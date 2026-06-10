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  • Srimad Bhagavatam Katha Bhagavata Purana Rules For Pradosh Kaal Avoid 4 Things In Evening By Bhagwatacharya Pandit Vijay Kumar Shastri

Bhagavata Purana Rules: प्रदोष काल में भूलकर भी न करें ये 4 काम, रूठ जाएंगी लक्ष्मी

Bhagavata Purana Rules: नोएडा सेक्टर-105 में भागवत कथा के दौरान भागवताचार्य पंडित विजय कुमार शास्त्री ने बताया कि प्रदोष काल (शाम) के समय कौन से 4 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: June 10, 2026, 12:51 PM IST
bhagvat katha
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  • आयोजन: नोएडा सेक्टर-105 में भव्य श्रीमद्भागवत कथा.
  • प्रवक्ता: भागवताचार्य पंडित विजय कुमार शास्त्री.
  • मुख्य विषय: भागवत पुराण के अनुसार शाम (प्रदोष काल) के कड़े नियम.
  • 4 वर्जित काम: शाम को भोजन, सोना, शारीरिक संबंध और पढ़ाई पूरी तरह मना.
  • नुकसान: इन गलतियों से रूठती हैं मां लक्ष्मी, बढ़ती है कंगाली और बीमारी.
  • समाधान: सुख-समृद्धि के लिए शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं और नाम जप करें.

Spiritual Rules For Evening Time: सनातन धर्म में शास्त्रों और पुराणों के नियमों का पालन मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए अनिवार्य माना गया है. इसी संदर्भ में, नोएडा के सेक्टर-105 में आयोजित भव्य श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दौरान सुप्रसिद्ध भागवताचार्य पंडित विजय कुमार शास्त्री जी ने श्रद्धालुओं को जीवन प्रबंधन के कई गूढ़ रहस्य समझाए. कथा के विशेष प्रसंग के दौरान व्यासपीठ से बोलते हुए पंडित विजय कुमार शास्त्री ने भागवत पुराण के आधार पर प्रदोष काल (सूर्यास्त के समय) के कड़े नियमों की व्याख्या की और बताया कि इस समय किए गए 4 काम व्यक्ति के जीवन को अंधकार में धकेल सकते हैं.

पंडित विजय कुमार शास्त्री जी ने कथा में उपस्थित भारी जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्यास्त के ठीक बाद का समय यानी प्रदोष काल अत्यंत पवित्र और संवेदनशील होता है. इस समय भगवान शिव माता पार्वती और अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं और प्रत्येक घर की स्थिति को देखते हैं। इसलिए इस काल में सात्विकता और भक्ति का माहौल होना चाहिए, न कि तामसिक कार्यों का. उन्होंने भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध का हवाला देते हुए उन 4 प्रमुख कार्यों को रेखांकित किया, जिन्हें शाम के समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं और घर में कंगाली छा जाती है.

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प्रदोष काल में वर्जित 4 महापाप और उनके परिणाम

शास्त्री जी ने कथा में विस्तार से इन चार वर्जित कार्यों के बारे में श्रद्धालुओं को सचेत किया:

  1. भोजन करना (आहार का निषेध): भागवताचार्य ने बताया कि जो व्यक्ति सूर्यास्त के समय भोजन करता है, वह सीधे तौर पर गंभीर बीमारियों को आमंत्रण देता है. भागवत पुराण के अनुसार, इस समय खाया गया अन्न शरीर के लिए विष के समान काम करता है और व्यक्ति को अगले जन्म में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है.
  1. निद्रा (शाम को सोना): शाम के समय बिस्तर पर लेटना या सोना शास्त्रों में महापाप माना गया है. शास्त्री जी ने कहा कि जो लोग आलस के कारण शाम को सोते हैं, उनके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उनकी आयु कम होती है. ऐसे घरों से सुख-समृद्धि और बरकत हमेशा के लिए चली जाती है. केवल वृद्ध, बीमार और छोटे बच्चों को ही इसमें छूट है.
  1. मैथुन (शारीरिक संबंध बनाना): प्रदोष काल में काम-भावनाओं और वासना से पूरी तरह दूर रहना चाहिए. शास्त्री जी ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस पवित्र समय पर यदि कोई स्त्री-पुरुष शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान सदाचारी नहीं होती. भागवत पुराण के अनुसार, ऐसी संतान में राक्षसी प्रवृत्तियां (क्रूरता, अहंकार और दुष्टता) जन्म लेती हैं.
  1. स्वाध्याय (कठिन पढ़ाई का निषेध): संध्या काल को केवल ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर की आराधना के लिए सुरक्षित रखा गया है. इस समय वेदों का पाठ या नई विद्या का अध्ययन नहीं करना चाहिए. शास्त्री जी ने विद्यार्थियों को समझाते हुए कहा कि इस समय पढ़ी गई बातें या याद किया गया ज्ञान मस्तिष्क में नहीं टिकता और व्यक्ति उसे जल्दी ही भूल जाता है.

सुख-समृद्धि के लिए करें यह काम

व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को सही मार्ग दिखाते हुए पंडित विजय कुमार शास्त्री जी ने कहा कि शाम का समय भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को बटोरने का है. सूर्यास्त के समय हर घर के मुख्य द्वार और मंदिर में घी का दीपक जलना चाहिए. इस समय केवल शांत मन से भगवान विष्णु और महादेव (हरि-हर) का नाम जप करना चाहिए. जो परिवार शाम को भक्तिभाव से आरती और कीर्तन करता है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती हैं और उस घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती. कथा के अंत में शास्त्री जी के भजनों पर झूमते हुए श्रद्धालुओं ने इन नियमों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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