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Tarot Rashifal 6 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए घूमेगा किस्मत का पहिया, मीन को मिलेगा टीमवर्क से लाभ, जानें अपनी राशि का हाल

आज का टैरो राशिफल (6 May 2026): कुंभ राशि के लिए भाग्यशाली बदलाव के संकेत, मेष और सिंह को बरतनी होगी सावधानी. Tarot and Numerology Consultant प्रांजल कटोच से जानें सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल.

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Tarot Rashifal 6 May 2026: टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणियां आज कुछ राशियों के लिए जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रही हैं, तो कुछ के लिए यह समय धैर्य और आत्म-नियंत्रण बनाए रखने का है. 6 मई 2026 के राशिफल में जहां कुंभ राशि वालों के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून सुनहरे अवसर ला रहा है, वहीं मेष और सिंह राशि के जातकों को अचानक आने वाली चुनौतियों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है. Tarot and Numerology Consultant प्रांजल कटोच के अनुसार, आज का दिन संतुलन और सामूहिक प्रयासों से सफलता पाने का है. आइए विस्तार से जानते हैं मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए आज के कार्ड्स क्या कहते हैं.

मेष राशि (Aries): Three of Swords

आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. Three of Swords दर्शाता है कि किसी प्रकार की निराशा, चोट या अप्रत्याशित स्थिति आपको प्रभावित कर सकती है. शुभ रंग लाल और ग्रे है. करियर में किसी योजना में रुकावट या किसी के साथ मतभेद हो सकता है, जिससे मन भारी रह सकता है. रिश्तों में भी गलतफहमी या दूरी की स्थिति बन सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझना जरूरी होगा. यह समय है भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करने का, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर दर्द स्थायी नहीं होता और हर कठिन अनुभव आपको मजबूत बनाने के लिए आता है. सेहत के मामले में तनाव, थकान या हृदय और रक्तचाप से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए खुद को शांत रखें और संतुलन बनाए रखें.

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वृषभ राशि (Taurus): Temperance

आज का दिन संतुलन, धैर्य और आंतरिक सामंजस्य का संकेत दे रहा है. Temperance दर्शाता है कि आप जीवन के अलग-अलग पहलुओं को संतुलित तरीके से संभालने में सक्षम रहेंगे. शुभ रंग हल्का नीला और हरा है. करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी और आप बिना जल्दबाजी के सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. यह समय है संयम बनाए रखने का और हर निर्णय को सोच-समझकर लेने का. रिश्तों में भी समझ, धैर्य और तालमेल बढ़ेगा, जिससे आप भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस करेंगे. यह दिन आपको यह सिखाता है कि संतुलन ही असली शक्ति है और जल्दबाजी अक्सर नुकसान देती है. यदि आप धैर्य रखते हैं, तो परिणाम निश्चित रूप से आपके पक्ष में आएंगे. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी होगा ताकि ऊर्जा बनी रहे और मानसिक शांति बनी रहे.

मिथुन राशि (Gemini): The Emperor (Reversed)

आज का दिन नियंत्रण, अनुशासन और अधिकार से जुड़े मुद्दों को सामने ला सकता है. The Emperor (Reversed) दर्शाता है कि आप किसी स्थिति में असंतुलन या नियंत्रण की कमी महसूस कर सकते हैं. शुभ रंग हल्के टोन हैं. करियर में वरिष्ठों के साथ मतभेद या निर्णय लेने में अस्थिरता आ सकती है, जिससे काम प्रभावित हो सकता है. यह समय है खुद को व्यवस्थित करने का और अनावश्यक टकराव से बचने का. रिश्तों में भी अहंकार या जिद समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना जरूरी होगा. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि नियंत्रण खोने से बेहतर है संतुलन बनाए रखना और स्थिति को समझदारी से संभालना. सेहत के मामले में तनाव, मानसिक थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को शांत रखें और आराम को प्राथमिकता दें.

कर्क राशि (Cancer): Seven of Pentacles (Reversed)

आज का दिन अधीरता, असंतोष और परिणामों को लेकर चिंता का संकेत दे सकता है. Seven of Pentacles (Reversed) दर्शाता है कि आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत का उचित फल नहीं मिल रहा है. शुभ रंग हल्का हरा है. करियर में धीमी प्रगति या निराशा महसूस हो सकती है, लेकिन यह समय हार मानने का नहीं है. रिश्तों में भी अपेक्षाएं पूरी न होने से असंतोष हो सकता है, जिससे दूरी बढ़ सकती है. यह समय है धैर्य बनाए रखने का और अपने प्रयासों पर भरोसा करने का. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है. सेहत के मामले में मानसिक थकान, तनाव या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को आराम दें और संतुलन बनाए रखें.

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सिंह राशि (Leo): The Tower

आज का दिन अचानक बदलाव, हलचल और गहरी समझ का संकेत दे रहा है. The Tower दर्शाता है कि कोई स्थिति अचानक बदल सकती है, जिससे आपको अस्थिरता महसूस हो सकती है. शुभ रंग काला और सफेद है. करियर में अप्रत्याशित बदलाव या नई दिशा मिल सकती है, जो शुरुआत में कठिन लग सकती है, लेकिन आगे चलकर लाभकारी होगी. रिश्तों में भी सच्चाई सामने आ सकती है, जिससे कुछ भ्रम दूर होंगे. यह समय है बदलाव को स्वीकार करने का और उससे सीख लेने का. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर टूटन एक नई शुरुआत का रास्ता खोलती है. सेहत के मामले में तनाव, थकान या मानसिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए खुद को शांत रखें और संतुलित दिनचर्या अपनाएं.

कन्या राशि (Virgo): Strength (Reversed)

आज का दिन आत्मविश्वास, धैर्य और आंतरिक संतुलन की परीक्षा का संकेत दे रहा है. Strength (Reversed) दर्शाता है कि आप खुद को कमजोर या अस्थिर महसूस कर सकते हैं. शुभ रंग हल्के टोन हैं. करियर में आत्मविश्वास की कमी आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए खुद पर भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा. रिश्तों में भी भावनात्मक असंतुलन हो सकता है, जिससे छोटी बात भी बड़ी लग सकती है. यह समय है खुद को समझने का और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि असली ताकत बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से आती है. सेहत के मामले में थकान, कमजोरी या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को आराम दें और संतुलन बनाए रखें.

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तुला राशि (Libra): Knight of Cups

आज का दिन भावनात्मक संतुलन, रचनात्मकता और नए अवसरों का संकेत दे रहा है. Knight of Cups दर्शाता है कि कोई अच्छा प्रस्ताव, अवसर या भावनात्मक अनुभव आपके जीवन में आ सकता है. शुभ रंग गुलाबी और हल्का नीला है. करियर में रचनात्मकता और नए विचार आपको आगे बढ़ाेंगे और आपको सराहना मिल सकती है. रिश्तों में प्रेम, समझ और जुड़ाव बढ़ेगा, जिससे आप भावनात्मक रूप से संतुष्ट महसूस करेंगे. यह समय है अपने दिल की सुनने का, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि भावनाएं भी सही दिशा में ले जा सकती हैं यदि उन्हें समझदारी से संभाला जाए. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा और आप खुद को हल्का और संतुलित महसूस करेंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio): The Magician (Reversed)

आज का दिन आत्मविश्वास, दिशा और स्पष्टता की परीक्षा का संकेत दे रहा है. The Magician (Reversed) दर्शाता है कि आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं कर पा रहे या भ्रम की स्थिति में हैं. शुभ रंग हल्के टोन हैं. करियर में किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. रिश्तों में भी गलतफहमी या भ्रम पैदा हो सकता है. यह समय है खुद पर भरोसा करने का और अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाने का. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि आपकी शक्ति आपके भीतर ही है, बस उसे पहचानना जरूरी है. सेहत के मामले में मानसिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को शांत रखें और संतुलन बनाए रखें.

धनु राशि (Sagittarius): Seven of Wands (Reversed)

आज का दिन आत्मविश्वास, साहस और स्थिरता की परीक्षा का संकेत दे रहा है. Seven of Wands (Reversed) दर्शाता है कि आप खुद को दबाव में महसूस कर सकते हैं या अपनी स्थिति को लेकर अस्थिर हो सकते हैं. शुभ रंग हल्के टोन हैं. करियर में प्रतिस्पर्धा या चुनौती सामने आ सकती है, लेकिन यह समय पीछे हटने का नहीं है. रिश्तों में भी संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि गलत प्रतिक्रिया दूरी बढ़ा सकती है. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर चुनौती का सामना करना जरूरी है और हार मानना समाधान नहीं होता. सेहत के मामले में थकान, कमजोरी या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को संतुलित रखें और आराम करें.

मकर राशि (Capricorn): The Empress (Reversed)

आज का दिन धीमी प्रगति, असंतुलन और रचनात्मक रुकावट का संकेत दे रहा है. The Empress (Reversed) दर्शाता है कि चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़ रही हैं. शुभ रंग हल्के टोन हैं. करियर में रचनात्मकता की कमी या काम में रुकावट महसूस हो सकती है, जिससे निराशा हो सकती है. रिश्तों में भी दूरी या असंतोष की स्थिति बन सकती. यह समय है खुद को समय देने का और चीजों को प्राकृतिक गति से चलने देने का. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर चीज को जबरदस्ती आगे बढ़ाना जरूरी नहीं होता. सेहत के मामले में ऊर्जा की कमी या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को आराम दें और संतुलन बनाए रखें.

कुम्भ राशि (Aquarius): Wheel of Fortune

आज का दिन बदलाव, अवसर और सकारात्मक दिशा का संकेत दे रहा है. Wheel of Fortune दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है, जो आपके पक्ष में जाएगा. शुभ रंग बैंगनी है. करियर में नए अवसर, प्रगति या अचानक लाभ मिलने की संभावना है. रिश्तों में भी सुधार और संतुलन देखने को मिलेगा. यह समय है बदलाव को स्वीकार करने का और अवसरों का सही उपयोग करने का. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

मीन राशि (Pisces): Three of Pentacles

आज का दिन सहयोग, प्रगति और सामूहिक प्रयास का संकेत दे रहा है. Three of Pentacles दर्शाता है कि टीमवर्क और सहयोग से सफलता मिलेगी. शुभ रंग हल्के टोन हैं. करियर में आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करना होगा, जिससे बेहतर परिणाम मिलेंगे. रिश्तों में भी समझ और तालमेल बढ़ेगा. यह समय है दूसरों के साथ जुड़ने का और उनसे सीखने का. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि मिलकर काम करने से ही बड़ी सफलता मिलती है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा और आप खुद को संतुलित महसूस करेंगे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.