Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट महिलाएं गलती से भी न करें ये काम! जानें जरूरी नियम

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, जिसे सदियों से अलग-अलग संस्कृतियों में जिज्ञासा, धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं से जोड़कर देखा जाता रहा है. भारतीय संस्कृति में भी ग्रहण के दौरान कई तरह के नियम और सावधानियां अपनाने की परंपरा रही है. खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं. आज यानी 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है. हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी इससे जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं के चलते गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ सावधानियां बताई जाती हैं. ऐसे में अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है, तो आइए समझते हैं कि ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं, विज्ञान का इस बारे में क्या नजरिया है और गर्भवती महिलाओं को किन व्यावहारिक बातों का ध्यान रखना चाहिए.
संस्कृति और लोक-परंपराओं के अनुसार, ग्रहण काल को एक संवेदनशील समय माना जाता है. बुजुर्गों और ज्योतिषीय मान्यताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है:
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सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है. वैसे साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा. लेकिन फिर भी इससे होने वाले अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुछ नियमों का पालन करें. क्योंकि ग्रहण का यह समय शांति और आत्म-देखभाल का होता है. ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को इन नियमों का पालन करना चाहिए.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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