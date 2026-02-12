By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Hug day: हर आलिंगन प्रेम नहीं होता… महाभारत के इतिहास का वो आलिंगन, जिसमें छिपा था भीम की मौत का षड्यंत्र
Hug day 2026: हग डे पर गले मिलना प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन महाभारत में एक ऐसा भी आलिंगन हुआ था, जिसमें स्नेह नहीं बल्कि भीम की मौत का षड्यंत्र छिपा था.
Hug day 2026: हग डे पर जब लोग एक-दूसरे को गले लगाकर प्यार जताते हैं, तो शायद ही कोई सोचता हो कि इतिहास में एक ऐसा भी आलिंगन हुआ था, जिसमें प्रेम नहीं, प्रतिशोध छिपा था. महाभारत का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हर हग भरोसे का प्रतीक नहीं होता.
कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, मैदान शांत था, लेकिन दिलों में तूफान बाकी था. अपने सौ पुत्रों को खो चुके धृतराष्ट्र भीतर से टूट चुके थे. शोक ने उनके मन में एक ऐसी आग जला दी थी, जो सीधे भीम की ओर इशारा कर रही थी. दुर्योधन का वध भीम ने किया था और यही बात धृतराष्ट्र के लिए असहनीय थी.
दरबार में पांडव पहुंचे तो वातावरण भारी था. उसी समय धृतराष्ट्र ने कहा “भीम, आओ… मुझे तुम्हें गले लगाने दो” शब्दों में पिता का स्नेह था, लेकिन मन में प्रतिशोध की लपटें छिपी थीं. महाभारत के वर्णनों के अनुसार, धृतराष्ट्र की भुजाओं में असाधारण शक्ति थी, यदि वे किसी को पूरी ताकत से जकड़ लेते, तो उसका बचना लगभग असंभव था.
श्रीकृष्ण सब समझ रहे थे. उन्होंने एक क्षण भी देर नहीं की. भीम को पीछे कर दिया गया और उसकी जगह लोहे की प्रतिमा रख दी गई. अगले ही पल धृतराष्ट्र ने उसे पूरी ताकत से आलिंगन में जकड़ लिया. तेज आवाज हुई. लोहे की वह प्रतिमा उनके हाथों में चूर-चूर हो गई.
कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया. अगर वह प्रतिमा नहीं, सच में भीम होते तो? यही सवाल आज भी इस प्रसंग को बेहद सोचने योग्य और डरावना बना देता है. जब धृतराष्ट्र को सत्य का बोध हुआ, तो उनका क्रोध पिघलने लगा. उन्हें एहसास हुआ कि उनका अंधा मोह ही इस विनाश की जड़ था. यह आलिंगन केवल एक क्षण नहीं था यह उस पिता की त्रासदी थी, जिसने प्रेम को विवेक से अलग कर दिया था.
Hug Day हमें याद दिलाता है कि गले लगाना केवल शरीर का स्पर्श नहीं, बल्कि भावना का संकेत है. अगर उसमें विश्वास और करुणा न हो, तो वही आलिंगन हथियार भी बन सकता है. महाभारत का यह प्रसंग इसलिए अमर है, क्योंकि यह बताता है कि हर आलिंगन प्रेम नहीं होता.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
