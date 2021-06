Surya Grahan 2021 Date and Time in India Live Updates: आज यानी 10 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2021) लगने जा रहा है. यह वलयाकार रूप में दिखाई देगा. भारत में इस ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा. इसके अलावा आज ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी है. इस सूर्य ग्रहण को भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख (Bharat Main Yahan Dekha Jayega Surya Grahan) के कुछ हिस्सों में ही सूर्यास्त से कुछ समय पहले देखा जा सकेगा. यह सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 01 बजकर 42 मिनट पर शुरू होगा और शाम 06 बजकर 41 मिनट पर समाप्त हो जाएगा. Also Read - Today’s Panchang 10 June 2021: ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती और सूर्य ग्रहण पर पढ़ें आज का पंचांग

भारत में यहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण Also Read - Solar Eclipse Timings In India: जानें भारत के किन दो शहरों में कितने बजे दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, पढ़ें इससे जुड़ी हर बात

अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य के पास से शाम लगभग 5:52 बजे (Surya Grahan 2021 Samay) इस खगोलीय घटना को देखा जा सकेगा. वहीं, लद्दाख के उत्तरी हिस्से में जहां, शाम लगभग 6.15 बजे सूर्यास्त होगा, शाम लगभग 6 बजे सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा. देश के बाकी राज्यों में इस सूर्यग्रहण को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकेगा. Also Read - Surya Grahan 2021: भारत के इन दो शहरों में दिखेगा सूर्य ग्रहण, जानें टाइमिंग और इससे जुड़े सभी अपडेट्स

कैसे देखें सूर्यग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग

इस सूर्यग्रहण को उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के बड़े क्षेत्र में सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा. सूर्यग्रहण को यूट्यूब चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है. ग्रहण का लाइव स्ट्रीमिंग Virtual Telescop, Timeanddate, CosmoSapiens देखा जा सकता है.