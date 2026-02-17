  • Hindi
Surya Grahan 2026: आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, इन बातों का रखें खास ध्यान

Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण आज यानि 17 फरवरी 2026, मंगलवार को लगने जा रहा है. इस दौरान सूर्य एक कंगन की तरह नजर आएगा और यह अद्भुत नजारा कुछ ही देशो में दिखेगा.

Surya Grahan 2026

Surya Grahan 2026: साल 2026 में एक या दो नहीं, बल्कि चार ग्रहण लगने जा रहे हैं, जिसमें दो चंद्र ग्रहण और दो सूर्य ग्रहण शामिल हैं. साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लगेगा और पूरी दुनिया की नजर उस पर होगी. हिंदू धर्म में ग्रहण को एक अशुभ घटना माना जाता है क्योंकि ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है. इसलिए ग्रहण के दौरान कई सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है. हालांकि, आज लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन भी सावधानी के तौर पर गर्भवती महिलाओं को कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए. आइए जानते सूर्य ग्रहण का समय और गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी नियम.

सूर्य ग्रहण 2026 का समय

साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लगेगा और भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर शुरू होगा. ग्रहण की समाप्ति शाम 7 बजकर 57 मिनट पर होगी. यानि सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट है और इस दौरान शाम 5 बजकर 42 मिनट पर ग्रहण मध्य में यानि अपने पीक पर होगा.

सूर्य ग्रहण का गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव

विज्ञान की मानें तो सूर्य ग्रहण का गर्भवती महिला या गर्भ पर किसी प्रकार को कोइ्र प्रभाव नहीं पड़ता. लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और इसलिए गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए. क्योंकि ग्रहण का निगेटिव प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है. आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

सूर्य ग्रहण में प्रेग्नेंट महिलाएं रखें कुछ बातों का ध्यान

  • ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती म​हिलाओं को चाकू, छुरी, कैंची या सुई जैसी किसी भी धारदार वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए.
  • सूर्य ग्रहण शुरू होने से लेकर उसके समाप्त होने तक भोजन व पानी का सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि इसकी वजह से नकारात्मक तरंगे भोजन के जरिए शरीर में प्रवेश करती हैं. लेकिन गर्भवती महिलाओं, बच्चे व बुजुर्गों के लिए यह नियम अनिवार्य नहीं है.
  • सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती म​हिलाओं को गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और मन ही मन ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए.
  • धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय गर्भवती के पेट पर कुशा या तिल बांधा जाता है. ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे पर ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े. ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

