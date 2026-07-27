Swapna Shastra: सपने में सांप दिखना कालसर्प दोष का संकेत? जानिए राहु-केतु का यह रहस्यमयी खेल!

Swapna Shastra: क्या आपको भी सपने में बार-बार सांप दिखाई देते हैं? स्वप्नशास्त्र के अनुसार यह कुंडली में कालसर्प दोष या राहु-केतु का संकेत हो सकता है. जानिए इसके लक्षण और शांत करने के अचूक उपाय.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 27, 2026, 9:36 PM IST
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Swapna Shastra: सपने में सांप दिखना कालसर्प दोष का संकेत?
  • कालसर्प दोष का संकेत: सपने में बार-बार सांप दिखना.
  • सांपों के अलग-अलग रूप: जीवन में आने वाली बाधाओं और मानसिक तनाव की चेतावनी देता है.
  • पितृदोष का भी कनेक्शन: ऐसे सपने पितृदोष की ओर भी इशारा करते हैं.
  • अचूक उपाय से इस दोष का असर कम किया जा सकता है.

Swapna Shastra and Kalsarp Dosh: क्या आपको भी सोते समय सपनों में बार-बार नाग देवता या सांप दिखाई देते हैं? कभी काला सांप पीछा करता दिखता है, तो कभी शरीर से लिपटना या काटना? स्वप्नशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सपनों में बार-बार सांप का आना केवल एक मानसिक कल्पना या साधारण सपना नहीं है. यह आपकी जन्मकुंडली में कालसर्प दोष या राहु-केतु के सक्रिय प्रभाव का एक गंभीर आध्यात्मिक और ज्योतिषीय संकेत हो सकता है. आइए स्वप्नशास्त्र के माध्यम से गहराई से समझते हैं कि सपनों में सांप दिखने का असली अर्थ क्या है और कैसे राहु-केतु का यह रहस्यमयी खेल आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है.

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राहु-केतु और सर्प का पौराणिक व ज्योतिषीय संबंध

वैदिक ज्योतिष में राहु को सर्प का मुख और केतु को सर्प की पूंछ माना गया है. जब किसी व्यक्ति की जन्मकुंडली में सभी सात मुख्य ग्रह (सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि) राहु और केतु के अक्ष के बीच आ जाते हैं, तब कालसर्प योग या दोष का निर्माण होता है.

जब यह दोष कुंडली में सक्रिय होता है, तो व्यक्ति का अचेतन मन निद्रावस्था में राहु-केतु की नकारात्मक तरंगों को ग्रहण करता है. इसी के परिणामस्वरूप व्यक्ति को बार-बार सांपों से जुड़े रहस्यमयी सपने आने लगते हैं.

कौन से सपने देते हैं कालसर्प दोष और राहु की चेतावनी?

यदि आपको नीचे दिए गए सपनों में से कोई स्थिति बार-बार दिखाई देती है, तो इसे भूलकर भी अनदेखा न करें.

काले सांप का दिखना: यह राहु के भारी प्रभाव और जीवन में आने वाले अचानक संकटों या गुप्त शत्रुओं की चेतावनी है.

सांप का पीछा करना या डसना: यह दर्शाता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों का भारी अवरोध है, जिससे आपके बनते हुए काम ऐन मौके पर बिगड़ रहे हैं

सांप का शरीर से लिपटना: यह अत्यधिक मानसिक तनाव, अकारण भय, और स्वास्थ्य में अचानक गिरावट का संकेत देता है.

शिवलिंग के पास सांप दिखना: यह एक शुभ संकेत भी हो सकता है कि भगवान शिव की कृपा से आपका संकट टलने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको शिव आराधना की जरूरत है.

शास्त्रों का मत: गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार, सपने में बार-बार सांप का दिखना केवल कालसर्प दोष ही नहीं, बल्कि पितृदोष (पूर्वजों की अतृप्त आत्मा या अधूरी इच्छाओं) की ओर भी सीधा इशारा करता है.

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जीवन पर कालसर्प दोष का क्या प्रभाव पड़ता है?

कुंडली में कालसर्प दोष के सक्रिय होने से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रुकावटें आने लगती हैं.

करियर में बाधा: कठिन परिश्रम और योग्यता के बावजूद उचित फल न मिलना.

मानसिक अशांति: बिना किसी स्पष्ट वजह के बेचैनी, घबराहट और अनिद्रा की समस्या रहना.

पारिवारिक कलह: वैवाहिक जीवन में बिना बात के तनाव होना या विवाह के योग में देरी होना.

अचानक धन हानि: आर्थिक स्थिति में अस्थिरता और बार-बार धन का नुकसान होना.

राहु-केतु को शांत करने और दोष मुक्ति के अचूक उपाय

यदि आपको नियमित रूप से सांप के सपने आ रहे हैं, तो घबराने की जगह तुरंत इन शास्त्रीय उपायों को अपनाएं

महामृत्युंजय मंत्र का जाप: रोजाना नियम से 108 बार ॐ त्र्यम्बकं यजामहे… या ॐ नमः शिवाय मंत्र का स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप करें.

सोमवार को शिवलिंग अभिषेक: प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, काले तिल और बेलपत्र अर्पित करें.

राहु-केतु के बीज मंत्र: मंगलवार और शनिवार की शाम को इन मंत्रों की एक-एक माला का जाप करें.

राहु मंत्र: ॐ रां राहवे नमः

केतु मंत्र: ॐ कें केतवे नमः

विशेष पूजन: त्र्यंबकेश्वर (नासिक), उज्जैन या काशी में किसी योग्य विद्वान आचार्य से कालसर्प दोष शांति पूजा करवाएं.

शनिवार को दान कार्य: शनिवार के दिन जरूरतमंदों को काले कपड़े, काले तिल, उड़द की दाल या लोहे के बर्तन का दान करें.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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