Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहण में क्या पढ़ें? ये 5 पाठ-मंत्र माने जाते हैं बेहद खास, जानें सही जप विधि

Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहण में कौन से पाठ और मंत्र करने चाहिए? जानें आदित्य हृदय स्तोत्र, गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र समेत 5 खास पाठ और सही जप विधि.

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Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहण में क्या पढ़ें? ये 5 पाठ-मंत्र माने जाते हैं बेहद खास, जानें सही जप विधि

सूर्यग्रहण में मंत्र-जप और स्तोत्र पाठ की धार्मिक परंपरा.

आदित्य हृदय स्तोत्र से सूर्य उपासना का संबंध.

गायत्री और सूर्य मंत्र का जाप.

12 अगस्त का सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.

Surya Grahan 2026: साल 2026 का दूसरा और अंतिम सूर्यग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है. यह पूर्ण सूर्यग्रहण होगा, लेकिन भारत में यह दिखाई नहीं देगा. ग्रहण के दौरान धार्मिक मान्यताओं में मंत्र-जप, स्तोत्र पाठ और भगवान के स्मरण को विशेष महत्व दिया जाता है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि सूर्यग्रहण के समय आखिर कौन से मंत्र या पाठ करने चाहिए. धार्मिक परंपरा में सूर्य उपासना से जुड़े मंत्रों के साथ कुछ अन्य स्तोत्रों के जाप को भी शुभ माना जाता है.

सूर्यग्रहण में पाठ का क्या महत्व है?

हिंदू धार्मिक परंपरा में ग्रहण काल को साधना, मंत्र-जप और ईश्वर के स्मरण के लिए विशेष समय माना गया है. हालांकि, ग्रहण के दौरान किए जाने वाले धार्मिक नियम अलग-अलग परंपराओं और संप्रदायों में अलग हो सकते हैं. इसलिए इन्हें आस्था और परंपरा के संदर्भ में ही देखना चाहिए.

12 अगस्त 2026 का सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. भारतीय समय के अनुसार ग्रहण रात में होगा और भारत से सूर्यग्रहण दिखाई नहीं देगा. इसी वजह से भारत में सामान्य ग्रहण-संबंधी सूतक नियम लागू नहीं होंगे.

आदित्य हृदय स्तोत्र

सूर्य उपासना के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र को सबसे प्रमुख पाठों में रखा जाता है. यह रामायण के युद्धकांड में आता है, जहां अगस्त्य ऋषि भगवान राम को सूर्य की उपासना से संबंधित यह स्तोत्र बताते हैं. सूर्यदेव को समर्पित होने के कारण सूर्यग्रहण से जुड़ी धार्मिक सामग्री में इसका विशेष उल्लेख किया जाता है.

कैसे पढ़ें: शांत मन से बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. यदि पूरा पाठ संभव न हो तो सूर्य मंत्र का जाप भी किया जा सकता है.

गायत्री मंत्र

‘ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं…’ गायत्री मंत्र सूर्य के सविता स्वरूप से जुड़ा वैदिक मंत्र है. धार्मिक परंपरा में इसके जाप को आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

जप विधि: श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप करें और मन को एकाग्र रखने का प्रयास करें.

सूर्य मंत्र

सूर्यदेव को समर्पित सरल मंत्रों में ‘ॐ सूर्याय नमः’ प्रमुख है. जिन लोगों के लिए लंबे स्तोत्र का पाठ करना कठिन हो, वे श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप कर सकते हैं.

जप विधि: अपनी सुविधा के अनुसार जाप करें. संख्या से ज्यादा एकाग्रता और श्रद्धा को महत्व देना बेहतर है.

महामृत्युंजय मंत्र

ग्रहण के समय केवल सूर्य मंत्र ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की परंपरा भी कई धार्मिक परिवारों में देखने को मिलती है. इसे आध्यात्मिक शांति और भगवान शिव के स्मरण से जोड़ा जाता है.

जप विधि: शांत स्थान पर बैठकर मंत्र का जाप करें और मन को सकारात्मक भाव में रखें.

विष्णु सहस्रनाम

विष्णु सहस्रनाम भगवान विष्णु के एक हजार नामों का स्तोत्र है. धार्मिक साधना में इसका पाठ भगवान के स्मरण और भक्ति से जोड़ा जाता है. ग्रहण के अवसर पर भी कुछ परंपराओं में इसका पाठ किया जाता है.

ग्रहण के दौरान क्या ध्यान रखें?

सबसे जरूरी बात यह है कि 12 अगस्त 2026 का सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसका पूर्ण चरण भारत से नहीं देखा जा सकेगा. ग्रहण की पूर्णता का क्षेत्र ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगा.

इसलिए भारत में रहने वाले लोग इसे लेकर अनावश्यक डर न रखें. यदि धार्मिक आस्था है तो इस अवसर पर भगवान का स्मरण, मंत्र-जप, स्तोत्र पाठ और दान-पुण्य जैसे कार्य अपनी परंपरा के अनुसार कर सकते हैं. इन धार्मिक उपायों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्रभाव के रूप में नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा के रूप में समझना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.