Swapna Shastra: अगर सपने में आसमान से बरसते दिखे हैं नोट, तो भूलकर भी न करें ये गलती!

Swapna Shastra Money Dream: क्या आपको भी सपने में नोटों की बारिश होते दिखी है? स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना सिर्फ अमीर बनने का नहीं, बल्कि कंगाली का भी संकेत हो सकता है. जानें इस सपने का असली मतलब और वह एक गलती जो आपको भारी पड़ सकती है.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: June 7, 2026, 11:17 AM IST
SAPNE
Swapna Shastra: सपने में नोटों की बारिश देखना शुभ या अशुभ? जानें सच

Swapna Shastra Money Dream:रात में सोते समय हर इंसान कोई न कोई सपना जरूर देखता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हर सपने का हमारे वास्तविक जीवन से एक गहरा और खास कनेक्शन होता है. कुछ सपने हमें भविष्य में होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं, तो कुछ आने वाले संकटों के प्रति सचेत करते हैं.

इन्हीं में से एक बेहद कॉमन लेकिन हैरान कर देने वाला सपना है ‘सपने में नोटों की बारिश होते देखना’. अमूमन लोग आसमान से बरसते पैसे देखकर इसे सीधे अकूत धन-दौलत और अमीर बनने से जोड़ लेते हैं लेकिन ठहरिए! स्वप्न शास्त्र की मानें तो यह सपना जितना शुभ है, उतना ही इसके पीछे एक बड़ा खतरा भी छिपा है. आइए जानते हैं इस सपने का पूरा सच और वह बड़ी गलती जिससे आपको बचना चाहिए.

और पढ़ें: Swapna Shastra: क्या आपको भी आते हैं शादी के सपने? भूलकर भी न करें नजरअंदाज, मिलते हैं ये बड़े संकेत

कड़क नोटों की बारिश: जब चमकने वाली हो किस्मत

अगर आप सपने में आसमान से नए, कड़क और साफ-सुथरे नोटों की बारिश होते देख रहे हैं और इसे देखकर आप बहुत खुश हैं, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है.

अचानक धन लाभ: यह इस बात का इशारा है कि आपको किसी अज्ञात या रुके हुए स्रोत से बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है.

तरक्की के योग: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और व्यापारियों को बिजनेस में बड़ा मुनाफा मिल सकता है.

मान-सम्मान: समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है.

सावधान! इन स्थितियों में छुपा है कंगाली का संकेत

स्वप्न शास्त्र कहता है कि धन का हर सपना सिर्फ खुशियां नहीं लाता. यदि आपके सपने में नीचे दी गई स्थितियां थीं, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए:

फटे-पुराने नोटों का बरसना: यदि आसमान से गंदे, फटे या पुराने नोट बरस रहे हैं, तो यह आने वाले समय में बड़े आर्थिक नुकसान, बनते कामों में रुकावट या किसी बड़ी बदनामी का सूचक है.

सपने में घबराहट होना: अगर नोटों की बारिश देखकर आप खुश होने के बजाय असहज महसूस कर रहे हैं या डर रहे हैं, तो यह आपके भीतर के वित्तीय डर और मानसिक तनाव को दर्शाता है.

भूलकर भी न करें ये 1 गलती!

यदि आपने सपने में नोटों की बारिश देखी है, तो जागने के बाद भूलकर भी इस सपने का जिक्र हर किसी से न करें.

शास्त्रों का नियम: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, शुभ और धन से जुड़े सपनों को जितना गुप्त रखा जाए, उनका फल उतना ही जल्दी और पूरा मिलता है. अगर आप सुबह उठते ही इस सपने को दोस्तों या रिश्तेदारों में बांट देंगे, तो इसका सकारात्मक प्रभाव कम या पूरी तरह खत्म हो सकता है. साथ ही, ऐसा सपना आने पर असल जिंदगी में अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की अति-महत्वाकांक्षा को भी दिखाता है, जो जल्दबाजी में गलत निवेश करा सकती है.

नोटों की स्थिति और उनका फल

नए और कड़क नोटों की बारिश: यह जीवन में नई शुरुआत, व्यापार में बड़े मुनाफे या किसी अप्रत्याशित लाभ का संकेत देता है.

फटे-पुराने या गंदे नोट: यह धन हानि, स्वास्थ्य में गिरावट या आने वाले दिनों में मानसिक तनाव बढ़ने का सूचक है.

बरसते नोटों को झोली में समेटना: इसका मतलब है कि आपको जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है.

सिर्फ देखना, छूना नहीं: कोई बड़ा आर्थिक अवसर आपके बेहद करीब से गुजरेगा, लेकिन उसे हासिल करने के लिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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