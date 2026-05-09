  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Suvendu Adhikari Cm Oath Ceremony Rajtilak In Sarvarth Siddhi Yog Astrology Prediction

सर्वार्थ सिद्धि योग में हुआ सुवेंदु अधिकारी का राजतिलक...शनि का प्रभाव तय करेगा सत्ता की स्थिरता, ज्योतिषाचार्य ने कही ये बड़ी बात

West Bengal CM Suvendu Adhikari:आज यानि 9 मई का दिन बंगाल की सत्ता के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि आज सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है.

Published date india.com Updated: May 9, 2026 11:35 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
सर्वार्थ सिद्धि योग में हुआ सुवेंदु अधिकारी का राजतिलक...शनि का प्रभाव तय करेगा सत्ता की स्थिरता, ज्योतिषाचार्य ने कही ये बड़ी बात
Suvendu Adhikari

West Bengal CM Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल में राजनीति के नए युग की शुरुआत हो रही है और पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री राज्य की संभालने वाला है. बता दें कि आज यानि 9 मई को सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और पंचांग के लिए लिहाज से यह समय बेहद ही शुभ है. क्योंकि आज 11 बजे सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और शनिवार का दिन है जो कि ज्योतिषीय लिहाज से बेहद ही खास माना जा रहा है. मुख्यमंत्री बनने के बाद सुवेंदु अधिकारी के लिए सत्ता संभालना कितना चुनौ​तीपूर्ण रहेगा? आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं ज्योतिषी और धर्म गुरु पंडित ज्ञानेश जी.

सर्वार्थ सिद्धि योग और शनि का प्रभाव

आज यानि 9 मई 2026 को सुबह 5 बजकर 24 मिनट से लेकर रात 11 बजकर 24 मिनट तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. जिसे शुभ योग माना जाता है. इसके अलावा आज शनिवार का दिन है जो कि कर्मों के देवता शनिदेव को समर्पित है. सर्वार्थ सिद्धि योग और शनि का योग सुवेंदु अधिकारी के लिए शुभ होने के साथ चुनौतियों से भरा भी हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: Mulank Prediction: यूं ही नहीं सीएम बन रहे हैं सुवेंदु अधिकारी…मूलांक का है सारा खेल

कांटों भरा हो सकता है ताज!

ज्योतिषी एवं धर्मगुरु पंडित ज्ञानेश जी का कहना है कि सुवेंदु अधिकारी के लिए पश्चिम बंगाल में शासन करना साधारण नहीं होगा और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. उनके नाम के आधार से उनकी राशि कुंभ है और अभी कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रकोप चल रहा है. ऐसे में सुवेंदु अधिकारी के लिए मुख्यमंत्री का ताज कांटों भरा हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.