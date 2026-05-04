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Tarot Rashifal 5 May 2026 Dainik Rashifal Career Finance And Health Predictions

Tarot Rashifal 5 May 2026: मिथुन राशि को मिलेगी पुरानी समस्याओं से राहत, वृश्चिक राशि के जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव

Tarot Rashifal 5 May 2026: जानें 4 मई 2026 का अपना दैनिक राशिफल. टैरो कार्ड्स के अनुसार आज मेष को वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वहीं मकर राशि के लिए आर्थिक लाभ और नई शुरुआत के प्रबल योग बन रहे हैं. Tarot and Numerology Consultant प्रांचल कटोच से जानिए सभी 12 राशियों का हाल.

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Tarot Rashifal 5 May 2026: क्या आपके सितारे आज आपको सफलता की ओर ले जा रहे हैं या आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं? 4 मई 2026 के दैनिक राशिफल में आज हम उन गहरे संकेतों को डिकोड करेंगे, जो आपके करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं. Tarot and Numerology Consultant प्रांचल कटोच सभी 12 राशियों के बारे में पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देने जा रही हैं.

मेष राशि (Aries): King of Swords

आज का दिन बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता और वाणी के नियंत्रण का है. King of Swords दर्शाता है कि आपके शब्द आज आपके लिए सबसे बड़ी ताकत भी बन सकते हैं और सबसे बड़ी चुनौती भी. शुभ रंग लाल है, जो शक्ति और स्पष्टता का प्रतीक है. करियर में आज कोई महत्वपूर्ण बातचीत, डील या निर्णय सामने आ सकता है, जहां आपकी वाणी ही परिणाम तय करेगी. यदि आप सोच-समझकर बोलते हैं, तो आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते. रिश्तों में भी स्पष्टता और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि कठोर शब्द दूरी बढ़ा सकते. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि सही समय पर सही बात कहना ही असली बुद्धिमानी है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा, क्योंकि अधिक सोच आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है.

वृषभ राशि (Taurus): The Hanged Man

आज का दिन दृष्टिकोण बदलने और नए अनुभवों का संकेत दे रहा है. The Hanged Man दर्शाता है कि आप किसी ऐसी स्थिति को अलग नजरिए से देखने के लिए मजबूर हो सकते हैं. शुभ रंग नीला है, जो गहराई और समझ का प्रतीक है. करियर में कोई अप्रत्याशित घटना या बदलाव सामने आ सकता है, जो शुरुआत में चौंकाने वाला लगेगा, लेकिन आगे चलकर आपको सही दिशा दिखाएगा. यह समय है पुराने सोच को छोड़ने और नई समझ को अपनाने का. रिश्तों में भी आपकी सोच बदल सकती है, जिससे आप चीजों को ज्यादा स्पष्टता से देख पाएंगे. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर ठहराव के पीछे कोई सीख छिपी होती है. सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान से बचना जरूरी होगा.

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मिथुन राशि (Gemini): Ten of Swords (Reversed)

आज का दिन पुनःउत्थान, रिकवरी और धीरे-धीरे जीवन में संतुलन वापस आने का संकेत दे रहा है. Ten of Swords (Reversed) दर्शाता है कि आप एक कठिन दौर से बाहर निकलने की प्रक्रिया में हैं, और जो दर्द या दबाव आपने पिछले समय में महसूस किया था, वह अब कम होने लगेगा. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो शांति और मानसिक स्थिरता का प्रतीक हैं. करियर में जो समस्याएं या अड़चनें आपको पीछे खींच रही थीं, वे अब धीरे-धीरे समाप्त होती दिखेंगी और आपको नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा. यह समय है खुद को दोबारा खड़ा करने का, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है. रिश्तों में भी तनाव कम हो सकता है और धीरे-धीरे समझ और जुड़ाव वापस आएगा. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर कठिन दौर स्थायी नहीं होता और हर गिरावट के बाद उठना संभव है. सेहत के मामले में ऊर्जा धीरे-धीरे वापस आएगी, लेकिन शरीर अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या जरूरी है.

कर्क राशि (Cancer): Seven of Cups (Reversed)

आज का दिन स्पष्टता, निर्णय और भ्रम से बाहर निकलने का संकेत दे रहा है. Seven of Cups (Reversed) दर्शाता है कि जो चीजें आपको पहले उलझन में डाल रही थीं, अब वे धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगेंगी. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो मानसिक संतुलन और सच्चाई का प्रतीक हैं. करियर में आपके सामने कई विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अब आप समझ पाएंगे कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है. यह समय है भ्रम से बाहर निकलकर वास्तविकता को स्वीकार करने का. रिश्तों में भी स्पष्टता आएगी और आप पहचान पाएंगे कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर चमकती चीज सही नहीं होती, और सही निर्णय लेने के लिए स्पष्ट दृष्टि जरूरी होती है. सेहत के मामले में मानसिक शांति बढ़ेगी और आप खुद को हल्का महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी खुद को ओवरलोड करने से बचना जरूरी होगा.

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सिंह राशि (Leo): Wheel of Fortune (Reversed)

आज का दिन धीमी गति, अप्रत्याशित बदलाव और धैर्य की परीक्षा का संकेत दे रहा है. Wheel of Fortune (Reversed) दर्शाता है कि चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चल सकती हैं और कुछ योजनाएं अटक सकती हैं. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे. करियर में देरी, रुकावट या अचानक बदलाव महसूस हो सकता है, जिससे आपको अस्थिरता का अनुभव होगा. यह समय है परिस्थितियों को स्वीकार करने का और जबरदस्ती चीजों को आगे बढ़ाने से बचने का. रिश्तों में भी उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती और कभी-कभी रुकना ही सही दिशा देता है. सेहत के मामले में ऊर्जा थोड़ी कम महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को आराम देना और संतुलित दिनचर्या रखना जरूरी होगा.

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कन्या राशि (Virgo): Page of Swords (Reversed)

आज का दिन सावधानी, संयम और सोच-समझकर बोलने का संकेत दे रहा है. Page of Swords (Reversed) दर्शाता है कि आपकी वाणी या अधूरी जानकारी किसी स्थिति को बिगाड़ सकती है, इसलिए आज हर शब्द सोचकर बोलना बेहद जरूरी होगा. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो मानसिक संतुलन और स्पष्टता बनाए रखने में मदद करेंगे. करियर में अफवाहों, अधूरी जानकारी या गलत संचार से दूर रहना ही समझदारी होगी. किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले उसे पूरी तरह समझें, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. रिश्तों में भी गलतफहमी की संभावना है, इसलिए स्पष्ट और शांत संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर बात हर किसी के साथ साझा करना जरूरी नहीं होता, और कई बार चुप रहना ही सबसे सही निर्णय होता है. सेहत के मामले में मानसिक बेचैनी, थकान या हल्का तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को शांत रखें, पर्याप्त पानी पिएं और ज्यादा सोचने से बचें.

तुला राशि (Libra): Seven of Pentacles

आज का दिन धैर्य, प्रतीक्षा और धीरे-धीरे मिलने वाले परिणामों का संकेत दे रहा है. Seven of Pentacles दर्शाता है कि आपने जो मेहनत की है, उसका फल अब धीरे-धीरे सामने आने वाला है, भले ही अभी वह पूरी तरह स्पष्ट न हो. शुभ रंग हरा और पीला है, जो विकास, स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक है. करियर में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन यह इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि आपके भविष्य को मजबूत बनाएगा. यह समय है अपने प्रयासों का मूल्य समझने का और जल्दबाजी से बचने का. रिश्तों में भी स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अपेक्षाएं नियंत्रित रखना जरूरी होगा, ताकि निराशा से बचा जा सके. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर चीज का सही समय होता है और धैर्य ही सबसे बड़ा निवेश है. सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखना और खुद को ओवरथिंकिंग से बचाना जरूरी होगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio): Six of Swords

आज का दिन आगे बढ़ने, शांति और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दे रहा है. Six of Swords दर्शाता है कि आप किसी कठिन परिस्थिति, मानसिक बोझ या पुराने संघर्ष से बाहर निकलकर एक बेहतर और शांत स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो संतुलन और राहत का प्रतीक हैं. करियर में आप किसी नई दिशा या अवसर की ओर बढ़ सकते हैं, जो आपको मानसिक शांति और स्थिरता देगा. यह बदलाव धीरे-धीरे होगा, लेकिन स्थायी होगा. रिश्तों में भी दूरी बनाकर खुद को बेहतर समझने और भावनात्मक रूप से संतुलित होने का समय है. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर समस्या से बाहर निकलने का रास्ता होता है, बस आपको आगे बढ़ने का साहस रखना होता. सेहत के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन शरीर और मन दोनों को आराम देना जरूरी होगा.

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धनु राशि (Sagittarius): Two of Cups (Reversed)

आज का दिन रिश्तों में असंतुलन, दूरी और भावनात्मक उलझन का संकेत दे रहा है. Two of Cups (Reversed) दर्शाता है कि किसी करीबी संबंध में गलतफहमी या भावनात्मक दूरी आ सकती है, जिससे आप थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे. करियर में साझेदारी या टीमवर्क से जुड़े मामलों में सावधानी रखना जरूरी होगा, क्योंकि तालमेल की कमी समस्या पैदा कर सकती है. रिश्तों में संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि छोटी बात भी बड़ी बन सकती है यदि उसे समय पर स्पष्ट न किया जाए. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि संतुलन बनाए रखना और सही समय पर अपनी बात कहना ही संबंधों को मजबूत बनाता है. सेहत के मामले में मानसिक तनाव, भावनात्मक थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को शांत रखें और ओवरथिंकिंग से बचें.

मकर राशि (Capricorn): Ace of Pentacles

आज का दिन नई शुरुआत, स्थिरता और ठोस अवसरों का संकेत दे रहा है. Ace of Pentacles दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा मौका प्रवेश कर सकता है, जो आर्थिक, करियर या व्यावहारिक स्तर पर मजबूत नींव तैयार करेगा. शुभ रंग हरा और पीला है, जो विकास, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है. करियर में यह समय किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने, निवेश करने या पहले से चल रहे काम को अगले स्तर तक ले जाने का है. यह अवसर शुरुआत में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय में बड़ा और स्थायी होगा. आपकी मेहनत और धैर्य अब वास्तविक परिणामों में बदलने की दिशा में है. रिश्तों में भी स्थिरता, भरोसा और संतुलन बना रहेगा, जिससे आप भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर बड़ी सफलता एक छोटे लेकिन सही और स्थिर कदम से शुरू होती है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, शरीर में ऊर्जा संतुलित रहेगी और आप खुद को grounded और मजबूत महसूस करेंगे.

कुम्भ राशि (Aquarius): Queen of Swords (Reversed)

आज का दिन वाणी, सोच और व्यवहार में संतुलन रखने का संकेत दे रहा है. Queen of Swords (Reversed) दर्शाता है कि कठोरता, गलतफहमी या बिना सोचे-समझे बोले गए शब्द स्थिति को बिगाड़ सकते हैं. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं. करियर में आपको अपने शब्दों और निर्णयों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि गलत समय पर कही गई बात आपके काम या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है. यह समय है प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने का और हर स्थिति को समझदारी से संभालने का. रिश्तों में भी संयम, स्पष्टता और धैर्य जरूरी होगा, ताकि अनावश्यक दूरी या तनाव न बढ़े. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि सच्चाई बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सही तरीके और सही समय पर व्यक्त करना उससे भी ज्यादा जरूरी है. सेहत के मामले में मानसिक तनाव, सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को शांत रखें, पर्याप्त पानी पिएं और संतुलन बनाए रखें.

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मीन राशि (Pisces): The Hierophant

आज का दिन मार्गदर्शन, स्थिरता और आध्यात्मिक जुड़ाव का संकेत दे रहा है. The Hierophant दर्शाता है कि आपको किसी अनुभवी व्यक्ति, गुरु या उच्च शक्ति से ऐसा मार्गदर्शन मिल सकता है, जो आपके जीवन की दिशा को स्पष्ट करेगा. शुभ रंग हल्के टोन हैं, जो शांति, अनुशासन और संतुलन का प्रतीक हैं. करियर में यह समय नियमों का पालन करने, पारंपरिक तरीकों को अपनाने और स्थिरता के साथ आगे बढ़ने का है. यह आपको लंबे समय में सफलता, सम्मान और स्थायी पहचान दिलाएगा. यदि आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, तो बाहरी सलाह से अधिक अपने भीतर की स्थिर आवाज पर ध्यान दें. रिश्तों में भी भरोसा, समझ और गहराई बढ़ेगी, जिससे भावनात्मक सुरक्षा महसूस होगी. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और अनुशासन ही स्थायी सफलता की असली कुंजी है. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी और आप खुद को भीतर से स्थिर और संतुलित महसूस करेंगे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.