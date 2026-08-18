Swati Nakshatra 2026: आज की बरसात में छिपा है धन का राज! स्वाति नक्षत्र में करें ये गुप्त उपाय, खुलेंगे किस्मत के द्वार

Swati Nakshatra 2026: आज स्वाति नक्षत्र में बारिश से जुड़ी खास मान्यता है. जानें स्वाति नक्षत्र के गुप्त उपाय, राहु से संबंध और धन-समृद्धि से जुड़े ज्योतिषीय उपाय.

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आज स्वाति नक्षत्र में बारिश से जुड़ी खास मान्यता.

स्वाति नक्षत्र में करें ये गुप्त उपाय.

राहु से जुड़े उपायों से शुभ फल की मान्यता.

दान और मंत्र जाप से मिलेगा सकारात्मक लाभ.

Swati Nakshatra 2026: आज यानी 18 अगस्त 2026 को चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है. ज्योतिष में स्वाति को 27 नक्षत्रों में 15वां नक्षत्र माना जाता है और इसका स्वामी राहु है, जबकि इसके अधिदेवता वायु देव हैं. स्वाति का संबंध स्वतंत्रता, गति और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने से जोड़ा जाता है.

स्वाति नक्षत्र का नाम आते ही एक बेहद दिलचस्प मान्यता भी सामने आती है. कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र के दौरान गिरने वाली बारिश की बूंद अगर सीप में चली जाए तो उससे मोती बनने की मान्यता है. हालांकि, इसे वैज्ञानिक तथ्य नहीं बल्कि पौराणिक और लोकमान्यता के तौर पर समझना चाहिए. इसी वजह से स्वाति नक्षत्र की बारिश को लेकर धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में विशेष आकर्षण रहा है.

क्यों खास है स्वाति नक्षत्र?

वैदिक ज्योतिष में स्वाति का स्वामी राहु माना जाता है. राहु को ज्योतिषीय परंपरा में महत्वाकांक्षा, अचानक बदलाव, भ्रम और असामान्य परिस्थितियों से जोड़ा जाता है. वहीं स्वाति के अधिदेवता वायु हैं, जो गति और स्वतंत्रता के प्रतीक माने जाते हैं. इस वजह से स्वाति नक्षत्र को ऊर्जा, परिवर्तन और स्वतंत्र प्रयासों से जोड़कर देखा जाता है.

यही कारण है कि इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायो को राहु से जुड़ी परेशानियों में राहत पाने के लिए पारंपरिक तौर पर शुभ माना जाता है. हालांकि, किसी उपाय से निश्चित रूप से धन प्राप्ति या ग्रह दोष समाप्त होने का दावा नहीं किया जा सकता.

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों और उनके समय में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का विशेष महत्व बताया गया है. कुल 27 नक्षत्रों में स्वाति नक्षत्र को अत्यंत शुभ, कल्याणकारी और समृद्धि देने वाला माना जाता है. मान्यता है कि स्वाति नक्षत्र के दौरान होने वाली वर्षा केवल साधारण पानी की बूंदें नहीं होतीं, बल्कि इनमें प्रकृति की अलौकिक ऊर्जा और धन-धान्य का आशीर्वाद छिपा होता है. पौराणिक ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि स्वाति नक्षत्र की जलवृष्टि में इतनी सामर्थ्य होती है कि यह सोई हुई किस्मत को भी जगा सकती है.

स्वाति नक्षत्र में वर्षा का पौराणिक व ज्योतिषीय महत्व

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु ग्रह है और इसकी राशि तुला है, जिसका प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं. शुक्र को भौतिक सुख-सुविधाओं, वैभव, सौंदर्य और धन का कारक माना जाता है. जब स्वाति नक्षत्र के दौरान बारिश होती है, तो यह वायु तत्व और जल तत्व का एक दुर्लभ और अद्भुत मिलाप बनाती है.

एक प्रसिद्ध पौराणिक लोक-कथा के अनुसार, जब स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंदें समुद्र में खुले हुए सीप पर गिरती हैं, तो वे मोती बन जाती हैं. इसी तरह, यदि यह बूंदें केले के पौधे पर गिरें तो कपूर बनती हैं और सर्प के मुख में गिरें तो विष का रूप ले लेती हैं. यही कारण है कि स्वाति नक्षत्र के जल को साधारण जल न मानकर अत्यंत पवित्र, शुद्ध और दिव्य औषधीय गुणों से युक्त माना गया है.

बरसात में किए जाने वाले खास और गुप्त उपाय

यदि स्वाति नक्षत्र के दौरान बारिश हो रही हो, तो तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में कुछ बेहद सरल लेकिन प्रभावकारी उपाय बताए गए हैं, जिनसे जीवन की आर्थिक तंगी दूर हो सकती है.

स्वाति जल का संचय: बारिश के दौरान किसी साफ कांच, चांदी या तांबे के बर्तन को खुले स्थान पर रख दें और स्वाति नक्षत्र का जल एकत्र करें. इस जल को पूरे साल अपने घर के तिजोरी या पूजा स्थल पर सुरक्षित रखें. मान्यता है कि इससे घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती.

तिजोरी और मुख्य द्वार पर छिड़काव: एकत्र किए गए स्वाति जल को एक साफ कपड़े से अपने घर के मुख्य द्वार और कार्यस्थल की तिजोरी पर छिड़कें. यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक रुकावटों को दूर करने में सहायक माना जाता है.

मां लक्ष्मी को जल अर्पित करना: स्वाति नक्षत्र के जल से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करें. इसके बाद “ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद” मंत्र का जाप करें. इससे असीम कृपा प्राप्त होती है.

औषधीय व मानसिक शांति के लिए: स्वाति नक्षत्र का जल अत्यधिक शुद्ध माना गया है. ऐसा माना जाता है कि इस जल का थोड़ा सा भाग पीने से मानसिक तनाव दूर होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

राहु और शुक्र के दोषों से मुक्ति

स्वाति नक्षत्र के दौरान यदि आपकी कुंडली में राहु या शुक्र ग्रह का कोई दोष चल रहा है, तो इस समय दान-पुण्य करने का विशेष फल मिलता है. बारिश के जल में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से राहु का कुप्रभाव शांत होता है. साथ ही, किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करने से शुक्र देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

स्वाति नक्षत्र और वर्षा का यह दुर्लभ संयोग केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल अवसर है. यदि इस पावन समय में श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय किए जाएं, तो यह जीवन के आर्थिक संकटों को समाप्त कर समृद्धि के नए द्वार खोल सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.