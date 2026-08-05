Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण में चमकेगी इन राशियों की किस्मत, अगले 7 महीने बदल जाएगी जिंदगी!

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को लगने वाले सूर्य ग्रहण से किन राशियों की चमकेगी किस्मत? जानिए अगले 7 महीनों का ज्योतिषीय प्रभाव, लकी राशियां और अचूक उपाय.

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SURYA GRAHAN 2026

Surya Grahan 2026 Rashifal: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब भी कोई बड़ा ग्रहण घटित होता है, तो उसका असर केवल ग्रहण वाले दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाले कई महीनों तक ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और मानव जीवन पर दिखाई देता है. 12 अगस्त 2026 को लगने वाला साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी ऐसा ही एक बड़ा ज्योतिषीय बदलाव लेकर आ रहा है.

यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में घटित हो रहा है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस खगोलीय घटना का प्रभाव अगले 7 महीनों (मार्च 2027 तक) तक सक्रिय रहेगा. हालांकि भारत में रात का समय होने के कारण यह दृश्यमान नहीं होगा और इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन इसका शुभ प्रभाव कई राशियों के जीवन में तरक्की, धन लाभ और सकारात्मक बदलाव के नए द्वार खोलने जा रहा है.

आइए जानते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद अगले 7 महीनों में किन राशियों का भाग्य चमकने वाला है और बाकी राशियों पर इसका क्या असर रहेगा

इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

कन्या राशि (Virgo): आय और लाभ में बढ़ोतरी

प्रभाव: ग्रहण आपके एकादश (लाभ) भाव में लग रहा है. अगले 7 महीनों में आपकी कई पुरानी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं.

बदलाव: आय के नए स्रोत बनेंगे. किसी बड़े प्रोजेक्ट या संस्थान से लंबे समय से अटका हुआ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है.

उपाय: किसी जरूरतमंद छात्र की शिक्षा या पठन सामग्री में गुप्त रूप से मदद करें.

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वृश्चिक राशि (Scorpio): भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ

प्रभाव: आपके नवम (भाग्य) भाव में यह गोचर हो रहा है, जो करियर और जीवन की दिशा में सकारात्मक मोड़ लाएगा.

बदलाव: अगर किसी काम में लंबे समय से रुकावट आ रही थी, तो अब वह दूर होगी. किसी अनुभवी मेंटर या मार्गदर्शक का साथ मिलेगा जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

उपाय: मंदिर में पीले वस्त्र व पीली दाल अर्पित करें और रोजाना 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें.

मेष राशि (Aries): संपत्ति और करियर में बड़ा लाभ

प्रभाव: आपके चतुर्थ भाव में ग्रहण की स्थिति बन रही है.

बदलाव: रियल एस्टेट, संपत्ति या वाहन से जुड़ी पुरानी अनिश्चितताएं समाप्त होंगी. अगले कुछ महीनों में नया मकान या प्रॉपर्टी खरीदने के मजबूत योग बनेंगे.

उपाय: जल से भरा मिट्टी का घड़ा किसी सार्वजनिक स्थान पर लगवाएं.

धनु राशि (Sagittarius): अटके मामले होंगे हल, अचानक धन लाभ

प्रभाव: अष्टम भाव में ग्रहण का प्रभाव पुराने विवादों और रुके हुए कामों को समाप्त करने में मदद करेगा.

बदलाव: जो काम लंबे समय से पेंडिंग थे, वे तेजी से हल होंगे. पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से अचानक धन लाभ के अवसर बन सकते हैं.

उपाय: नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करें.

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अन्य 8 राशियों का संक्षिप्त हाल

वृषभ राशि: तीसरे भाव में ग्रहण होने से बातचीत और कम्यूनिकेशन में सावधानी बरतें, ताकि कोई गलतफहमी न फैले.

उपाय: मूंग दाल दान करें

मिथुन राशि: धन के प्रबंधन पर ध्यान देना होगा. बजट बनाकर चलें, लीकेज बंद होगी.

उपाय: भोजन का दान करें

कर्क राशि: आपकी अपनी राशि में ग्रहण है. जीवन की पुरानी भूमिकाएं खत्म होकर नए अवसर शुरू होंगे.

उपाय: शिव पूजा करें

सिंह राशि: छिपे हुए खर्चों से सावधान रहें। मानसिक एकांत और योग को दिनचर्या में शामिल करें.

उपाय: वृद्धाश्रम में मदद करें

तुला राशि: कार्यक्षेत्र में बदलाव संभव है. सहकर्मियों से बहस से बचें और काम पर फोकस रखें.

उपाय: तेल दान करें

मकर राशि: पार्टनरशिप और रिश्तों में स्पष्टता आएगी. ईगो से बचें.

उपाय: वस्त्र दान करें

कुंभ राशि: कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन आपकी क्षमताएं भी निखरेंगी। सेहत का ध्यान रखें.

उपाय: अस्पताल के बाहर फल बांटें

मीन राशि: रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को संभलकर निवेश करना होगा.

उपाय: गरीब बच्चों की फीस में मदद करें

अगले 7 महीनों के 4 मुख्य ट्रिगर पॉइंट्स

ज्योतिषविदों के अनुसार, 12 अगस्त 2026 के इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगले 7 महीनों में 4 अलग-अलग तारीखों के आसपास अधिक तीव्रता से देखने को मिलेगा.

4 अक्टूबर 2026: राहत और नए सरकारी निर्णय का समय

4 नवंबर 2026: करियर और शेयर बाजार में बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना.

27 फरवरी 2027: पुराने रुके हुए वित्तीय मामलों का निपटारा.

मार्च 2027 का दूसरा सप्ताह: जीवन में दीर्घकालिक बदलावों की अंतिम शुरुआत.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.