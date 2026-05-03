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क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव के रथ में 7 ही घोड़े क्यों होते हैं? 8 या 6 क्यों नहीं? इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण आपको हैरान कर देगा!

Surya Dev Ratha Mystery: क्या सूर्य देव के 7 घोड़े सिर्फ एक कहानी हैं या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा विज्ञान?  जानिए कैसे हमारे वेदों ने हजारों साल पहले ही 'लाइट स्पेक्ट्रम' के रहस्य को सुलझा लिया था.

Published date india.com Published: May 3, 2026 7:04 AM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
surya dev
7 घोड़ों का 'वैज्ञानिक' सच!

Surya Dev Ratha Mystery: भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है. वे न केवल अंधकार को मिटाते हैं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के मुख्य आधार भी हैं. पौराणिक चित्रों और मंदिरों की नक्काशी में हमने हमेशा सूर्य देव को एक विशाल रथ पर सवार देखा है, जिसे सात शक्तिशाली घोड़े खींचते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन घोड़ों की संख्या सात ही क्यों है?

हालिया शोध और प्राचीन ग्रंथों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ये सात घोड़े महज एक कल्पना नहीं, बल्कि गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदेशों का मेल हैं.

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सफेद प्रकाश और सात रंग: प्राचीन स्पेक्ट्रम

आधुनिक विज्ञान कहता है कि सूर्य की किरणें सात रंगों से बनी होती हैं, जिन्हें हम विबग्योर (VIBGYOR) के नाम से जानते हैं. आश्चर्य की बात यह है कि हजारों साल पहले लिखे गए वेदों में सूर्य के रथ के साथ सात घोड़ों का वर्णन मिलता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सात घोड़े वास्तव में सूर्य के प्रकाश के सात रंगों का ही मानवीकरण हैं. जब ये सात रंग मिलते हैं, तो सफेद प्रकाश बनता है, और यही कारण है कि सूर्य के रथ के सातों घोड़े श्वेत रंग के दिखाए जाते हैं.

समय का निरंतर चक्र

खगोल विज्ञान की दृष्टि से सूर्य देव को समय का अधिपति माना गया है. उनके रथ के सात घोड़े सप्ताह के सात दिनों के प्रतीक हैं. जिस गति और अनुशासन से ये घोड़े रथ को खींचते हैं, वह समय की निरंतरता को दर्शाता है. दिलचस्प बात यह है कि रथ का एक ही पहिया है, जिसमें 12 तीलियाँ हैं. ये तीलियाँ वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं. यह पूरा ढांचा इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत के ऋषियों को खगोल विज्ञान और काल-गणना की कितनी सूक्ष्म जानकारी थी.

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वेदों की सात ध्वनियां

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ये घोड़े केवल पशु नहीं बल्कि वेदों के सात पवित्र छंद हैं. इनके नाम- गायत्री, भ्राति, उष्णिह, जगती, त्रिस्तूप, अनुस्तूप और पंक्ति हैं. माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड कंपन और ध्वनियों पर आधारित है, और ये सात छंद उसी दैवीय ध्वनि को नियंत्रित करते हैं जो सूर्य की ऊर्जा के साथ प्रवाहित होती है.

सारथी अरुण और जीवन का संतुलन

सूर्य के रथ के सारथी अरुण हैं, जो स्वयं दिव्यांग हैं. इसके पीछे का गहरा अर्थ यह है कि अपार शक्ति सात घोड़े को संतुलित करने के लिए एक कुशल और स्थिर बुद्धि (सारथी) की आवश्यकता होती है. यह मनुष्य को सिखाता है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर ही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है.

कोणार्क के सूर्य मंदिर से लेकर मार्तंड मंदिर तक, ये सात घोड़े भारतीय वास्तुकला और दर्शन के केंद्र में रहे हैं. आज का विज्ञान भले ही इसे ‘लाइट स्पेक्ट्रम’ कहे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे धर्म और कला के माध्यम से बहुत पहले ही समझा दिया था. सूर्य देव के ये सात घोड़े हमें सिखाते हैं कि गति, अनुशासन और प्रकाश ही जीवन की सफलता की कुंजी हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. 

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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