Surya Grahan 2026: आज लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण! भारत में दिखेगा या नहीं? जानें समय, नियम और पूरी डिटेल

Surya Grahan 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज यानी 12 अगस्त 2026 का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. इस ग्रहण को लेकर भारतीयों के मन में कई सवाल हैं.

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Surya Grahan 2026

आज मनाई जा रही है हरियाली अमावस्या.

हरियाली अमावस्या पर पड़ेगा सूर्य ग्रहण का साया.

सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले लगता है सूतक काल.

भारत में सूर्य ग्रहण दिखेगा या नहीं? जानें हर सवाल का जवाब.

Surya Grahan 2026: आज देशभर में सावन की अमावस्या मनाई जा रही है जिसे सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या भी कहते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज यानी 12 अगस्त 2026, बुधवार का दिन धार्मिक और खगोलीय दृष्टिकोण से बेहद ही खास है और दुर्लभ संयोग लेकर आया है. क्योंकि जहां एक ओर देशभर में हरियाली अमवस्या मनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर आज साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है. सावन के पवित्र महीने में पड़ने के कारण इस अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व है. माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और पितरों की पूजा करने के साथ-साथ वृक्षारोपण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. हालांकि, इस पावन अवसर पर सूर्य ग्रहण का साया होने के कारण सूतक काल, पूजा-पाठ के नियम और ग्रहण के समय ध्यान रखने योग्य बातों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं. आइए जानते हैं कि आज लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, इसका सही समय क्या है और हरियाली अमावस्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा.

सूर्य ग्रहण का समय क्या है?

बता दें कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण आज यानी 12 अगस्त 2026 को रात 9 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगा और रात 1 बजकर 28 मिनट पर समाप्त होगा. सूर्य ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और इस दौरान पूजा—पाठ व शुभ कार्य करने की मनाही होती है. सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट की है.

भारत में सूर्य ग्रहण दिखेगा या नहीं?

बता दें कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार आज रात 9 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगा. यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. स्पष्ट कर दें कि सूतक काल तभी मान्य होता है जब ग्रहण दिखाई देता है, अगर ​ग्रहण नहीं दिखेगा तो सूतक काल मान्य नहीं होता.

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क्या होता है सूतक काल?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण लगने से पहले सूतक काल में धरती का वातावरण दूषित होता है. इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है. सूतक काल में भोजन बनाना और ग्रहण करना भी वर्जित माना गया है. यह सावधानी ग्रहण समाप्त होने की बरतनी होती है. ग्रहण समाप्त होने के बाद ही सूतक काल भी खत्म होता है और फिर मंदिर व घर को शुद्ध करके कार्य की शुरुआत होती है.

कहां-कहां दिखेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण?

साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा. लेकिन दुनियाभर के कई देशों में इस ग्रहण को देखा जा सकता है. बता दें कि यह सूर्य ग्रहण पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैण्ड, उत्तरी-अटलांटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा.

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हरियाली अमावस्या की पूजा पर ग्रहण का असर?

कई लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर होगा कि क्या सूर्य ग्रहण की वजह से ​हरियाली अमावस्या की पूजा पर कोई असर पड़ेगा. तो बता दें कि ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जब ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, तो इसके अशुभ प्रभाव से भी डरने की जरूरत नहीं है. हरियाली अमावस्या की पूजा की सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.