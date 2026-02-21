Hindi Faith Hindi

Sunday Remedies Do These 5 Powerful Upay On Sunday To Please Surya Dev And Boost Luck

Sunday Remedies: रविवार को कर लें ये 5 उपाय, सूर्य देव की कृपा से चमक उठेगी किस्मत!

अगर आपकी मेहनत के बाद भी सफलता दूर है, समाज में सम्मान की कमी महसूस हो रही है या सरकारी मामलों में देरी हो रही है, तो रविवार के ये उपाय आपकी किस्मत को नई दिशा दे सकते हैं. नियमितता और श्रद्धा से किए गए छोटे उपाय बड़े बदलाव ला सकते हैं.

Sunday Remedies: रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है. ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, मान-सम्मान, सरकारी कार्य और नेतृत्व क्षमता का कारक कहा गया है. अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति को मेहनत के बाद भी पहचान नहीं मिलती, सरकारी काम अटकते हैं, आत्मविश्वास डगमगाता है और पिता से मतभेद भी बढ़ सकते हैं. ऐसे में रविवार के दिन किए गए कुछ आसान उपाय जीवन की दिशा बदल सकते हैं.

उगते सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व

रविवार की सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और थोड़ी सी रोली डालकर उगते सूर्य को अर्घ्य दें. जल की धारा के बीच से सूर्य को देखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. मान्यता है कि इससे सरकारी नौकरी, प्रमोशन और समाज में प्रतिष्ठा के योग मजबूत होते हैं.

लाल वस्त्र और गेहूं-गुड़ का दान

रविवार को लाल रंग शुभ माना गया है. लाल कपड़े पहनें और जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान करें. यह उपाय आर्थिक स्थिति सुधारने और कर्ज से राहत दिलाने में सहायक माना जाता है. सूर्य अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए मीठा और गेहूं दान करना विशेष फलदायी बताया गया है.

मंत्र जाप से बढ़ेगा आत्मविश्वास

रविवार के दिन “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें. यह स्तोत्र रामायण में वर्णित है, जब भगवान श्रीराम ने युद्ध से पहले इसका पाठ किया था. इससे मानसिक स्पष्टता, निर्णय क्षमता और आत्मबल में वृद्धि होती है. विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह उपाय विशेष शुभ माना गया है.

गुड़-दूध का भोग

सूर्य देव को गुड़ और दूध से बनी खीर या मीठा भोग अर्पित करें. मान्यता है कि इससे परिवार में सुख-शांति आती है और पिता के स्वास्थ्य में लाभ होता है.

इन गलतियों से बचें

रविवार को नमक का कम सेवन करें, तामसिक भोजन से बचें और किसी का अपमान न करें. खासकर पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति का अनादर सूर्य को कमजोर करता है.

