Surya Grahan 2026: अमावस्या के दिन पर लग रहा है सूर्य ग्रहण, ऐसे में व्रत रख सकते हैं या नहीं? यहां जानिए हर सवाल का जवाब

Surya Grahan 2026: ग्रहण को ज्योतिषीय दृष्टिकोण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है और इसी दिन फाल्गुन अमावस्या भी है.

Surya Grahan 2026: इस साल दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं. साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा और इसे कंकण सूर्य ग्रहण नाम​ दिया गया है. क्येांकि इस दौरान ग्रहण सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढकेगा, बल्कि सूर्य का बाहरी हिस्सा एक छल्ले या रिंग की तरह नजर आएगा. सूर्य ग्रहण के दिन ही फाल्गुन माह अमावस्या तिथि पड़ रही है. ऐसे में कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि सूर्य ग्रहण के दौरान अमावस्या का पूजन कर सकते हैं या नहीं? आइए जानते हैं ग्रहण व अमावस्या से जुड़े सभी सवालों के जवाब.

सूर्य ग्रहण 2026 का समय

साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026, मंगलवार के दिन लगेगा. यह ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर शुरू होगी और शाम को 7 बजकर 57 मिनट पर समाप्त होगा. यानि ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 32 मिनट की होगी.

सूर्य ग्रहण के दिन फाल्गुन अमावस्या

फाल्गुन अमावस्या 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर शुरू होगी और 17 फरवरी को शाम 5 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार इस बार फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी को ही मनाई जाएगा. ऐसे में सूर्य ग्रहण के दिन ही फाल्गुन अमावस्या भी मनाई जाएगा.

फाल्गुन अमावस्या का पूजन कर सकते हैं या नहीं?

फाल्गुन अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन पड़ रही है और ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि ग्रहण के दौरान अमावस्या का पूजन कर सकते हैं या नहीं? तो बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और ऐसे में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. जब ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो पूजा-पाठ या किसी भी शुभ कार्य में कोई विघ्न नहीं. इसका मतलब है कि फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है और पूजा-पाठ भी की जा सकती है.

फाल्गुन अमावस्या के दिन करें पितरों का तर्पण

फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना व दान करना बहुत ही शुभ माना गया है. इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है तो उसे अमावस्या के दिन पितरों का विधि-विधान से तर्पण करना चाहिए. ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष का भी प्रभाव कम होता है. कहा जाता है कि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो सभी रूके हुए काम पूरे होते हैं और घर में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है.

