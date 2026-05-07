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आज का टैरो राशिफल 8 मई 2026: मीन राशि वालों को मिलेगी बड़ी सफलता, वृश्चिक और मकर रहें सावधान. जानें आज का भाग्यफल

आज का टैरो राशिफल (8 May 2026): सिंह राशि को मिलेगी बड़ी उपलब्धि, मीन के लिए सफलता के योग और कर्क राशि को ओवरथिंकिंग से बचने की सलाह. पढ़ें मेष से मीन तक का सटीक भविष्यफल.

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आज का टैरो राशिफल 8 मई 2026 Tarot Horoscope Today in Hindi: टैरो कार्ड्स की ऊर्जा आज कुछ राशियों के लिए विजय और उल्लास लेकर आई है, तो कुछ के लिए आत्म-मंथन का समय है. 8 मई 2026 के राशिफल में जहाँ सिंह और मीन राशि के जातकों को अपनी मेहनत का शानदार परिणाम मिलने वाला है, वहीं मकर राशि वालों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है. Tarot and Numerology Consultant प्रांजल कटोच के अनुसार, आज का दिन भावनाओं को संतुलित करने और स्पष्ट निर्णय लेने का है. आइए विस्तार से जानते हैं मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए आज के कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं.

मेष राशि (Aries): Queen of Cups (Reversed)

आज का दिन भावनात्मक असंतुलन, संवेदनशीलता और भीतर चल रहे द्वंद्व का संकेत दे रहा है. Queen of Cups (Reversed) दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं को लेकर उलझन महसूस कर सकते हैं और छोटी-छोटी बातें भी दिल पर असर डाल सकती हैं. शुभ रंग हल्के नीले और लाल टोन हैं, जो आपको संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे. करियर में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचना जरूरी होगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है. रिश्तों में भी गलतफहमी या दूरी की स्थिति बन सकती है यदि आप अपनी बात स्पष्ट तरीके से व्यक्त नहीं करते. यह समय है खुद को शांत रखने का और दूसरों की ऊर्जा से अत्यधिक प्रभावित होने से बचने का. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है. सेहत के मामले में मानसिक थकान, बेचैनी या नींद से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को आराम दें और पर्याप्त पानी का सेवन करें.

वृषभ राशि (Taurus): Ace of Swords

आज का दिन स्पष्टता, नई सोच और सही निर्णय लेने का संकेत दे रहा है. Ace of Swords दर्शाता है कि आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको सच्चाई और बुद्धि के आधार पर निर्णय लेना होगा. शुभ रंग नीला और हरा है, जो स्पष्ट दृष्टि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है. करियर में कोई नया अवसर, विचार या दिशा सामने आ सकती है, जिससे आपके लिए रास्ता साफ होगा. यह समय है भ्रम से बाहर निकलने का और अपनी क्षमता पर भरोसा करने का. रिश्तों में भी सच्चाई सामने आ सकती है, जिससे आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि स्पष्ट सोच और सही संवाद ही आपको आगे बढ़ाते हैं. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक दबाव से बचना जरूरी होगा ताकि आपकी ऊर्जा स्थिर बनी रहे और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित न हो.

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मिथुन राशि (Gemini): Six of Swords

आज का दिन आगे बढ़ने, मानसिक शांति और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दे रहा है. Six of Swords दर्शाता है कि आप धीरे-धीरे किसी कठिन परिस्थिति, मानसिक बोझ या पुराने तनाव से बाहर निकल रहे हैं. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो संतुलन और राहत का प्रतीक हैं. करियर में कोई नई दिशा, बदलाव या अवसर सामने आ सकता है, जो आपको पहले से बेहतर स्थिति की ओर ले जाएगा. यह समय है पुराने संघर्षों को पीछे छोड़ने का और खुद को नई शुरुआत के लिए तैयार करने का. रिश्तों में भी दूरी बनाकर खुद को समझने और भावनात्मक रूप से संतुलित होने की जरूरत महसूस हो सकती है. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि आगे बढ़ना ही कई समस्याओं का समाधान होता है. सेहत के मामले में हल्की थकान या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को आराम दें और दिनचर्या को संतुलित रखें.

कर्क राशि (Cancer): Nine of Swords

आज का दिन मानसिक दबाव, चिंता और ओवरथिंकिंग का संकेत दे रहा है. Nine of Swords दर्शाता है कि आप अपने विचारों में उलझ सकते हैं और छोटी बातों को लेकर भी अत्यधिक चिंता महसूस कर सकते हैं. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे. करियर में किसी निर्णय या काम को लेकर तनाव बढ़ सकता है, लेकिन वास्तविक स्थिति उतनी कठिन नहीं है जितनी आपको महसूस हो रही है. रिश्तों में भी गलतफहमी या अनावश्यक चिंता बढ़ सकती है, इसलिए स्पष्ट बातचीत जरूरी होगा. यह समय है खुद को शांत रखने का और हर विचार को सच मानने से बचने का. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर डर वास्तविक नहीं होता और मन कई बार चीजों को जरूरत से ज्यादा कठिन बना देता है. सेहत के मामले में नींद की कमी, सिरदर्द या मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और शांत वातावरण जरूरी होगा.

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सिंह राशि (Leo): The World

आज का दिन उपलब्धि, पूर्णता और सकारात्मक परिणामों का संकेत दे रहा है. The World दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण चक्र पूरा हो सकता है और उसका परिणाम संतोष देने वाला रहेगा. शुभ रंग हरा और बैंगनी है, जो सफलता और विस्तार का प्रतीक हैं. करियर में लंबे समय से चल रहा कोई काम पूरा हो सकता है या आपको नई उपलब्धि हासिल हो सकती है. यह समय है अपनी मेहनत का परिणाम स्वीकार करने का और आगे बढ़ने का. रिश्तों में भी संतुलन और समझ बनी रहेगी, जिससे भावनात्मक स्थिरता महसूस होगी. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर मेहनत का सही समय पर फल जरूर मिलता है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा और आप खुद को पहले से अधिक संतुलित, शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

कन्या राशि (Virgo): Two of Swords (Reversed)

आज का दिन निर्णय, स्पष्टता और लंबे समय से चली आ रही उलझन से बाहर निकलने का संकेत दे रहा है. Two of Swords (Reversed) दर्शाता है कि आप अब किसी स्थिति को अनदेखा नहीं कर पाएंगे और निर्णय लेना जरूरी होगा. शुभ रंग हल्के नीले और ग्रे टोन हैं, जो मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे. करियर में कोई ऐसा मोड़ आ सकता है जहां आपको दो विकल्पों में से एक चुनना पड़ेगा. यह समय है सच्चाई का सामना करने का और निर्णय को टालने से बचने का. रिश्तों में भी स्पष्ट बातचीत जरूरी होगी ताकि भ्रम दूर हो सके. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि अनिश्चितता में लंबे समय तक रहना समाधान नहीं होता. सेहत के मामले में मानसिक दबाव या बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को शांत रखें और ज्यादा सोचने से बचें ताकि आपका ध्यान और ऊर्जा सही दिशा में बनी रहे.

तुला राशि (Libra): Three of Pentacles

आज का दिन सहयोग, सीखने और सामूहिक प्रयासों से सफलता का संकेत दे रहा है. Three of Pentacles दर्शाता है कि आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो संतुलन और प्रगति का प्रतीक हैं. करियर में टीमवर्क, सलाह या किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. यह समय है अपनी क्षमताओं को निखारने का और नई चीजें सीखने का. रिश्तों में भी समझ और तालमेल बढ़ेगा, जिससे आप खुद को अधिक जुड़ा हुआ महसूस करेंगे. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि अकेले सब कुछ करना जरूरी नहीं होता और सहयोग ही कई बार सबसे बड़ी ताकत बनता है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन काम के बीच खुद को आराम देना भी जरूरी होगा ताकि शरीर और मन दोनों संतुलित रह सकें.

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वृश्चिक राशि (Scorpio): Five of Pentacles

आज का दिन असुरक्षा, अकेलेपन और भावनात्मक या आर्थिक चिंता का संकेत दे रहा है. Five of Pentacles दर्शाता है कि आप खुद को किसी स्थिति में उपेक्षित या असहाय महसूस कर सकते हैं. शुभ रंग हल्के ग्रे और भूरे टोन हैं, जो स्थिरता बनाए रखने में मदद करेंगे. करियर में आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत को वह पहचान नहीं मिल रही जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे. रिश्तों में भी दूरी या भावनात्मक कमी महसूस हो सकती है. यह समय है खुद को पूरी तरह अकेला समझने की बजाय मदद और सहयोग स्वीकार करने का. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता और हर स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद होता है. सेहत के मामले में थकान, कमजोरी या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को आराम दें और शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज न करें.

धनु राशि (Sagittarius): Temperance

आज का दिन संतुलन, धैर्य और सामंजस्य का संकेत दे रहा है. Temperance दर्शाता है कि आप जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित तरीके से संभाल पाएंगे. शुभ रंग हल्का नीला और हरा है, जो शांति और स्पष्टता का प्रतीक हैं. करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी और बिना जल्दबाजी के लिए गए निर्णय आपके पक्ष में जाएंगे. यह समय है संयम बनाए रखने का और हर स्थिति को शांत दिमाग से संभालने का. रिश्तों में भी समझ, तालमेल और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा, जिससे आप सुरक्षित महसूस करेंगे. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि धैर्य और संतुलन ही स्थायी सफलता की असली कुंजी हैं. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी दिनचर्या और खानपान को संतुलित रखना जरूरी होगा ताकि आपकी ऊर्जा पूरे दिन स्थिर बनी रहे और मानसिक शांति भी बनी रहे.

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मकर राशि (Capricorn): Ten of Wands

आज का दिन जिम्मेदारियों, दबाव और अत्यधिक काम के बोझ का संकेत दे रहा है. Ten of Wands दर्शाता है कि आप बहुत सारी चीजों को अकेले संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ सकती है. शुभ रंग भूरे और हल्के लाल टोन हैं, जो स्थिरता और धैर्य का प्रतीक हैं. करियर में काम का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है और आपको लग सकता है कि सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं. रिश्तों में भी समय और ऊर्जा की कमी दूरी पैदा कर सकती है. यह समय है खुद को थोड़ा हल्का करने का और जरूरत पड़ने पर मदद स्वीकार करने का. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर चीज अकेले उठाना जरूरी नहीं होता. सेहत के मामले में शरीर में दर्द, थकान या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें और खुद को जरूरत से ज्यादा ओवरलोड न करें.

कुम्भ राशि (Aquarius): Page of Swords (Reversed)

आज का दिन सावधानी, संयम और सोच-समझकर बोलने का संकेत दे रहा है. Page of Swords (Reversed) दर्शाता है कि जल्दबाजी में कही गई बात या अधूरी जानकारी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे. करियर में अफवाहों, अधूरी जानकारी या गलत संचार से दूर रहना जरूरी होगा. यह समय है हर स्थिति को पूरी तरह समझने का और बिना सोचे प्रतिक्रिया देने से बचने का. रिश्तों में भी गलतफहमी की संभावना है, इसलिए स्पष्ट और शांत संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर बात हर किसी से साझा करना जरूरी नहीं होता और कई बार चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है. सेहत के मामले में मानसिक बेचैनी, थकान या सिरदर्द महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को शांत रखें और पर्याप्त आराम करें ताकि ऊर्जा संतुलित बनी रहे.

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मीन राशि (Pisces): Six of Wands

आज का दिन सफलता, पहचान और उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. Six of Wands दर्शाता है कि आपके प्रयासों का परिणाम अब सामने आ सकता है और लोग आपके काम की सराहना कर सकते हैं. शुभ रंग हल्के पीले और भूरे टोन हैं, जो आत्मविश्वास और स्थिरता का प्रतीक हैं. करियर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि, प्रशंसा या नया अवसर मिल सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. यह समय है अपनी मेहनत को स्वीकार करने का और आगे बढ़ने का. रिश्तों में भी सकारात्मकता और सहयोग बना रहेगा, जिससे आप भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस करेंगे. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि निरंतर मेहनत और धैर्य का फल हमेशा मिलता है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान, प्रेरित और पहले से अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.