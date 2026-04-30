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Tarot Rashifal 1 May 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपके लिए भी खुलेगा सफलता का द्वार?
Tarot Rashifal 1 May 2026: मेष से मीन तक...जानें 1 मई 2026 का टैरो राशिफल. क्या आज चमकेगी आपकी किस्मत या करना होगा थोड़ा इंतजार? करियर, सेहत और रिश्तों की सटीक भविष्यवाणी यहां पढ़ें.
Tarot Reading: सिंह राशि को मिलेंगे बड़े अवसर, तो तुला राशि में होगा बड़ा बदलाव; जानें क्या कहते हैं आपके कार्ड्स.
मेष राशि (Aries): Four of Pentacles
आज का दिन स्थिरता, संरचना और आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है. Four of Pentacles दर्शाता है कि आप अपने संसाधनों को संभालने और सुरक्षित रखने की दिशा में सही कदम उठा सकते हैं. शुभ रंग पीला है, जो स्पष्टता और व्यावहारिक सोच का प्रतीक है. करियर में आज कोई आर्थिक अवसर या लाभ सामने आ सकता है, इसलिए सतर्क रहें और सही समय पर निर्णय लें. यह समय निवेश या धन से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने का है. रिश्तों में भी स्थिरता और भरोसा बना रहेगा, लेकिन अत्यधिक नियंत्रण से बचना जरूरी होगा. आज का दिन आपको सिखाता है कि संतुलन बनाए रखना ही असली सुरक्षा है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा और आप खुद को स्थिर और संतुलित महसूस करेंगे.
वृषभ राशि (Taurus): The Hierophant
आज का दिन मार्गदर्शन, निर्णय और उच्च ऊर्जा का संकेत दे रहा है. The Hierophant दर्शाता है कि आप सही दिशा में हैं और आपको किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिल सकती है. शुभ रंग लाल है, जो शक्ति और स्पष्टता का प्रतीक है. करियर में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन परंपराओं और नियमों का पालन करना जरूरी होगा. यदि कोई मार्गदर्शन मिलता है, तो उसे नजरअंदाज न करें. रिश्तों में भी स्थिरता और समझ बढ़ेगी. आज का दिन आपको सिखाता है कि सही ज्ञान और अनुशासन ही आगे बढ़ने का रास्ता है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.
मिथुन राशि (Gemini): Four of Swords (Reversed)
आज का दिन थकान और आराम की जरूरत का संकेत दे रहा है. Four of Swords (Reversed) दर्शाता है कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी थक चुके हैं और अब शरीर भी इसका असर महसूस कर रहा है. शुभ रंग ग्रे और सफेद है. करियर में काम का दबाव बना रह सकता है, लेकिन खुद को ओवरपुश करना सही नहीं होगा. यह समय है थोड़ा रुकने का और खुद को रीचार्ज करने का. रिश्तों में भी दूरी या चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसलिए खुद को समय देना जरूरी है. आज का दिन आपको सिखाता है कि आराम करना कमजोरी नहीं है. सेहत के मामले में थकान, बेचैनी या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए शरीर की सुनें और पर्याप्त आराम करें.
कर्क राशि (Cancer): Temperance
आज का दिन संतुलन, सामंजस्य और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है. Temperance दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन आ सकता है जो आपको भावनात्मक रूप से स्थिर करेगा. शुभ रंग नीला और लाल है. करियर में चीजें धीरे-धीरे सही दिशा में जाएंगी और आपको स्पष्टता मिलेगी. यह समय है धैर्य रखने का और हर चीज को संतुलित तरीके से संभालने का. रिश्तों में भी समझ और तालमेल बढ़ेगा. आज का दिन आपको सिखाता है कि संतुलन ही असली शक्ति है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा और आप खुद को शांत और स्थिर महसूस करेंगे.
सिंह राशि (Leo): The Magician
आज का दिन शक्ति, अवसर और प्रकट होने का है. The Magician दर्शाता है कि आपके पास वह सब कुछ है जिससे आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं. शुभ रंग पीला और बैंगनी है. करियर में आज कई अवसर मिल सकते हैं और आप एक से अधिक काम सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं. यह समय है पहल करने का और अपने कौशल को दिखाने का. आपको सहयोग और लाभ भी मिल सकता. रिश्तों में भी आपका आत्मविश्वास आकर्षण बढ़ाएगा. आज का दिन आपको सिखाता है कि शक्ति आपके भीतर ही है. सेहत के मामले में दिन बहुत अच्छा रहेगा और ऊर्जा उच्च स्तर पर रहेगी.
कन्या राशि (Virgo): Knight of Swords (Reversed)
आज का दिन गति को नियंत्रित करने का है. Knight of Swords (Reversed) दर्शाता है कि जल्दबाजी या अधिक बोलना आपके काम को बिगाड़ सकता है. शुभ रंग सफेद है. करियर में आपको अपने निर्णयों और शब्दों दोनों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि गलत समय पर कही गई बात नुकसान पहुंचा सकती है. यह समय है रुककर सोचने का, न कि तेजी से आगे बढ़ने का. रिश्तों में भी संयम रखना जरूरी होगा. आज का दिन आपको सिखाता है कि कब रुकना है और कब बोलना है. सेहत के मामले में बेचैनी, गले में खराश या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को शांत रखें.
तुला राशि (Libra): Death
आज का दिन परिवर्तन और नए आरंभ का संकेत दे रहा है. Death दर्शाता है कि आपके जीवन में कुछ पुराना समाप्त हो रहा है ताकि नया प्रवेश कर सके. शुभ रंग काला है. करियर में दिशा बदलने का अवसर मिल सकता है या कोई पुरानी स्थिति खत्म हो सकती है. यह समय है बदलाव को स्वीकार करने का. रिश्तों में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं, जो लंबे समय में आपके लिए बेहतर साबित होंगे. आज का दिन आपको सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है. सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से खुद को तैयार रखें.
वृश्चिक राशि (Scorpio): Page of Cups
आज का दिन भावनात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक जुड़ाव का है. Page of Cups दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं और इससे आपको सराहना भी मिल सकती है. शुभ रंग नीला और लाल है. करियर में किसी नए अवसर या प्रस्ताव की संभावना है, जो भावनात्मक या आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकता है. यह समय है लोगों से जुड़ने का और अपनी बात रखने का. रिश्तों में भी नयापन और हल्कापन रहेगा. आज का दिन आपको सिखाता है कि खुलापन ही नए अवसर लाता है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा और आप संतुलित महसूस करेंगे.
धनु राशि (Sagittarius): Wheel of Fortune (Reversed)
आज का दिन पुराने पैटर्न को समझने और तोड़ने का है. Wheel of Fortune (Reversed) दर्शाता है कि कुछ चीजें बार-बार दोहराई जा रही हैं, और अब समय है उन्हें बदलने का. शुभ रंग नारंगी और लाल है. करियर में वही गलतियां दोहराने से बचें और नई रणनीति अपनाएं. रिश्तों में भी पुराने व्यवहार को बदलना जरूरी होगा. आज का दिन आपको सिखाता है कि बदलाव भीतर से शुरू होता है. सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है.
मकर राशि (Capricorn): The Lovers (Reversed)
आज का दिन निर्णय और स्पष्टता का है. The Lovers (Reversed) दर्शाता है कि आपको दो विकल्पों के बीच चुनाव करना पड़ सकता है. शुभ रंग हरा और पीला है. करियर में यह निर्णय आर्थिक या पेशेवर दिशा को प्रभावित कर सकता है, इसलिए भावनाओं की बजाय तर्क से काम लें. रिश्तों में भी स्पष्टता जरूरी होगी और भ्रम से बचना होगा. आज का दिन आपको सिखाता है कि सही निर्णय वही होता है जो लंबे समय में लाभ दे. सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा.
कुम्भ राशि (Aquarius): Five of Cups (Reversed)
आज का दिन मानसिक संतुलन और आभार का है. Five of Cups (Reversed) दर्शाता है कि आप अनावश्यक चिंताओं में उलझ सकते हैं, जबकि आपके पास पहले से बहुत कुछ अच्छा मौजूद है. शुभ रंग हल्के टोन और पीला है. करियर में चीजें सामान्य रहेंगी, लेकिन आपका ध्यान नकारात्मकता पर जा सकता है. रिश्तों में अपने आसपास के लोगों की कद्र करें और उनसे जुड़ने का प्रयास करें. आज का दिन आपको सिखाता है कि जो है, वही सबसे महत्वपूर्ण है. सेहत के मामले में मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा.
मीन राशि (Pisces): The Hanged Man
आज का दिन दृष्टिकोण बदलने और धैर्य रखने का संकेत दे रहा है. The Hanged Man दर्शाता है कि आपको किसी स्थिति को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है. शुभ रंग भूरे और earthy tones हैं. करियर में थोड़ी रुकावट या देरी महसूस हो सकती है, लेकिन यह आपको कुछ नया सिखाएगी. रिश्तों में भी समझदारी और धैर्य जरूरी होगा. आज का दिन आपको सिखाता है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती. सेहत के मामले में थकान, सिरदर्द या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए खुद का ध्यान रखें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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