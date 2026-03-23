Swapan Shastra: सपने में सोना देखना...अमीरी का सीधा संकेत है या आने वाला है बड़ा बदलाव? जानिए पूरा सच

Swapan Shastra: सपने में सोना देखना सिर्फ अमीर बनने का संकेत नहीं, बल्कि जीवन में आने वाले बड़े बदलाव का भी इशारा हो सकता है. इसलिए ऐसे सपनों को नजरअंदाज करने के बजाय समझना जरूरी है, ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें.

Published date india.com Published: March 23, 2026 6:39 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Swapan Shastra: सपने में सोना देखना...अमीरी का सीधा संकेत है या आने वाला है बड़ा बदलाव? जानिए पूरा सच
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Swapan Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हर सपना कोई न कोई संकेत लेकर आता है. खासतौर पर जब सपने में सोना (Gold) दिखाई दे, तो इसे सामान्य सपना नहीं माना जाता. यह अक्सर जीवन में आने वाले बड़े बदलाव, धन लाभ या चेतावनी का इशारा होता है. लेकिन इसका सही मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सोना किस रूप में देखा.

चमकता सोना: क्या सच में अमीरी का संकेत?

अगर आपने सपने में चमकता हुआ सोना, सिक्के या गहने देखे हैं, तो यह आमतौर पर शुभ माना जाता है. स्वप्न शास्त्र कहता है कि यह सपना धन प्राप्ति, प्रमोशन, बिजनेस में फायदा या नई इनकम के रास्ते खुलने का संकेत देता है.यानी ये इशारा हो सकता है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है.

गंदा या खोया हुआ सोना: छुपी हुई चेतावनी

अगर सपने में सोना टूटा हुआ, गंदा या खोता हुआ दिखाई दे, तो यह सावधान करने वाला संकेत हो सकता है. इसका मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में आर्थिक नुकसान, धोखा या गलत फैसले से परेशानी हो सकती है. ऐसे में आपको अपने निर्णयों में सतर्क रहने की जरूरत है.

सोने के अलग रूप, अलग संकेत

  • सोना मिलना: अचानक लाभ या नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत.
  • सोना पहनना: मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने का इशारा.
  • सोना खोना: अवसर हाथ से निकल सकता है.
  • किसी को सोना देना: त्याग, दान या रिश्तों में बदलाव का संकेत.

किस समय देखा गया सपना देता है असली संकेत?

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सुबह 4 से 6 बजे के बीच देखे गए सपने ज्यादा असरदार माने जाते हैं. अगर इस समय सोना दिखे, तो इसके सच होने की संभावना अधिक मानी जाती है. वहीं रात के शुरुआती सपने अक्सर मन की कल्पनाएं भी हो सकते हैं.

क्या यह मां लक्ष्मी का इशारा है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, सोना मां लक्ष्मी का प्रतीक होता है. ऐसे में सपने में सोना दिखना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में सुख-समृद्धि और धन का आगमन होने वाला है. लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि आप अपने कर्म और फैसलों को सही दिशा में रखें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. (Ai Generated Image)

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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