Swati Nakshatra 2026: 22 जुलाई को बरसेगा ‘अमृत’! जानें स्वाति नक्षत्र में बारिश के पानी से कैसे बनेगा 'अचूक धन योग'

Swati Nakshatra 2026: 22 जुलाई को स्वाति नक्षत्र के दुर्लभ योग में बारिश का पानी 'अमृत' समान माना जाता है. जानें इस जल से तिजोरी भरने और धन योग बनाने के सबसे आसान व अचूक उपाय.

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Swati Nakshatra 2026: स्वाति नक्षत्र में बरसे जल को क्यों कहा जाता है ‘अमृत समान’?

Swati Nakshatra 2026: सनातन परंपरा और वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का विशेष स्थान है. सभी 27 नक्षत्रों में स्वाति नक्षत्र को अत्यंत शुभ और ऊर्जावान माना गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, स्वाति नक्षत्र के दौरान जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं, तो उन्हें ‘अमृत तुल्य’ कहा जाता है.

इस वर्ष 21 जुलाई 2026 की रात 08:51 बजे स्वाति नक्षत्र का प्रवेश हो रहा है, जो 22 जुलाई 2026 को रात 11:03 बजे समाप्त होगा यानी 22 जुलाई का लगभग पूरा दिन स्वाति नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा. माना जाता है कि इस दौरान बरसने वाली बारिश की एक-एक बूंद दिव्य ऊर्जा से भरपूर होती है. आइए जानते हैं कि 22 जुलाई को इस स्वाति नक्षत्र योग में बारिश के जल का उपयोग करके आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हैं और ‘अचूक धन योग’ बना सकते हैं.

स्वाति नक्षत्र का पौराणिक और औषधीय महत्व

ज्योतिष शास्त्र में स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु और देवता वायु हैं. यही कारण है कि इस नक्षत्र में जल तत्व और वायु तत्व का अद्भुत मेल होता है. पौराणिक मान्यता: ऐसी मान्यता है कि स्वाति नक्षत्र के दौरान जब बारिश की बूंद सीप पर गिरती है तो वह मोती बन जाती है. वहीं, चातक (पपीहा) पक्षी साल भर प्यासा रहकर इसी नक्षत्र की बारिश की पहली बूंद से अपनी प्यास बुझाता है. आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी इस नक्षत्र का जल औषधीय गुणों से युक्त होता है, जो शरीर के कई त्रिदोषों को शांत करने में सहायक माना गया है.

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22 जुलाई को करें बारिश के जल के ये अचूक धन योग उपाय

यदि 22 जुलाई को स्वाति नक्षत्र के दौरान आपके क्षेत्र में वर्षा होती है, तो इस पवित्र जल का संचय करके ये उपाय अवश्य करें.

तिजोरी और धन स्थान के लिए (अचूक धन योग)

विधि: बारिश के दौरान खुले स्थान (छत से टपकता पानी नहीं) पर तांबे, पीतल या कांच का बर्तन रखें.

एकत्र किए गए जल को कांच की शीशी में भर लें.

इसमें थोड़ा सा गंगाजल और एक चांदी का सिक्का डालकर बंद कर दें.

इसे अपने घर की तिजोरी, अलमारी या गल्ले में उत्तर-पूर्व दिशा में स्थापित करें.

लाभ: मान्यता है कि ऐसा करने से अनचाहे खर्चे रुकते हैं और धन-समृद्धि के स्थायी योग बनते हैं.

वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति

स्वाति नक्षत्र के जल को एक स्प्रे बोतल में भरें और उसमें एक चुटकी सेंधा नमक मिलाएं.

इस जल का छिड़काव घर के हर कोने विशेषकर मुख्य द्वार पर करें.

लाभ: इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और परिवार के सदस्यों के बीच सुख-शांति बनी रहती है.

व्यापार और कार्यस्थल में वृद्धि

यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है या रुका हुआ धन वापस नहीं मिल रहा, तो इस जल को अपने कैश काउंटर और मुख्य प्रवेश द्वार पर छिड़कें.

लाभ: व्यावसायिक बाधाएं दूर होती हैं और नए आर्थिक स्रोत खुलने लगते हैं.

जल एकत्र करते समय रखें इन बातों का ध्यान

पात्र का चयन: हमेशा कांच, तांबे या मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें. प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल वर्जित माना गया है.

स्थान की शुद्धता: पानी सीधे खुले आसमान से बर्तन में गिरना चाहिए. किसी पेड़ या छत से बहकर आने वाला जल एकत्र न करें.

दिशा: संचित जल को घर के ईशान कोण (North-East) या पूजा स्थान में ही रखें.

धार्मिक उपाय

शिवलिंग पर अर्पित करना.

तुलसी के पौधे में डालना.

घर की दहलीज और कोनों में छिड़काव करना.

चांदी का छोटा टुकड़ा डालकर बोतल में सुरक्षित रखना.

ज्योतिष में स्वाति नक्षत्र के दौरान होने वाली बारिश को विशेष माना जाता है. मान्यता है कि इस समय गिरा जल आध्यात्मिक रूप से शुभ होता है और इसका उपयोग पूजा-पाठ व सकारात्मक ऊर्जा के लिए किया जाता है.मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक रुकावटें धीरे-धीरे कम हो सकती हैं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.