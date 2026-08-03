Surya Grahan 2026: 12 अगस्त को दिन में छा जायेगा अंधकार... पूर्ण सूर्य ग्रहण में दिखेंगे 3 रहस्यमयी रंग, जानें क्या है इसका अर्थ?

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में छाएगा अंधेरा और दिखेंगे 3 रहस्यमयी रंग. जानें इसका समय, दृश्यता और धार्मिक-वैज्ञानिक अर्थ.

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grahan 2026

12 अगस्त 2026 को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दोपहर में ही घोर अंधकार छा जाएगा.

इस दौरान आसमान में काले, सुनहरे और तांबे जैसे 3 रहस्यमयी रंग दिखाई देंगे.

ये दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण कुछ देशों में मुख्य रूप से भव्यता से नजर आएगा.

भारत में यह ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा लेकिन इसके ज्योतिष्य प्रभाव होंगे.

Surya Grahan 2026: वर्ष 2026 का सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित खगोलीय घटनाक्रम अब बेहद नजदीक है. आगामी 12 अगस्त 2026 को लगने जा रहा पूर्ण सूर्य ग्रहण पूरी दुनिया के खगोल प्रेमियों और ज्योतिष शास्त्रियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस दिन दुनिया के कई हिस्सों में दोपहर के वक्त ही रात जैसा घना अंधेरा छा जाएगा लेकिन इस अद्भुत खगोलीय घटना में एक और बात सबसे ज्यादा चर्चा में है, वह है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान आसमान में दिखने वाले तीन रहस्यमयी रंग.

आइए जानते हैं कि 12 अगस्त को लगने वाले इस महाग्रहण का समय क्या है, किन देशों में यह नजर आएगा और ग्रहण के दौरान दिखने वाले इन तीन रंगों का धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या अर्थ है.

12 अगस्त 2026: पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय और दृश्यता

खगोलीय गणना के अनुसार, 12 अगस्त 2026 को लगने वाला यह पूर्ण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से स्पेन, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, पुर्तगाल और रूस के कुछ हिस्सों में पूरी भव्यता के साथ दिखाई देगा. चूंकि यह एक टोटल सोलर ग्रहण होगा, इसलिए जिन क्षेत्रों में यह दिखेगा, वहां कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह सूर्य छुप जाएगा और दिन में ही अंधेरा छा जाएगा.

भारत के दृष्टिकोण से बात करें, तो यह पूर्ण सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर या शाम के वक्त लगेगा, लेकिन भौगोलिक स्थिति के कारण यह भारत में सीधे तौर पर नजर नहीं आएगा. हालांकि, आधुनिक डिजिटल युग में इंटरनेट और स्पेस एजेंसियों की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देश-दुनिया के लोग इस दुर्लभ नजारे को घर बैठे देख सकेंगे.

सूर्य ग्रहण में दिखाई देने वाले 3 रहस्यमयी रंग और उनके मायने

जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, तो सूर्य के वायुमंडल (कोरोना) और प्रकाश के अपवर्तन (Refraction) के कारण आसमान में कुछ विशेष और दुर्लभ रंग उभरकर सामने आते हैं. ज्योतिष और धर्म के जानकारों के अनुसार, इन रंगों का दिखना प्रकृति के बड़े बदलावों का संकेत देता है.

गहरा काला और स्लेटी रंग

यह रंग इस बात का प्रतीक है कि नकारात्मक ऊर्जा या अज्ञानता का आवरण अस्थायी रूप से प्रबल हो रहा है. ज्योतिष में इसे आत्म-मंथन, संयम बरतने और नकारात्मक शक्तियों से बचने का संकेत माना जाता है. इस दौरान आंतरिक ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए भगवान का स्मरण करना श्रेष्ठ होता है.

सुनहरा या चमकीला पीला घेरा

जब सूर्य की किरणें चंद्रमा के छोर से छनकर बाहर आती हैं, तो एक चमकती हुई अंगूठी (डायमंड रिंग) जैसा नजारा दिखता है. धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुनहरे रंग को तेज, ज्ञान, और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. यह इस बात का संकेत है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, अंततः प्रकाश की ही विजय होती है.

लाल या ताम्र प्रभा

ग्रहण के दौरान क्षितिज या सूर्य के आसपास हल्का लाल या तांबे जैसा रंग भी नजर आ सकता है. ज्योतिष शास्त्र में लाल रंग को उग्रता, ऊर्जा, और बड़े बदलावों जैसे वैश्विक राजनीति, मौसम परिवर्तन या प्राकृतिक उथल-पुथल से जोड़ा जाता है. यह रंग प्रकृति में होने वाले बड़े फेरबदल और सचेत रहने का संदेश देता है.

क्या भारत में मान्य होगा सूतक काल?

चूंकि 12 अगस्त 2026 का यह पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में न तो दिखाई देगा और न ही इसकी दृश्यता यहां होगी, इसलिए सनातन परंपरा और ज्योतिषीय नियमों के अनुसार भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा. देश के धार्मिक अनुष्ठानों, मंदिरों के कपाट और खान-पान पर इस ग्रहण का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा. फिर भी, खगोलीय घटनाओं के प्रति जिज्ञासा रखने वाले लोग इस दुर्लभ और रहस्यमयी नजारे को देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.