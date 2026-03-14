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भगवान कार्तिकेय के 6 सिरों का रहस्य: क्यों कहलाते हैं ‘षडानन’? जानिए इसके पीछे छुपे आध्यात्मिक संकेत

भगवान कार्तिकेय को षडानन क्यों कहा जाता है. उनके छह सिर किन दिव्य शक्तियों, दिशाओं और आध्यात्मिक रहस्यों का प्रतीक हैं. जानिए पौराणिक कथा और षड् रिपुओं पर विजय का गहरा अर्थ.

Published date india.com Updated: March 14, 2026 11:46 AM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
भगवान कार्तिकेय के 6 सिरों का रहस्य: क्यों कहलाते हैं ‘षडानन’? जानिए इसके पीछे छुपे आध्यात्मिक संकेत

भगवान कार्तिकेय के 6 सिरों का रहस्य: हिंदू धर्म में भगवान कार्तिकेय को शक्ति, साहस और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है. उनका सबसे रहस्यमयी स्वरूप है उनके छह सिर, जिसके कारण उन्हें षडानन कहा जाता है. धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में इन छह मुखों के पीछे गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ बताए गए हैं.

कार्तिकेय जन्म की पौराणिक कथा

हिंदू धर्म में भगवान कार्तिकेय को वीरता, ज्ञान और दिव्य शक्ति का देवता माना जाता है. उन्हें स्कंद, मुरुगन और षडानन जैसे कई नामों से जाना जाता है. लेकिन उनके स्वरूप की सबसे रहस्यमयी बात है उनके छह सिर. धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिकेय के ये छह मुख केवल एक दिव्य रूप नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश को दर्शाते हैं.

छह माताओं का आशीर्वाद

पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कार्तिकेय के जन्म के बाद छह कृतिका देवियों शिवा,संभूति,प्रीति,सन्नति,अनसूया,क्षमा ने उन्हें दूध पिलाने और उनका पालन करने की इच्छा जताई. तब बाल कार्तिकेय ने एक साथ सभी माताओं का स्नेह स्वीकार करने के लिए छह सिर धारण कर लिए.यही कारण है कि उन्हें षडानन कहा जाता है. यह कथा मातृत्व, करुणा और दिव्य प्रेम का प्रतीक मानी जाती है.

छह दिव्य शक्तियों का प्रतीक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय के छह मुख छह दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इन शक्तियों को मनुष्य के जीवन को संतुलित और सफल बनाने वाला माना गया है. इनमें ज्ञान (बुद्धि), वैराग्य, बल, कीर्ति, शक्ति और तेज शामिल हैं. इन छह गुणों का संदेश यह है कि जीवन में केवल ताकत ही नहीं बल्कि ज्ञान, संयम और आत्मनियंत्रण भी उतना ही जरूरी है.

छह दिशाओं के रक्षक

एक अन्य मान्यता के अनुसार कार्तिकेय के छह सिर सृष्टि की छह दिशाओं के रक्षक माने जाते हैं. ये दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश और पाताल. इस दृष्टि से उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि वे सृष्टि के हर कोने पर अपनी दृष्टि रखते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं. यही कारण है कि उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति भी कहा जाता है.

षड् रिपुओं पर विजय का संकेत

धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य के छह सबसे बड़े शत्रु बताए गए हैं जिन्हें षड् रिपु कहा जाता है. इनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य शामिल हैं. भगवान कार्तिकेय के छह सिर इन विकारों पर विजय का प्रतीक माने जाते हैं. इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के इन दोषों पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा साधक और योद्धा बन सकता है.

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इंद्रियों और मन पर नियंत्रण

कुछ आध्यात्मिक व्याख्याओं में कहा गया है कि कार्तिकेय के छह सिर पांच इंद्रियों और मन पर नियंत्रण का भीप्रतीक हैं. यह योग और ध्यान की उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें साधक अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है. इसलिए भगवान कार्तिकेय को योग और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है.

पंचमहाभूत और चेतना का रहस्य

आध्यात्मिक दृष्टि से उनके छह मुखों को पंचमहाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा छठी शक्ति चैतन्य या चेतना का प्रतीक भी माना जाता है. यह व्याख्या भगवान कार्तिकेय को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और योगिक शक्ति से जोड़ती है.

स्कंद रूप का गूढ़ अर्थ

कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि बाद में देवी पार्वती ने इन छह सिरों को एक दिव्य स्वरूप में संयोजित कर उन्हें स्कंद रूप प्रदान किया. यह रूप बुद्धि और शक्ति के अद्वितीय संतुलन का प्रतीक माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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