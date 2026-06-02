Swapna Shastra: क्या आपको भी आते हैं शादी के सपने? भूलकर भी न करें नजरअंदाज, मिलते हैं ये बड़े संकेत

Swapna Shastra: सपने में दिख रही है बारात या शादी का जोड़ा? किस्मत बदलने वाली है या आने वाला है संकट, जानें इसके मायने

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Swapna Shastra

Dream Science: रात में सोते समय देखे गए सपने महज कल्पना नहीं होते, बल्कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये हमारे आने वाले भविष्य का आईना होते हैं. कुछ सपने हमें खुश कर देते हैं, तो कुछ मन में बेचैनी पैदा कर देते हैं. अमूमन लोग सपने में खुद को सजते-संवरते, बारात में नाचते या अपनी ही शादी होते हुए देखते हैं. भारतीय स्वप्न शास्त्र (Dream Science) में शादी से जुड़े सपनों के बेहद खास और गहरे मायने बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि सपने में शादी की अलग-अलग स्थितियां आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं.

खुद की शादी देखना: कुंवारे और शादीशुदा के लिए अलग संकेत

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि आप अविवाहित हैं और सपने में अपनी शादी होते हुए देखते हैं, तो यह एक बेहद शुभ संकेत है. यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपको करियर में कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है या आपके जीवन में किसी नए और सकारात्मक अध्याय की शुरुआत होने वाली है.

इसके विपरीत, यदि आप पहले से शादीशुदा हैं और फिर भी सपने में खुद की दोबारा शादी होते हुए देखते हैं, तो स्वप्न शास्त्र इसे शुभ नहीं मानता. यह सपना संकेत देता है कि आपके वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी अनबन, गलतफहमी या मानसिक तनाव आने वाला है. यह आपके पार्टनर के साथ बढ़ते मतभेदों का पूर्वाभास हो सकता है.

किसी दूसरे की शादी या बारात में शामिल होना

यदि आप सपने में किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी अनजान व्यक्ति की शादी होते हुए देखते हैं, तो यह आपकी सामाजिक जिंदगी के लिए एक बेहतरीन संकेत है. इसका सीधा मतलब है कि समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ने वाला है. आने वाले समय में आपको किसी बड़े मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. वहीं, सपने में बारात देखना भी बहुत शुभ माना जाता है. यह इस बात का प्रतीक है कि आपके रुके हुए काम अब गति पकड़ने वाले हैं और आपको मित्रों या करीबियों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है. यह सपना धन लाभ और तरक्की का भी सूचक है.

दुल्हन का जोड़ा और गहने देखना

यदि कोई महिला सपने में खुद को दुल्हन की पोशाक (लाल जोड़े) और गहनों में सजी हुई देखती है, या कोई पुरुष सुंदर दुल्हन देखता है, तो यह जीवन में सुख-समृद्धि के आगमन का संकेत है. स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, दुल्हन का दिखना लक्ष्मी कृपा का प्रतीक माना जाता है. इसका अर्थ है कि आपके घर में धन-धान्य की वृद्धि होगी और कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है.

क्या करें जब आए ऐसा सपना?

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि आपको शादी का कोई ऐसा सपना आया है जो मन में व्याकुलता या डर पैदा कर रहा है, तो सुबह उठकर अपने ईष्ट देव का ध्यान करें. शास्त्रों में माना जाता है कि नकारात्मक सपनों के प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी की आराधना करना या सुबह उठकर गाय को रोटी खिलाना बेहद कल्याणकारी होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.