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Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट महिलाएं गलती से भी न करें ये काम! जानें जरूरी नियम

Surya Grahan 2026: आज यानी 12 अगस्त 2026, बुधवार को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

Written by: Renu Yadav
Updated: August 12, 2026, 1:37 PM IST
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट महिलाएं गलती से भी न करें ये काम! जानें जरूरी नियम
Surya Grahan 2026
  • आज लगने जा रहा है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण.
  • यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं?
  • सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का पालन करना होता है जरूरी.
  • गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान रखना चाहिए खास ध्यान.

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, जिसे सदियों से अलग-अलग संस्कृतियों में जिज्ञासा, धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं से जोड़कर देखा जाता रहा है. भारतीय संस्कृति में भी ग्रहण के दौरान कई तरह के नियम और सावधानियां अपनाने की परंपरा रही है. खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं. आज यानी 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है. हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी इससे जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं के चलते गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ सावधानियां बताई जाती हैं. ऐसे में अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है, तो आइए समझते हैं कि ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं, विज्ञान का इस बारे में क्या नजरिया है और गर्भवती महिलाओं को किन व्यावहारिक बातों का ध्यान रखना चाहिए.

ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं न करें ये काम

संस्कृति और लोक-परंपराओं के अनुसार, ग्रहण काल को एक संवेदनशील समय माना जाता है. बुजुर्गों और ज्योतिषीय मान्यताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है:

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  • सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती म​हिलाओं को बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है ताकि सूर्य की सीधी किरणों से बचाव हो सके.
  • ध्यान रखें कि ग्रहण काल में गर्भवती महिला को गलती से भी चाकू, कैंची, सुई या ब्लेड जैसी नुकीली चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए.
  • ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कपड़ा काटना, सिलाई करना या रसोई में फल-सब्जियां छीलना वर्जित माना गया है. इस दौरान इस तरह का कोई भी काम न करें.
  • ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी प्रकार की चिंता, भय या नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है.

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ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं क्या करें?

सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है. वैसे साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा. लेकिन फिर भी इससे होने वाले अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुछ नियमों का पालन करें. क्योंकि ग्रहण का यह समय शांति और आत्म-देखभाल का होता है. ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को इन नियमों का पालन करना चाहिए.

  • शांत वातावरण में बैठकर ध्यान करें, संगीत या अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ें.
  • मन में शांति और सकारात्मकता बनाए रखें.
  • यदि आप व्रत या उपवास के पारंपरिक नियमों का पालन कर रही हैं, तो भी अपने और शिशु के पोषण से समझौता न करें. हल्के पेय पदार्थ और सुपाच्य भोजन लें.
  • ग्रहण समाप्त होने पर स्वच्छ पानी से स्नान करें, कमरे को साफ करें और अपनी इच्छा अनुसार दान-पुण्य करें.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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