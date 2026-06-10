Bhagavata Purana Rules: प्रदोष काल में भूलकर भी न करें ये 4 काम, रूठ जाएंगी लक्ष्मी

Spiritual Rules For Evening Time: सनातन धर्म में शास्त्रों और पुराणों के नियमों का पालन मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए अनिवार्य माना गया है. इसी संदर्भ में, नोएडा के सेक्टर-105 में आयोजित भव्य श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दौरान सुप्रसिद्ध भागवताचार्य पंडित विजय कुमार शास्त्री जी ने श्रद्धालुओं को जीवन प्रबंधन के कई गूढ़ रहस्य समझाए. कथा के विशेष प्रसंग के दौरान व्यासपीठ से बोलते हुए पंडित विजय कुमार शास्त्री ने भागवत पुराण के आधार पर प्रदोष काल (सूर्यास्त के समय) के कड़े नियमों की व्याख्या की और बताया कि इस समय किए गए 4 काम व्यक्ति के जीवन को अंधकार में धकेल सकते हैं.
पंडित विजय कुमार शास्त्री जी ने कथा में उपस्थित भारी जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्यास्त के ठीक बाद का समय यानी प्रदोष काल अत्यंत पवित्र और संवेदनशील होता है. इस समय भगवान शिव माता पार्वती और अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं और प्रत्येक घर की स्थिति को देखते हैं। इसलिए इस काल में सात्विकता और भक्ति का माहौल होना चाहिए, न कि तामसिक कार्यों का. उन्होंने भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध का हवाला देते हुए उन 4 प्रमुख कार्यों को रेखांकित किया, जिन्हें शाम के समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं और घर में कंगाली छा जाती है.
शास्त्री जी ने कथा में विस्तार से इन चार वर्जित कार्यों के बारे में श्रद्धालुओं को सचेत किया:
व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को सही मार्ग दिखाते हुए पंडित विजय कुमार शास्त्री जी ने कहा कि शाम का समय भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को बटोरने का है. सूर्यास्त के समय हर घर के मुख्य द्वार और मंदिर में घी का दीपक जलना चाहिए. इस समय केवल शांत मन से भगवान विष्णु और महादेव (हरि-हर) का नाम जप करना चाहिए. जो परिवार शाम को भक्तिभाव से आरती और कीर्तन करता है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती हैं और उस घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती. कथा के अंत में शास्त्री जी के भजनों पर झूमते हुए श्रद्धालुओं ने इन नियमों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें