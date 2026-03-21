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Surya Mantra: रविवार के दिन खाली समय में करें भगवान सूर्य के इन मंत्रों का जाप, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

Surya Mantra: भगवान सूर्य की उपासना करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं. सूर्य की पूजा के लिए रविवार का दिन बेहद ही खास माना गया है.

Published date india.com Published: March 21, 2026 5:45 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Surya Mantra: रविवार के दिन खाली समय में करें भगवान सूर्य के इन मंत्रों का जाप, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि
Surya Dev Puja

Surya Mantra: सनातन धर्म में सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है और रविवार के दिन भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है. सूर्य देव को प्रत्यक्ष जागृत देवता कहा गया है जो कि रोजाना अपनी किरणों से संसार को रोशनी व ऊर्जा प्रदान करते हैं. इसलिए सूर्य देव की उपासना करना बहुत ही फलदायी माना गया है. कहते हैं कि रविवार के दिन यदि नियमानुसार सूर्य देव की पूजा की जाए तो वह प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं.

सूर्य देव की पूजा के नियम

रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से न केवल सुख-समृद्धि के रास्ते खुलते हैं, बल्कि तरक्की भी मिलती है और व्यक्ति को समाज में मान-सम्मान हासिल होता है. इसलिए रोजाना सूर्य देव का जल अर्पित करना शुभ माना गया है. यदि रोजाना जल अर्पित न कर पाएं तो रविवार के दिन जरूर जल अर्पित करें. यदि सूर्योदय के समय जल अर्पित किया जाए तो सुख-समृद्धि के साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं.

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रविवार को करें इन मंत्रों का जाप

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों के राजा माना गया है और जिन जातिकों की कुंडली में सूर्य प्रबल अवस्था में होते हैं, उन्हें कई प्रकार से सफलताएं प्राप्त होती है. बता दें कि रविवार का दिन सूर्य देव की उपासना के लिए समर्पित है. ऐसे में मान्यता है कि इस विशेष दिन पर कुछ मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है.

  • ॐ नित्यानन्दाय नमः।
  • ॐ निखिलागमवेद्याय नमः।
  • ॐ दीप्तमूर्तये नमः।
  • ॐ सौख्यदायिने नमः।
  • ॐ श्रेयसे नमः।
  • ॐ श्रीमते नमः।
  • ॐ भास्कराय नमः।
  • ॐ ग्रहाणांपतये नमः।
  • ॐ अनन्ताय नमः।
  • ॐ अखिलज्ञाय नमः।
  • ॐ अच्युताय नमः।
  • ॐ अखिलागमवेदिने नमः।
  • ॐ आदिभूताय नमः।
  • ॐ आदित्याय नमः।
  • ॐ आर्तरक्षकाय नमः।
  • ॐ असमानबलाय नमः।
  • ॐ करुणारससिन्धवे नमः।
  • ॐ शरण्याय नमः।
  • ॐ वरेण्याय नमः।
  • ॐ तरुणाय नमः।
  • ॐ परमात्मने नमः।
  • ॐ हरये नमः।
  • ॐ रवये नमः।
  • ॐ अहस्कराय नमः।
  • ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः।
  • ॐ अमरेशाय नमः।
  • ॐ अं सुप्रसन्नाय नमः।
  • ॐ ऐं इष्टार्थदाय नमः।
  • ॐ सम्पत्कराय नमः।
  • ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
  • ॐ तेजोरूपाय नमः।
  • ॐ परेशाय नमः।
  • ॐ नारायणाय नमः।
  • ॐ कवये नमः।
  • ॐ सूर्याय नमः।
  • ॐ सकलजगतांपतये नमः।
  • ॐ सौख्यप्रदाय नमः।
  • ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः।
  • ॐ अच्युताय नमः।
  • ॐ आत्मरूपिणे नमः।
  • ॐ अचिन्त्याय नमः।
  • ॐ अन्तर्बहिः प्रकाशाय नमः।

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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