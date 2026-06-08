Surya Nakshatra Parivartan 2026: आज सूर्य गोचर से बढ़ेगा इन राशियों का ‘तापमान’, करियर और पैसों के मामले में लग सकता है झटका!

Surya Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जून का महीना बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस माह एक या दो नहीं बल्कि कई बड़े ग्रह गोचर करेंगे. आज यानि 8 जून 2026 को सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं. सूर्य का यह नक्षत्र गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा. कुछ राशियों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन बहुत शुभ साबित होगा तो कुछ राशियों का जीवन नकारात्मकता से भर जाएगा. बता दें कि मृगशिरा नक्षत्र पर मंगल का स्वामित्व है और सूर्य व मंगल दोनों ही उग्र व अग्नि तत्व के ग्रह हैं. ऐसे में मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य के गोचर करना कुछ राशियों के लिए मानसिक तनाव व आर्थिक चुनौतियों की वजह बन सकता है. आइए जानते हैं कि सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा?
मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य-मंगल की युति वृषभ राशि के जातकों के लिए कई परेशानियां लेकर आ सकती है. इस गोचर की वजह से वृषभ राशि के जातकों को मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है और तनाव की वजह से सही फैसले लेने में भी मुश्किल आएगी. परिवार के सदस्यों या कार्यालय में साथियों के साथ बेवजह विवाद हो सकता है जिसकी वजह से इमेज खराब हो सकती है. सूर्य नक्षत्र गोचर आपके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है इसलिए हेल्थ के मामले में कोई भी लापरवाही न बरतें.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल की राशि होने के कारण वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन मुश्किलभरा साबित होगा. इस राशि के लोगों को दुर्घटनाओं से सावधान रहने की विशेष जरूरत है. सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर वृश्चिक राशि की सेहत पर भी बुरा असर डालेगा. अचानक गुस्सा बढ़ेगा जिससे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं. इसके अलावा कार्यक्षेत्र पर सहकर्मी ही आपके काम में रुकावटें पैदा करेंगे. यहां तक वैवाहिक जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा.
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि वालों के जीवन में भी उथल-पुथल मचाएगा. इस राशि के लोगों का मानसिक तनाव बढ़ेगा और धीरे-धीरे खर्चें भी बढ़ेंगे. जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है. सूर्य गोचर के कारण मकर राशि के लोगों को मेहनत का फल नहीं मिलेगा. कार्यक्षेत्र पर भी काम का दबाव बढ़ेगा और साथी आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाधाएं उत्पन्न करेंगे. कोशिश करें कि न तो किसी से कर्ज लें और न ही किसी को कर्ज दें.
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन के कारण मीन राशि वालों को अपने आस-पास निगेटिविटी महसूस होगी जिसकी वजह से काम में मन नहीं लगेगा. इन लोगों के बनते काम बिगड़ सकते हैं और कार्यक्षेत्र पर मिलने वाली तरक्की में रूकावटें आ सकती हैं. कोई बड़ा नुकसान या धोखाधड़ी हो सकती है इसलिए सावधान रहने की जरूरत है. परिवार में भी अशांति का माहौल रहेगा.
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अगर आपकी राशि भी इनमें से कोई एक है तो सूर्य नक्षत्र परिवर्तन के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय जरूर अपनाएं. ये उपाय न केवल सूर्य गोचर के अशुभ प्रभाव को कम करेंगे बल्कि मन को भी शांत करने में मददगार साबित होंगे.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.