Dream Astrology: इन 7 सपनों को भूलकर भी किसी से न करें शेयर! स्वप्न शास्त्र में बताई गई वजह

Dream Astrology: क्या हर सपना किसी को बताना चाहिए? स्वप्न शास्त्र और लोकमान्यताओं के अनुसार 7 ऐसे सपनों के बारे में जानिए, जिन्हें तुरंत साझा न करने की सलाह दी जाती है और इसके पीछे क्या कारण बताया गया है.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 15, 2026, 7:54 PM IST
swapan shastra
Dream Astrology: क्या हर सपना किसी को बताना चाहिए?

Dream Astrology: रात में देखे गए सपनों को लेकर लोगों के मन में हमेशा उत्सुकता रहती है. कई बार कोई सपना इतना अच्छा या रहस्यमय होता है कि सुबह उठते ही उसे किसी अपने को बताने का मन करता है. लेकिन स्वप्न शास्त्र और प्रचलित लोकमान्यताओं में कुछ ऐसे सपनों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें तुरंत हर किसी से साझा न करने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि ऐसे सपनों का संबंध शुभ संकेत, आध्यात्मिक उन्नति या भविष्य में मिलने वाले सकारात्मक अवसरों से हो सकता है. हालांकि, इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इन्हें धार्मिक-परंपरागत विश्वासों के आधार पर ही देखा जाता है.

  1. भगवान या देवी-देवताओं के दर्शन

स्वप्न शास्त्र में सपने में देवी-देवताओं के दर्शन को अत्यंत शुभ माना गया है. ऐसी मान्यता है कि यह ईश्वर की कृपा, मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है. बड़े-बुजुर्ग मानते हैं कि ऐसे सपनों की अनावश्यक चर्चा करने से उनके शुभ फल पर असर पड़ सकता है.

और पढ़ें: Swapna Shastra: क्या आपको भी आते हैं शादी के सपने? भूलकर भी न करें नजरअंदाज, मिलते हैं ये बड़े संकेत

  1. मंदिर, पूजा या जलता हुआ दीपक देखना

अगर सपने में मंदिर, आरती, पूजा या जलता हुआ दीपक दिखाई दे, तो इसे आध्यात्मिक उन्नति और शुभ समय के आगमन का संकेत माना जाता है. लोकमान्यता के अनुसार, ऐसे सपनों को शांत मन से याद रखना चाहिए और उनकी चर्चा सीमित लोगों से ही करनी चाहिए.

  1. साफ पानी या कमल का फूल दिखना

स्वच्छ जल, नदी, झील या कमल का फूल सपने में दिखना पवित्रता, मानसिक शांति और नए अवसरों का प्रतीक माना जाता है. स्वप्न शास्त्र में इसे शुभ संकेतों में गिना गया है.

swapan shastra

Dream Astrology: क्या हर सपना किसी को बताना चाहिए?

  1. सोना, रत्न या खजाना मिलना

यदि सपने में सोना, चांदी, रत्न या खजाना मिलता हुआ दिखाई दे, तो इसे धन लाभ, सफलता या किसी शुभ अवसर के आने का संकेत माना जाता है. कई पारंपरिक मान्यताओं में ऐसे सपनों को तुरंत सार्वजनिक रूप से बताने से बचने की सलाह दी जाती है.

  1. सफेद गाय, हाथी या हंस दिखना

सफेद रंग के पशु-पक्षी, विशेष रूप से गाय, हाथी या हंस, भारतीय परंपरा में शुभता और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, ऐसे सपने भविष्य में सम्मान, सुख या शुभ समाचार मिलने का संकेत हो सकते हैं.

  1. खुद को ऊंचे पर्वत या शिखर पर देखना

यदि कोई व्यक्ति सपने में स्वयं को पर्वत की चोटी, ऊंचे स्थान या सीढ़ियां चढ़ते हुए देखता है, तो इसे तरक्की, सफलता और लक्ष्य प्राप्ति का संकेत माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस तरह के सपनों को लेकर धैर्य रखना चाहिए.

  1. संत, गुरु या प्रसन्न पूर्वजों का आशीर्वाद मिलना

सपने में किसी संत, गुरु या प्रसन्न मुद्रा में दिवंगत पूर्वजों का आशीर्वाद मिलना भी शुभ माना जाता है. लोकमान्यताओं के अनुसार, यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मार्गदर्शन और शुभ समय का संकेत हो सकता है.

क्या कहती हैं मान्यताएं?

स्वप्न शास्त्र में यह माना जाता है कि कुछ शुभ सपने व्यक्ति के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों का संकेत हो सकते हैं. इसलिए कई परिवारों में परंपरा रही है कि ऐसे सपनों की चर्चा हर किसी से नहीं की जाती. हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं में इन मान्यताओं में अंतर भी देखने को मिलता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.