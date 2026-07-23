Surya Gochar 2026: सूर्य देव की घर वापसी! 4 राशियों के लिए शुरू होगा साल का सबसे सुनहरा दौर

Surya Gochar 2026: सूर्य देव अगस्त 2026 में स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे. जानिए किन 4 राशियों के लिए शुरू होगा साल का सबसे सुनहरा दौर और करियर-धन पर क्या पड़ेगा असर.

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Surya Gochar 2026: सूर्य देव अगस्त 2026 में स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे.

सूर्य 17 अगस्त 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे.

सिंह, मेष, धनु और वृश्चिक राशि को विशेष लाभ के संकेत.

करियर, पद-प्रतिष्ठा और आर्थिक मामलों में तेजी संभव.

स्वराशि में सूर्य का गोचर ज्योतिष में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है.

Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, पद-प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और सरकारी सफलता का कारक माना गया है. अगस्त 2026 में सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण गोचर माना जाता है. जब सूर्य अपनी ही राशि में आते हैं तो उनका प्रभाव अधिक शक्तिशाली माना जाता है. इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन चार राशियों के लिए यह अवधि विशेष रूप से लाभकारी मानी जा रही है.

सिंह राशि: आत्मविश्वास और पहचान में जबरदस्त वृद्धि

सूर्य का स्वराशि में प्रवेश सबसे अधिक लाभ सिंह राशि वालों को दे सकता है. लंबे समय से रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी और नेतृत्व से जुड़े अवसर मिल सकते हैं. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और सार्वजनिक जीवन में सम्मान बढ़ सकता है.

मेष राशि: करियर में तेज उछाल

मेष राशि के लिए यह गोचर करियर और महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है. प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या किसी बड़े प्रोजेक्ट में भूमिका मिलने के संकेत हैं. जो लोग प्रतियोगी परीक्षा, प्रशासनिक सेवा या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है. आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है.

धनु राशि: भाग्य का मजबूत साथ

धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर भाग्य भाव को सक्रिय कर सकता है. विदेश, उच्च शिक्षा, यात्रा और नए अवसरों से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. लंबे समय से अटके कार्यों में गति आएगी और सही समय पर सही लोगों का सहयोग मिलने की संभावना बढ़ेगी. निवेश और भविष्य की योजनाओं को लेकर भी आत्मविश्वास बढ़ सकता है.

वृश्चिक राशि: पद, प्रतिष्ठा और प्रभाव

वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर सामाजिक और पेशेवर प्रभाव को मजबूत करने वाला माना जा रहा है. नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं और व्यवसाय में नए संपर्क लाभ दिला सकते हैं. जो लोग राजनीति, प्रबंधन, मीडिया या नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है. आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा और निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

ज्योतिषीय दृष्टि से क्यों है खास?

सूर्य लगभग एक महीने तक सिंह राशि में रहेंगे. इस दौरान आत्मबल, नेतृत्व, निर्णय क्षमता और सार्वजनिक छवि से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. हालांकि किसी भी गोचर का अंतिम फल व्यक्ति की कुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है. इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय संकेत के रूप में ही देखा जाना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.