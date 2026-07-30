Sawan 2026: सावन में लगेगा सूर्य ग्रहण! क्या इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए? जानिए धर्म शास्त्रों का जवाब

Sawan 2026: सावन का महीना देवो के देव महादेव को समर्पित है और इस माह भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना उनका जलाभिषेक करते हैं. कहा जाता है कि सावन में यदि शिवजी को प्रसन्न कर दिया जाए तो भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन से नकारात्मकता खत्म होती है. लेकिन इस साल सावन के महीने में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्रहण से पहले लगने वाले सूतक काल में पूजा-पाठ, मूर्ति स्पर्श और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव भगवान शिव की पूजा पर भी पड़ता है और इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं या नहीं?
सावन के महीने में 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. यह ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात 9 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 4 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगा. बता दें कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.
सावन में लगने जा रहा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और जब ग्रहण नजर नहीं आता तो सूतक काल भी मान्य नहीं होता. इसलिए भारत में सूतक काल नहीं लगेगा और आप बेफ्रिक पूजा-पाठ या शुभ कार्य कर सकते हैं. बता दें कि 12 अगस्त को लगने वाल सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, उत्तरी रूस और आर्कटिक क्षेत्रों में दिखाई देगा.
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धर्म शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा-पाठ या मूर्ति स्पर्श करना वर्जित माना गया है. लेकिन यह नियम तभी लागू होता है जब ग्रहण दिखाई दे और सूतक काल लगा हो. लेकिन सावन में लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं. भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए पूजा-पाठ पर भी इसका कोई असर नहीं होगा. लेकिन कोशिश करें कि शिवलिंग का जलाभिषेक ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी सुबह 4 बजकर 25 मिनट के बाद करें. इससे पहले मंदिर को स्वच्छ करें और फिर शिवलिंग का विधि-विधान से जलाभिषेक करें. इस दौरान ‘ॐ नमः शिवाय’ या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से ग्रहण के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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