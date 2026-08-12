Sootak and Patak Difference: सूतक और पातक एक नहीं! दोनों के बीच का अंतर जान लेंगे तो नहीं होगी कोई भूल

Sootak and Patak Difference: सूतक और पातक को लेकर अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है. जानिए जन्म और मृत्यु से जुड़े इन दोनों धार्मिक नियमों में क्या अंतर है और इनकी मान्यता क्या है.

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Sootak and Patak Difference: सूतक और पातक एक नहीं!

सूतक का संबंध जन्म से माना जाता है.

पातक मृत्यु के बाद माना जाता है.

दोनों की अवधि और नियम अलग हो सकते हैं.

परिवार और परंपरा के अनुसार नियम बदलते हैं.

Sootak and Patak Difference: हिंदू धार्मिक परंपराओं में जन्म और मृत्यु से जुड़े कई नियम बताए गए हैं. इन्हीं में सूतक और पातक का विशेष उल्लेख मिलता है. आम बोलचाल में कई बार लोग दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनके संदर्भ अलग माने जाते हैं. सूतक का संबंध मुख्य रूप से परिवार में बच्चे के जन्म से और पातक का संबंध मृत्यु से जोड़ा जाता है. इस दौरान कुछ धार्मिक और मांगलिक कार्यों से दूरी रखने की परंपरा रही है.

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सूर्यग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले

धार्मिक मान्यताओं में सूर्यग्रहण से पहले का 12 घंटे का समय सूतक काल माना जाता है. यानी ग्रहण शुरू होने के निर्धारित समय से 12 घंटे पहले से सूतक की मान्यता शुरू हो जाती है. इस दौरान कई परिवार पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कार्यों से परहेज करते हैं. ग्रहण समाप्त होने के बाद सूतक काल भी समाप्त माना जाता है. हालांकि, यह परंपरा ग्रहण की दृश्यता और स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अलग तरीके से मानी जा सकती है.

चंद्रग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले

चंद्रग्रहण के मामले में धार्मिक परंपरा के अनुसार ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक काल माना जाता है. इस अवधि में भी कई लोग पूजा-पाठ और मांगलिक कार्यों से दूरी रखते हैं. ग्रहण समाप्त होने के बाद सूतक की अवधि पूरी मानी जाती है. यहां भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि सूतक से जुड़े नियम अलग-अलग परंपराओं और क्षेत्रों में कुछ भिन्न हो सकते हैं.

जन्म के बाद क्यों माना जाता है सूतक?

धार्मिक परंपरा के अनुसार परिवार में बच्चे के जन्म के बाद एक निश्चित अवधि तक सूतक माना जाता है. इसका मुख्य संबंध प्रसूता और नवजात शिशु से जोड़ा जाता है. प्राचीन समय में प्रसव के बाद मां और बच्चे को विशेष देखभाल की जरूरत होती थी. इसलिए इस अवधि में उन्हें सामान्य पारिवारिक और धार्मिक गतिविधियों से अलग रखने की परंपरा भी विकसित हुई.

सूतक की अवधि को लेकर अलग-अलग धार्मिक परंपराओं और परिवारों में अंतर देखने को मिलता है. इसलिए इसे हर स्थिति में एक समान अवधि का नियम मानना उचित नहीं है. कई स्थानों पर परिवार की परंपरा, संबंध की निकटता और शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार नियम अलग हो सकते हैं.

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मृत्यु के बाद माना जाता है पातक

वहीं परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पातक की मान्यता बताई जाती है. इसे मृत्यु से संबंधित अशौच की अवधि के रूप में समझा जाता है. इस दौरान निकट संबंधियों द्वारा कुछ धार्मिक कार्यों और मांगलिक आयोजनों से दूरी रखने की परंपरा रही है.

मृत्यु के बाद होने वाले संस्कारों के साथ यह अवधि जुड़ी होती है. शास्त्रीय परंपराओं में यहां भी संबंध की निकटता और परिवार की स्थिति के अनुसार नियमों में अंतर का उल्लेख मिलता है. इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर हर रिश्तेदार के लिए समान अवधि मानना सही नहीं माना जाता.

सूतक और पातक में सबसे बड़ा अंतर क्या?

सरल शब्दों में समझें तो जन्म से जुड़ा अशौच सूतक और मृत्यु से जुड़ा अशौच पातक कहलाता है. दोनों का उद्देश्य धार्मिक दृष्टि से एक निश्चित अवधि के लिए सामान्य दिनचर्या और कुछ कर्मकांडों में संयम रखना माना गया है.

हालांकि, इन परंपराओं को केवल शुभ-अशुभ के नजरिए से देखना सही नहीं होगा. भारतीय धार्मिक परंपरा में इनके पीछे शारीरिक स्वच्छता, प्रसूता और नवजात की देखभाल तथा मृत्यु के बाद परिवार को शोक और संस्कारों के लिए समय देने जैसे सामाजिक पक्ष भी जुड़े रहे हैं.

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इस दौरान क्या सावधानी रखी जाती है?

सूतक या पातक की मान्यता के दौरान कई परिवार पूजा-पाठ, मंदिर जाने और मांगलिक कार्यों से दूरी रखते हैं. कुछ घरों में देवपूजा के नियमित कर्मकांड रोकने की परंपरा होती है, जबकि कुछ परंपराओं में मानसिक रूप से भगवान का स्मरण या नामजप करने को अलग माना जाता है.

यहां यह समझना जरूरी है कि सूतक-पातक के नियम सभी परिवारों और संप्रदायों में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते. अलग-अलग धर्मग्रंथों, क्षेत्रीय परंपराओं और कुलाचार के आधार पर इनके पालन का तरीका बदल सकता है.

क्यों जरूरी है सही अंतर समझना?

सूतक और पातक को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि दोनों की अवधि और नियम हर व्यक्ति के लिए समान होते हैं. वास्तव में धार्मिक परंपराओं में संबंध, परिवार की स्थिति और संस्कारों के आधार पर अलग-अलग नियम बताए गए हैं.

इसलिए जन्म या मृत्यु के बाद किसी भी धार्मिक नियम को अपनाने से पहले अपने परिवार की परंपरा और मान्य शास्त्रीय मत को समझना बेहतर माना जाता है. सूतक और पातक अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन दोनों का संबंध परिवार में जन्म या मृत्यु के बाद माने जाने वाले अशौच और निर्धारित धार्मिक अनुशासन से है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.