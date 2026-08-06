तीन तीज, तीन परंपराएं... जानिए हरियाली, कजरी और हरतालिका तीज का अंतर, महत्व और 2026 की डेट

हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज में क्या अंतर है? जानिए तीनों तीज की पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व, पूजा-विधि, विशेषताएं और साल 2026 में ये पर्व किस दिन मनाए जाएंगे.

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तीनों तीज की तिथि, महत्व और परंपराएं हैं अलग.

जानिए हरियाली, कजरी और हरतालिका तीज की पौराणिक कथा.

किस तीज पर कैसे की जाती है शिव-पार्वती की पूजा?

2026 में कब पड़ेंगी तीनों तीज? यहां जानें सही डेट.

Hariyali Teej 2026, Kajari Teej 2026, Hartalika Teej 2026: हिंदू पंचांग में तीज का पर्व सुहाग, श्रद्धा और भगवान शिव-माता पार्वती की आराधना का प्रतीक माना जाता है. सावन और भाद्रपद माह में आने वाली हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज तीनों का अपना अलग धार्मिक महत्व है. हालांकि, कई लोग इन तीनों पर्वों को एक ही तीज मान लेते हैं, जबकि इनकी तिथि, पूजा-विधि, मान्यताएं और परंपराएं अलग-अलग हैं. आइए जानते हैं तीनों तीज के बारे में विस्तार से.

हरियाली तीज

कब: श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि.

2026 में डेट: 15 अगस्त, शनिवार

कहां प्रसिद्ध: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में.

मुख्य पूजा: भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा.

मुख्य बातें

विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं.

अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति की कामना से व्रत करती हैं.

इस दिन महिलाएं हरे वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी रचाती हैं और सोलह श्रृंगार करती हैं.

झूला झूलना, सावन के लोकगीत गाना और तीज उत्सव मनाना इस पर्व की विशेष परंपरा है.

हरियाली तीज की पौराणिक कथा

पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अनेक जन्मों तक कठोर तप किया. 108वें जन्म में उन्होंने हिमालय पर घोर तपस्या की. उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया. इसी दिव्य मिलन की स्मृति में हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है. यह व्रत प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.

हरियाली तीज की पूजा-विधि

प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें.

भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें.

बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, फल, अक्षत और सुहाग की सामग्री अर्पित करें.

तीज व्रत कथा का श्रवण करें.

कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं.

पूजा के बाद झूला झूलना, भजन-कीर्तन और लोकगीत गाने की परंपरा निभाई जाती है.

हरियाली तीज की विशेषता

हरियाली तीज को सावन की हरियाली और प्रकृति के उत्सव का पर्व भी कहा जाता है. हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, मेहंदी और झूले इस पर्व की खास पहचान हैं. इसलिए इसे कई जगह श्रृंगार तीज भी कहा जाता है.

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कजरी तीज

कब: भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि.

2026 में डेट: 31 अगस्त, सोमवार

कहां प्रसिद्ध: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में.

मुख्य पूजा: भगवान शिव, माता पार्वती और नीम वृक्ष की पूजा.

मुख्य बातें

कजरी तीज को कई स्थानों पर सातूड़ी तीज भी कहा जाता है.

महिलाएं पति की लंबी आयु और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं.

इस दिन कजरी लोकगीत गाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है.

कई क्षेत्रों में सत्तू का भोग लगाया जाता है.

कजरी तीज की पौराणिक कथा

धार्मिक मान्यता के अनुसार यह पर्व भी माता पार्वती की आराधना और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने से जुड़ा है. वहीं लोक परंपराओं में कजरी तीज का संबंध वर्षा ऋतु, खेती-किसानी और प्रकृति से भी माना जाता है. सावन के विदा होने और भादों के आगमन के बीच महिलाएं कजरी गीत गाकर भगवान से परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करती हैं.

कजरी तीज की पूजा-विधि

सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें.

भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा का पूजन करें.

बेलपत्र, पुष्प, फल और सुहाग सामग्री अर्पित करें.

कई स्थानों पर नीम के वृक्ष की पूजा भी की जाती है.

सत्तू और मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है.

कजरी गीत गाकर व्रत कथा सुनी जाती है.

कजरी तीज की विशेषता

कजरी तीज की सबसे बड़ी पहचान इसके लोकगीत हैं. उत्तर भारत के गांवों में महिलाएं समूह बनाकर कजरी गाती हैं. यही कारण है कि इस पर्व का नाम कजरी तीज पड़ा.

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हरतालिका तीज

कब: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि.

2026 में डेट: 14 सितंबर, सोमवार

कहां प्रसिद्ध: उत्तर भारत, नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र.

मुख्य पूजा: भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश.

मुख्य बातें

हरतालिका तीज को सबसे कठिन तीज व्रतों में गिना जाता है.

महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं.

अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं.

कई स्थानों पर पूरी रात जागरण और भजन-कीर्तन किया जाता है.

हरतालिका तीज की पौराणिक कथा

शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती के पिता हिमवान उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, तब उनकी सखियां उन्हें वन में ले गईं. वहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया. इसी घटना की स्मृति में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है.

हरतालिका तीज की पूजा-विधि

प्रातः स्नान कर निर्जला व्रत का संकल्प लें.

मिट्टी या बालू से शिव-पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर स्थापना करें.

बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प, फल और सुहाग सामग्री अर्पित करें.

हरतालिका व्रत कथा सुनें और आरती करें.

कई स्थानों पर पूरी रात जागरण किया जाता है.

अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है.

हरतालिका तीज की विशेषता

हरतालिका तीज को तप, त्याग और अटूट समर्पण का पर्व माना जाता है. यह व्रत माता पार्वती के धैर्य, श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति उनके अटूट विश्वास का प्रतीक है.

हरियाली तीज कजरी तीज हरतालिका तीज सावन शुक्ल तृतीया भाद्रपद कृष्ण तृतीया भाद्रपद शुक्ल तृतीया हरियाली और शिव-पार्वती मिलन का उत्सव लोक परंपरा और सौभाग्य का पर्व माता पार्वती की तपस्या की स्मृति झूला, मेहंदी और सोलह श्रृंगार प्रमुख कजरी गीत और सत्तू का विशेष महत्व निर्जला व्रत और रात्रि जागरण प्रमुख

यही कारण है कि तीनों तीज भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी होने के बावजूद अपनी परंपराओं, पूजा-विधि और धार्मिक महत्व के कारण एक-दूसरे से अलग मानी जाती हैं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.