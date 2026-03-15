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Astrology: जीवन में चाहिए सम्मान और सफलता? जानिए सूर्य देव की 7 चमत्कारी शक्तियां जो चमका सकती हैं आपकी भी किस्मत!
Sun in astrology: ज्योतिष में सूर्य देव का क्या महत्व है? जानिए सूर्य देव की 7 चमत्कारी शक्तियां जो जीवन में सम्मान, आत्मविश्वास और सफलता दिलाने में मदद कर सकती हैं.
Astrology: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को विशेष स्थान प्राप्त है. उन्हें साक्षात दिखाई देने वाले देवता माना जाता है, जिनकी ऊर्जा से पूरी सृष्टि संचालित होती है. वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है. इसलिए उनकी उपासना को जीवन में शक्ति, तेज और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह व्यक्ति की आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा का कारक होता है. यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो उसे समाज में सम्मान, पहचान और सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है. आइए जानते हैं सूर्य देव की 7 ऐसी शक्तियों के बारे में, जो जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकती हैं.
ऊर्जा और जीवन शक्ति देने की शक्ति
सूर्य देव को समस्त ऊर्जा का स्रोत माना जाता है. उनकी किरणें पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती हैं. धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य की उपासना करता है, उसके जीवन में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.
आत्मविश्वास बढ़ाने की शक्ति
ज्योतिष के अनुसार सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है. ऐसे लोग अपने निर्णयों में दृढ़ होते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का साहस रखते हैं.
नेतृत्व क्षमता विकसित करने की शक्ति
सूर्य को राजसत्ता और नेतृत्व का कारक ग्रह माना जाता है. जिन लोगों की कुंडली में सूर्य प्रभावी होता है, वे अक्सर नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं और समाज में प्रभावशाली बनते हैं.
स्वास्थ्य और तेज प्रदान करने की शक्ति
सुबह की सूर्य किरणों को स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना गया है. सूर्य नमस्कार और सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा भी इसी वजह से प्रचलित है. इससे शरीर में ऊर्जा और मानसिक संतुलन बना रहता है.
सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने की शक्ति
ज्योतिष मान्यता के अनुसार मजबूत सूर्य व्यक्ति को समाज में मान-सम्मान दिलाने में सहायक होता है. ऐसे लोगों को अक्सर अपने क्षेत्र में पहचान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है.
नकारात्मकता दूर करने की शक्ति
सूर्य देव प्रकाश और सकारात्मकता के प्रतीक माने जाते हैं. उनकी पूजा से जीवन में नकारात्मक विचार कम होते हैं और सकारात्मक सोच विकसित होती है.
आध्यात्मिक चेतना जगाने की शक्ति
वेदों में सूर्य को आत्मा और चेतना का प्रतीक बताया गया है. सूर्य उपासना व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाती है और मन को शांति प्रदान करती है.
सूर्य देव को प्रसन्न करने का सरल उपाय
धार्मिक मान्यता के अनुसार रोज सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है. साथ ही “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जप करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है. ऐसा करने से जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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