Astrology: जिद में सबसे आगे है ये राशि, ना समझौता करते हैं ना पीछे हटते हैं

ज्योतिष के अनुसार इस राशि के जातक, 12 राशियों में सबसे जिद्दी माने जाते हैं. जानिए क्यों फैसलों में नहीं करते समझौता और कैसे बनती है यही जिद उनकी ताकत.

Astrology: ज्योतिष शास्त्र में जब भी सबसे ज़्यादा जिद्दी और अडिग स्वभाव वाली राशि की चर्चा होती है, तो वृषभ राशि का नाम सबसे पहले लिया जाता है. वृषभ राशि के जातक अपने फैसलों को लेकर बेहद पक्के माने जाते हैं और एक बार मन बना लें तो उसे बदलना आसान नहीं होता.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की होती है और इसका स्वामी शुक्र ग्रह है, इसलिए इस राशि के जातक स्थिर और फैसलों में अडिग माने जाते हैं. माना जाता है कि इस राशि के जातक अगर अड़ जायें तो कोई उन्हें हिला नहीं सकता यानि वो अपने फैसलों पर जस के तस ही रहते हैं.

पृथ्वी तत्व और शुक्र ग्रह का असर

ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसका स्वामी शुक्र ग्रह माना जाता है. पृथ्वी तत्व व्यक्ति को स्थिरता और धैर्य देता है, जबकि शुक्र सुख-सुविधा और संतुलन का प्रतीक है. यही वजह है कि वृषभ जातक बदलाव से ज्यादा स्थायित्व को महत्व देते हैं.

फैसलों में क्यों नहीं करते समझौता

वृषभ राशि के लोग भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते, ये हर पहलू पर सोच-विचार करने के बाद फैसला करते हैं और जब निर्णय हो जाता है, तो किसी के दबाव या सलाह से उसे बदलना इन्हें मंजूर नहीं होता, यही आदत इन्हें जिद्दी बनाती है.

जिद या मजबूत इच्छाशक्ति?

ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार वृषभ राशि की जिद असल में मजबूत इच्छाशक्ति का रूप है. ये लोग कठिन हालात में भी हार नहीं मानते और धीरे-धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं. करियर और आर्थिक मामलों में यही गुण इन्हें स्थिर सफलता दिलाता है.

रिश्तों में कैसा रहता है व्यवहार

रिश्तों में वृषभ राशि के जातक भरोसेमंद और वफादार माने जाते हैं. ये किसी से जल्दी नहीं जुड़ते, लेकिन एक बार जुड़ जाएं तो पूरी ईमानदारी निभाते हैं. हालांकि आत्मसम्मान के मामले में ये समझौता नहीं करते और ठेस लगने पर अपने फैसले पर अडिग रहते हैं.

कब बन जाती है यही जिद कमजोरी

ज्योतिष के अनुसार जब वृषभ राशि के जातक बदलाव को पूरी तरह नकार देते हैं, तब यही जिद उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है.समय और परिस्थिति के अनुसार लचीलापन न दिखाना इनके लिए नुकसानदायक माना जाता है.

कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों की जिद ही उनकी पहचान है. सही दिशा में हो तो यही जिद उन्हें मजबूत और सफल बनाती है, लेकिन संतुलन न रहे तो यही स्वभाव मुश्किलें भी पैदा कर सकता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जनरुचि की जानकारी देना है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए India.com उत्तरदायी नहीं है.

