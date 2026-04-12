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Sadhguru Mystery: साधारण नहीं हैं सद्गुरु?…भैरागिनी मां का दावा, अदृश्य शक्ति और रहस्यमयी अनुभव पर छिड़ी बहस

Sadhguru Mystery:  सद्गुरु जग्गी वासुदेव की अदृश्य शक्ति और रहस्यमयी अनुभवों पर भैरागिनी मां के दावों ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है. जानें क्या है ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु की ऊर्जा का रहस्य और वायरल पॉडकास्ट की सच्चाई.

Published date india.com Published: April 12, 2026 12:46 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Sadhguru Mystery: साधारण नहीं हैं सद्गुरु?…भैरागिनी मां का दावा, अदृश्य शक्ति और रहस्यमयी अनुभव पर छिड़ी बहस

Sadhguru Mystery: आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव को लेकर एक बार फिर रहस्य और आध्यात्मिक अनुभवों की चर्चा तेज हो गई है. हाल ही में सामने आए एक बयान में आश्रम से जुड़ी साधिका भैरागिनी मां हनीने ने दावा किया है कि सद्गुरु की उपस्थिति सामान्य इंसान जैसी नहीं  है. इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर अदृश्य शक्ति, रहस्यमयी अनुभव  और आध्यात्मिक ऊर्जा जैसे विषय तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं. सद्गुरु रहस्य और सद्गुरु की शक्ति जैसे कीवर्ड्स इस समय इंटरनेट पर चर्चा के केंद्र में हैं.

वायरल हो रहे एक पॉडकॉस्ट में , भैरागिनी मां हनीने ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति सद्गुरु के करीब बैठता है, तो उसे भीतर एक अलग तरह की हलचल महसूस हो सकती है. कई लोगों को अचानक भावनात्मक बदलाव, बेचैनी या यहां तक कि आंखों में आंसू आने जैसे अनुभव होते हैं. कुछ लोगों ने इसे अलौकिक अनुभव तक बताया है, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है. सोशल मीडिया पर इसे सद्गुरु की शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव जैसे नामों से भी जोड़ा जा रहा है.

इन दावों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है. क्या यह केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव है या फिर वास्तव में कोई ऐसी ऊर्जा है जिसे सामान्य विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है? विशेषज्ञ मानते हैं कि आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति लोगों की आस्था और मानसिक स्थिति भी ऐसे अनुभवों को प्रभावित कर सकती है.

इसी बीच, सद्गुरु के व्यक्तित्व के एक अन्य पहलू पर भी चर्चा हो रही है. कहा जाता है कि सार्वजनिक मंचों पर सख्त और प्रभावशाली दिखने वाले सद्गुरु निजी जीवन में बेहद संवेदनशील और लोगों की भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति हैं. उनके करीब रहने वाले लोगों का दावा है कि वह बिना कुछ कहे ही सामने वाले की मानसिक स्थिति को समझ लेते हैं.

रहस्य को और गहरा करने वाली बात यह भी सामने आई है कि सद्गुरु और लिंग भैरवी को एक ही ऊर्जा के दो रूप के तौर पर देखा जाता है. इस विचार ने आध्यात्मिक हलकों में नई चर्चा को जन्म दिया है, जहां इसे चेतना और ऊर्जा के गहरे संबंध से जोड़ा जा रहा है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी दावे एक हालिया podcast के हवाले से सामने आए हैं, जिनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है.

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सद्गुरु के आध्यात्मिक दृष्टिकोण

सद्गुरु के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझें तो वह पारंपरिक पूजा-पद्धति से अलग रास्ता अपनाते हैं. उनका दर्शन शिव को आदियोगी के रूप में देखता है, जहां भक्ति से अधिक अनुभव और चेतना के विस्तार पर जोर दिया जाता है. आश्रम जीवन की सच्चाई और इसके पीछे छिपे अनुभव भी अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं. इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई है. कुछ लोग इसे गहरी आध्यात्मिक सच्चाई मान रहे हैं, तो कुछ इसे केवल आस्था और मन का प्रभाव बता रहे हैं.

क्या यह सद्गुरु की शक्ति  का प्रमाण है या केवल आस्था और मन का प्रभाव? यह सवाल अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन चुका है और लोगों की जिज्ञासा लगातार बढ़ रही है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. 

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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