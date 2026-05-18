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Surya Gochar 2026: रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के आगमन पर लगेगा नौतपा, तपेगी धरती,निखरेगी इन 4 राशिवालों की किस्मत
Surya Gochar in Rohini Nakshatra 2026: सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा शुरू हो जाएगा. 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर सूर्य कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे. जानिए इस भीषण गर्मी में किन 4 राशियों का भाग्य चमकने वाला है और क्या हैं इसके उपाय.
Surya Gochar,Nautapa 2026: मई का महीना आते ही मौसम के मिजाज के साथ-साथ ग्रहों की चाल में भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य देव जल्द ही अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. सूर्य देव का यह नक्षत्र गोचर ब्रह्मांड और पृथ्वी दोनों के लिए बेहद खास माना जाता है. इस साल मई 2026 में सूर्य देव कृतिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में आते ही देश भर में नौतपा की शुरुआत हो जाएगी.
धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से नौतपा का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में आने से जहां एक तरफ धरती तपेगी और भीषण गर्मी का दौर शुरू होगा, वहीं दूसरी तरफ यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाला साबित होगा. आइए जानते हैं नौतपा का महत्व और किन 4 राशियों की किस्मत इस दौरान चमकने वाली है.
क्या होता है नौतपा और इसका महत्व?
सनातन परंपरा और ज्योतिष में माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र का स्वभाव शीतल होता है. जब सूर्य देव जो स्वयं आग के गोले हैं इस ठंडे नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो वे इसके प्रभाव को सोख लेते हैं और उनका तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है. इस दौरान पृथ्वी पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिससे लगातार 9 दिनों तक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है. इसी समय को ‘नौतपा’ कहा जाता है. मान्यता है कि यदि नौतपा के ये 9 दिन खूब तपें, तो उस साल मानसून बहुत अच्छा रहता है और बारिश अच्छी होती है.
इन 4 राशियों का शुरू होगा ‘गोल्डन पीरियड’
सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा.
मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी रहेगा. आपके अटके हुए काम पूरे होंगे और धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे. यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.
सिंह राशि (Leo)
चूंकि सूर्य देव सिंह राशि के ही स्वामी हैं, इसलिए इस गोचर का सबसे शानदार प्रभाव आप पर देखने को मिलेगा. इस दौरान आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा. व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे मुनाफा दोगुना हो जाएगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.
कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि वालों के लिए नौतपा की यह अवधि भाग्य उदय करने वाली साबित होगी. अगर आप लंबे समय से वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे थे, तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है. पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव दूर होंगे और मानसिक शांति मिलेगी.
धनु राशि (Sagittarius)
आर्थिक मोर्चे पर धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत मजबूत रहने वाला है. आय के नए स्रोत सामने आएंगे, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा. निवेश करने के लिए यह समय उत्तम है, भविष्य में इससे बड़ा मुनाफा मिल सकता है.
नौतपा के दौरान जरूर करें ये उपाय
सूर्य की तपिश से बचने और उनके शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए नौतपा के दौरान दान का विशेष महत्व है. इन 9 दिनों में जरूरतमंदों को पानी से भरा मिट्टी का घड़ा, सत्तू, तरबूज, खरबूजा, आम और छतरी का दान करना चाहिए. इसके साथ ही रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और ‘ओम सूर्याय नमः’ मंत्र का जाप करें. इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं और सुख-समृद्धि आती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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