Surya Gochar 2026: उल्टी गिनती शुरू! 8 दिन बाद सूर्य बदलेंगे चाल, शनि के नक्षत्र में कदम रखते ही पलट देंगे 4 राशियों की किस्मत!

Surya Gochar 2026: 20 जुलाई को सूर्य देव शनि के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. जानें वृषभ, कन्या, तुला और मकर राशि पर इसका सकारात्मक प्रभाव और उपाय.

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Surya Gochar 2026: 20 जुलाई से इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत, सूर्य बदलेंगे नक्षत्र

Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा माने जाने वाले सूर्य देव का हर गोचर या नक्षत्र परिवर्तन मानव जीवन पर गहरा असर डालता है. ठीक 8 दिन बाद यानी 20 जुलाई 2026 को एक ऐसा ही बड़ा ज्योतिषीय घटनाक्रम होने जा रहा है. सूर्य देव इस दिन अपने वर्तमान नक्षत्र से निकलकर न्याय के देवता शनि के सबसे प्रिय नक्षत्र ‘पुष्य’ में प्रवेश कर जाएंगे. सूर्य और शनि के बीच भले ही शत्रुता का संबंध हो, लेकिन पुष्य नक्षत्र की शुभता के कारण यह गोचर 4 विशेष राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है. इस बदलाव से इन राशियों के जातकों की सोई हुई किस्मत जागने वाली है और करियर से लेकर बिजनेस तक में बंपर लाभ के योग बन रहे हैं.

20 जुलाई को बदलेगा समीकरण

ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, सूर्य देव बीते 6 जुलाई से पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. इस नक्षत्र में अपनी यात्रा को विराम देकर वे 20 जुलाई को शनि के स्वामित्व वाले पुष्य नक्षत्र में कदम रखेंगे. पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, इसलिए जब ग्रहों के राजा और नक्षत्रों के राजा का यह मिलन होगा, तो कुछ राशियों का ‘गोल्डन पीरियड’ शुरू हो जाएगा. आइए जानते हैं सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन से किन 4 राशियों के भाग्य के दरवाजे खुलने जा रहे हैं:

इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही रुकावटें अब समाप्त होने वाली हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके काम की साख बढ़ेगी. व्यापार में धीरे-धीरे ही सही, लेकिन एक मजबूत और स्थिर ग्रोथ देखने को मिलेगी. यदि आप काफी समय से किसी नए प्रोजेक्ट या नए काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे थे, तो 20 जुलाई के बाद का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है. समाज में भी आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन नए अवसरों के द्वार खोलने वाला साबित होगा. आपने पिछले समय में अपने करियर के लिए जो भी कड़ा परिश्रम किया था, उसका पूरा परिणाम और लाभ अब आपको मिलने का समय आ गया है. जो लोग खुद का बिजनेस या स्टार्टअप चला रहे हैं, उन्हें कोई बड़ी सफलता या मुनाफा मिल सकता है. पेंडिंग पड़े हुए काम दोबारा गति पकड़ेंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बूस्ट होगा.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर जीवन में बड़ी राहत लेकर आ रहा है. नौकरी में आपके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया पद सौंपा जा सकता है, जिससे आपकी पोजीशन मजबूत होगी. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और सहकर्मियों का साथ मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा. यदि आप निवेश या किसी नई प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने के पूरे चांस हैं. आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं.

मकर राशि (Capricorn)

चूंकि मकर राशि के स्वामी खुद शनि देव हैं और सूर्य उन्हीं के नक्षत्र में जा रहे हैं, इसलिए मकर राशि वालों के लिए यह समय बेहद खास रहेगा. नौकरी और व्यापार दोनों ही मोर्चों पर आपको किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है. बिजनेस करने वाले जातकों के हाथ कोई बड़ी और फायदेमंद डील लग सकती है. सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि लंबे समय से अटका हुआ या रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी.

शुभ फलों के लिए करें ये अचूक उपाय

गोचर काल के दौरान सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ आसान उपाय किए जा सकते हैं.

रोज सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर, उसमें कुमकुम, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें.

नियमित रूप से सूर्य मंत्र ‘ॐ घृणि सूर्याय नमः’ का 108 बार जाप करें.

रविवार के दिन तांबा, लाल वस्त्र या मसूर की दाल जैसी लाल वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा.

अपने माता-पिता, गुरु और बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.