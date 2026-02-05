Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं या नहीं? जानिए ग्रहण से जुड़े कुछ जरूरी नियम

Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण इस बार 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है और हिंदू धर्म में ग्रहण को एक अशुभ घटना माना गया है.

Surya Grahan 2026 Niyam: सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण व अशुभ घटना माना गया है और इस दौरान लोग कोई शुभ कार्य या पूजा-पाठ आदि नहीं करते. घरों व मंदिरों में सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का विशेष नियमों का पालन किया जाता है. इस साल दो सूर्य ग्रहण लगने जा रहे हैं और साल का पहला सूर्य ग्रहण आज यानि 17 फरवरी 2026 को लगेगा. सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और सूतक लगते ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने तक कुछ ​अन्य नियमों का भी पालन किया जाता है. वहीं हिंदू धर्म में सूर्य देव को पूजनीय माना गया है और रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है. लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव का अर्घ्य देना चाहिए या नहीं?

सूर्य ग्रहण में सूतक काल का महत्व

सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है और सूतक काल में कई कार्य करने की मनाही होती है. सूतक काल को संवेदनशील और अशुद्ध समय माना गया है, इसलिए सूतक काल में पूजा-पाठ करना वर्जित होता है. इसके अलावा सूतक काल में भोजन बनाना व भोजन करना मना होता है. सूतक काल से लेकर ग्रहण खत्म होने तक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहता है.

सूर्य ग्रहण में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए या नहीं?

आमतौर पर सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है. लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए या नहीं, इस बात को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन रहती है. ज्योतिषाचार्यों की मानें तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना वर्जित होता है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे नहीं देखा जाता, इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान अर्घ्य भी नहीं देना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय राहु और केतु का अशुभ प्रभाव काफी सक्रिय होता है जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा फैलती है.

सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व

बता दें कि हिंदू धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देव माना गया है और रोजाना सूर्य को अर्घ्य देने से आत्मबल बढ़ता है. साथ ही स्वास्थ्य बेहतर​ होता है और आत्मविश्वास में भी बढ़ोत्तरी होती है. इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य देने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है.

