़े ही सरल और शास्त्रीय अंदाज में दूर किया. उन्होंने गीता और शास्त्रों का हवाला देते हुए समझाया कि वास्तविक भगवत प्राप्ति या आत्म-साक्षात्कार कोई साधारण बात नहीं है. महाराज जी ने कहा, “जैसे ही ब्रह्म की अनुभूति होती है, इंसान के भीतर कोई प्रश्न, कोई चाह, कोई भय, कोई चिंता या कोई शोक शेष नहीं रहता. जब सारे सवाल ही खत्म हो गए, तो फिर तुम प्रश्न पूछने क्यों आए हो?”
महाराज जी ने आगे कहा कि आज के समय में लोग छोटी-मोटी अनुभूतियों को भगवान का दर्शन मान बैठते हैं. जिसे सच में ईश्वर मिल जाते हैं, वह दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटता घूमता. दूसरों से अपनी आध्यात्मिक स्थिति की मान्यता चाहना ही यह साबित करता है कि व्यक्ति अभी अज्ञान के अंधकार में है.
बातचीत के दौरान जब भक्त ने बताया कि वह दिव्य अनुभव केवल दो महीने ही चला और उसके बाद उसका ‘भजन बल’ नष्ट हो गया, तो महाराज जी ने अध्यात्म का एक बड़ा रहस्य खोला. उन्होंने बताया कि साधना के शुरुआती दौर में साधक को जो असीम शांति और आनंद मिलता है, वह वास्तव में ‘सात्विक सुख’ या ‘अल्प सुख’ होता है, न कि पूर्ण भगवत प्राप्ति.
महाराज जी ने समझाया, “उस महान (परमानंद) को प्राप्त करने के लिए इन छोटी-छोटी अनुभूतियों का त्याग करना पड़ता है. एक बार जिसे भगवान का सच्चा साक्षात्कार हो जाता है, उसकी दृष्टि से यह नश्वर संसार हमेशा के लिए ओझल हो जाता है. वह हर क्षण केवल उसी दिव्य आनंद के सागर में डूबा रहता है.”
अंत में महाराज जी ने भक्त को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी काल्पनिक बातों या छोटे अनुभवों को आधार बनाकर खुद को सिद्ध पुरुष दिखाना साक्षात नरक की ओर ले जाता है. यह मानव देह पाखंड या प्रपंच दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक भजन के लिए मिला है.
महाराज जी ने भक्त को आगे का मार्ग दिखाते हुए मूल मंत्र दिया कि वह अब किसी के सामने ऐसा दावा न करे. उन्होंने कहा, “खूब राधा-राधा नाम का जप करो और अपने आचरण व चरित्र को पवित्र रखो. भगवान कृपालु हैं, वह जब चाहेंगे, अपनी कृपा से साक्षात दर्शन दे देंगे” महाराज जी का यह वीडियो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए एक आंखें खोलने वाली सीख साबित हो रहा है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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