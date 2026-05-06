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आज का टैरो राशिफल 7 मई 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए शुरू होगा नया अध्याय, कन्या को मिलेगी सुख-समृद्धि, जानें अपनी राशि का हाल

आज का टैरो राशिफल (7 May 2026): वृश्चिक राशि के लिए बड़े बदलाव के संकेत, वृषभ को मिलेगा धन लाभ और मिथुन रहें सावधान. पढ़ें मेष से मीन तक का सटीक भविष्यफल.

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आज का टैरो राशिफल 7 मई 2026 Tarot Horoscope Today in Hindi: टैरो कार्ड्स की दुनिया आज कुछ राशियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है, तो कुछ के लिए पुराने बोझ से मुक्त होने का समय है. 7 मई 2026 के राशिफल में जहाँ वृषभ और मकर राशि के जातकों को नए अवसर और आर्थिक स्थिरता मिलने के योग हैं, वहीं वृश्चिक राशि वालों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन (Transformation) आने वाला है. Tarot and Numerology Consultant प्रांजल कटोच के अनुसार, आज का दिन कर्मों के फल और मानसिक स्पष्टता का है. आइए विस्तार से जानते हैं मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए आज के कार्ड्स क्या संदेश दे रहे हैं.

मेष राशि (Aries): Ten of Swords

आज का दिन किसी पुराने अध्याय के अंत और एक कठिन परिस्थिति के पूर्ण समापन का संकेत दे रहा है. Ten of Swords दर्शाता है कि आप एक ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जिसने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से थका दिया था, लेकिन अब वह चरण समाप्ति की ओर है. शुभ रंग हल्के टोन हैं. करियर में कोई काम या स्थिति जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, अब खत्म हो सकती है, भले ही यह शुरुआत में थोड़ा कठोर लगे. रिश्तों में भी कोई सच्चाई सामने आ सकती है, जिससे आपको स्पष्टता मिलेगी. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर अंत अपने साथ नई शुरुआत लेकर आता है, भले ही वह शुरुआत तुरंत दिखाई न दे. सेहत के मामले में थकान, कमजोरी या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को आराम दें, शरीर को समय दें और खुद पर अधिक दबाव न डालें.

वृषभ राशि (Taurus): Ace of Pentacles

आज का दिन नई शुरुआत, स्थिरता और ठोस अवसरों का संकेत दे रहा है. Ace of Pentacles दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई आर्थिक, करियर या व्यावहारिक अवसर प्रवेश कर सकता है, जो भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा. शुभ रंग हरा और पीला है. करियर में यह समय नए प्रोजेक्ट, निवेश या किसी अवसर को अपनाने का है, जो धीरे-धीरे बड़ा परिणाम देगा. यह अवसर छोटा दिख सकता है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा. रिश्तों में भी स्थिरता और भरोसा बना रहेगा, जिससे आप सुरक्षित महसूस करेंगे. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य में बड़ी सफलता देता है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा और आप खुद को संतुलित और स्थिर महसूस करेंगे.

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मिथुन राशि (Gemini): Nine of Swords

आज का दिन मानसिक उलझन, चिंता और ओवरथिंकिंग का संकेत दे रहा है. Nine of Swords दर्शाता है कि आप अपने ही विचारों में उलझ सकते हैं, जहां छोटी-छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो आपको मानसिक संतुलन में मदद करेंगे. करियर में काम का दबाव या किसी निर्णय को लेकर असमंजस बना रह सकता है, लेकिन यह स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी आप महसूस कर रहे हैं. रिश्तों में भी गलतफहमी या अनावश्यक चिंता बढ़ सकती है, इसलिए खुलकर बात करना जरूरी होगा. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर डर वास्तविक नहीं होता और हर विचार को सच मानना जरूरी नहीं है. सेहत के मामले में नींद की कमी, सिरदर्द या मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को शांत रखें, स्क्रीन टाइम कम करें और पर्याप्त आराम लें ताकि ऊर्जा धीरे-धीरे वापस आ सके.

कर्क राशि (Cancer): Ace of Swords

आज का दिन स्पष्टता, सच्चाई और सही निर्णय लेने का संकेत दे रहा है. Ace of Swords दर्शाता है कि आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको सच्चाई समझकर निर्णय लेना होगा. शुभ रंग नीला और हरा है, जो स्पष्ट सोच और संतुलन का प्रतीक है. करियर में आपको कोई नया विचार, दिशा या अवसर मिल सकता है, जिससे आपका रास्ता साफ होगा. यह समय है भ्रम से बाहर निकलने का और अपनी बुद्धि पर भरोसा करने का. रिश्तों में भी सच्चाई सामने आएगी, जिससे कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि स्पष्ट सोच ही आपको सही दिशा में आगे बढ़ाती है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा ताकि आपकी ऊर्जा स्थिर बनी रहे.

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सिंह राशि (Leo): Six of Swords

आज का दिन आगे बढ़ने, शांति और परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दे रहा है. Six of Swords दर्शाता है कि आप किसी कठिन परिस्थिति से धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हैं और एक बेहतर स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो संतुलन और राहत का प्रतीक हैं. करियर में आप किसी नई दिशा, प्रोजेक्ट या अवसर की ओर बढ़ सकते हैं, जो आपको मानसिक शांति देगा. यह बदलाव तुरंत नहीं होगा, लेकिन स्थायी रहेगा. रिश्तों में भी दूरी बनाकर खुद को समझने का समय है, जिससे आप भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर समस्या से बाहर निकलने का रास्ता होता है, बस आपको आगे बढ़ने का साहस रखना होता. सेहत के मामले में हल्की थकान हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलन बनाए रखें.

कन्या राशि (Virgo): Nine of Cups

आज का दिन संतोष, खुशी और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है. Nine of Cups दर्शाता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है या आपको ऐसा अनुभव मिल सकता है जिससे गहरी संतुष्टि महसूस होगी. शुभ रंग हल्का पीला है, जो खुशी और संतुलन का प्रतीक है. करियर में आपकी मेहनत का परिणाम सामने आ सकता है और आपको सराहना या सफलता मिल सकती है. यह समय है अपने प्रयासों का आनंद लेने का और खुद को सराहने का. रिश्तों में भी प्रेम, संतुलन और खुशी बनी रहेगी, जिससे आप भावनात्मक रूप से संतुष्ट महसूस करेंगे. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि संतोष ही असली खुशी है और हर छोटी उपलब्धि को स्वीकार करना जरूरी है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन अति-उत्साह से बचना जरूरी होगा ताकि ऊर्जा संतुलित बनी रहे.

तुला राशि (Libra): Justice

आज का दिन संतुलन, न्याय और कर्मों के परिणाम का संकेत दे रहा है. Justice दर्शाता है कि आपके पिछले कर्मों का फल अब सामने आ सकता है, चाहे वह सकारात्मक हो या चुनौतीपूर्ण. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो संतुलन और स्पष्टता का प्रतीक हैं. करियर में आपको आपके प्रयासों के अनुसार परिणाम मिलेगा, इसलिए ईमानदारी और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. यह समय है सही निर्णय लेने का और हर स्थिति को निष्पक्ष नजरिए से देखने का. रिश्तों में भी संतुलन और सच्चाई महत्वपूर्ण होगी, जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर कर्म का फल निश्चित होता है और न्याय हमेशा संतुलन बनाता है. सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio): Death

आज का दिन परिवर्तन, अंत और नई शुरुआत का गहरा संकेत दे रहा है. Death दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई पुराना अध्याय समाप्त हो रहा है ताकि एक नई शुरुआत हो सके. शुभ रंग काला है, जो परिवर्तन और गहराई का प्रतीक है. करियर में कोई बड़ा बदलाव या नई दिशा सामने आ सकती है, जो शुरुआत में असहज लगेगी लेकिन आगे चलकर लाभकारी होगी. रिश्तों में भी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा. यह समय है पुराने को छोड़ने का और नए को स्वीकार करने का. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का मार्ग बनाता है. सेहत के मामले में ऊर्जा में उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए खुद को संतुलित रखें और आराम करें.

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धनु राशि (Sagittarius): Seven of Swords (Reversed)

आज का दिन सच्चाई, खुलासे और छिपी हुई बातों के सामने आने का संकेत दे रहा है. Seven of Swords (Reversed) दर्शाता है कि कोई रहस्य या छिपी हुई स्थिति उजागर हो सकती है. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो स्पष्टता और जागरूकता का प्रतीक हैं. करियर में किसी भी जानकारी को छिपाने या अनदेखा करने से बचें, क्योंकि सच्चाई सामने आ सकती है. यह समय है पारदर्शिता बनाए रखने का और सही तरीके से काम करने का. रिश्तों में भी सच सामने आ सकता है, जिससे स्थिति साफ होगी. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि सच्चाई से बचना संभव नहीं होता और पारदर्शिता ही सबसे सुरक्षित रास्ता है. सेहत के मामले में मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि अधिक सोच तनाव बढ़ा सकती है.

मकर राशि (Capricorn): Page of Cups

आज का दिन भावनात्मक जुड़ाव, नई संभावनाओं और हल्की ऊर्जा का संकेत दे रहा है. Page of Cups दर्शाता है कि आपको कोई अच्छी खबर, प्रस्ताव या भावनात्मक अनुभव मिल सकता है जो आपके मन को हल्का और खुश करेगा. शुभ रंग हल्के टोन हैं. करियर में कोई नया अवसर या विचार सामने आ सकता है, जिसे अपनाने से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. यह समय है खुले मन से चीजों को स्वीकार करने का और नए अनुभवों के लिए तैयार रहने का. रिश्तों में भी भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आप खुद को ज्यादा समझा हुआ महसूस करेंगे. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि छोटे-छोटे अवसर भी बड़े बदलाव ला सकते हैं. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा और आप खुद को हल्का और संतुलित महसूस करेंगे.

कुम्भ राशि (Aquarius): Eight of Swords

आज का दिन मानसिक बंधन, सीमाओं और आत्म-संदेह का संकेत दे रहा है. Eight of Swords दर्शाता है कि आप खुद को किसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह बंधन अधिकतर आपके मन का बनाया हुआ है. शुभ रंग हल्के टोन हैं. करियर में आपको लग सकता है कि आपके पास विकल्प नहीं हैं, लेकिन वास्तव में रास्ते मौजूद हैं जिन्हें आप अभी देख नहीं पा रहे. रिश्तों में भी असुरक्षा या दूरी महसूस हो सकती है. यह समय है खुद पर भरोसा करने का और अपनी सोच को सीमित न रखने का. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि असली बंधन बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है. सेहत के मामले में तनाव, चिंता या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को शांत रखें और धीरे-धीरे चीजों को संभालें.

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मीन राशि (Pisces): Four of Pentacles

आज का दिन स्थिरता, नियंत्रण और सुरक्षा की भावना का संकेत दे रहा है. Four of Pentacles दर्शाता है कि आप अपने संसाधनों, भावनाओं या ऊर्जा को सुरक्षित रखने पर ध्यान देंगे. शुभ रंग हल्के टोन हैं. करियर में आप किसी स्थिर स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करेंगे और जोखिम लेने से बचेंगे. यह समय है अपने काम और संसाधनों को संभालने का, लेकिन अत्यधिक नियंत्रण से बचना भी जरूरी होगा. रिश्तों में भी आप खुद को थोड़ा सीमित कर सकते हैं, जिससे दूरी महसूस हो सकती है. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है—न ज्यादा पकड़ना, न पूरी तरह छोड़ना. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन शरीर में जकड़न या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को हल्का और सक्रिय रखें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.