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Som Pradosh Secret: इस दिन शिवजी को सिर्फ जल नहीं… ये 1 चीज चढ़ाने से खुलते हैं भाग्य के ताले!

Som Pradosh Secret: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं. इस दौरान जो भी सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी समस्याएं धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं. लेकिन पूजा का सही तरीका और सही सामग्री ही इस दिन का असली रहस्य है.

(Ai Generated Image)

Som Pradosh Secret: सोम प्रदोष का व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे प्रभावशाली दिनों में से एक माना जाता है. सोमवार का दिन खुद शिवजी को समर्पित होता है और जब इसी दिन प्रदोष काल का संयोग बनता है, तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन सिर्फ जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होता? शास्त्रों में एक ऐसी खास चीज का जिक्र है, जिसे अर्पित करने से किस्मत के बंद दरवाजे तक खुल सकते हैं.

क्या है वो 1 चीज?

सोम प्रदोष पर शिवजी को बेलपत्र (बिल्व पत्र) चढ़ाना सबसे खास माना गया है. बेलपत्र को शिवजी का अत्यंत प्रिय माना जाता है. मान्यता है कि बेलपत्र के तीन पत्ते त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक होते हैं. जब इसे श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, तो यह न सिर्फ पापों को नष्ट करता है बल्कि भाग्य को भी जागृत करता है.

कैसे चढ़ाएं बेलपत्र?

बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन बेहद जरूरी है. हमेशा साफ और बिना कटे-फटे बेलपत्र ही अर्पित करें. पत्ते की चिकनी साइड (ऊपरी हिस्सा) शिवलिंग की ओर रखें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करते रहें. प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय इस पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है.

क्या बदल सकता है भाग्य?

ज्योतिष के अनुसार, सोम प्रदोष पर बेलपत्र चढ़ाने से चंद्र दोष शांत होता है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में स्थिरता आती है. जिन लोगों की शादी में देरी हो रही हो, करियर में रुकावट हो या आर्थिक समस्या हो उनके लिए यह उपाय बेहद असरदार माना जाता है.

सोम प्रदोष का असली रहस्य सिर्फ पूजा सामग्री में नहीं, बल्कि आस्था और नियमों में छिपा है. जब सही समय, सही विधि और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की जाती है, तब ही उसका पूरा फल मिलता है. अगर आप भी जीवन में अटकी हुई चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस सोम प्रदोष पर सिर्फ जल नहीं बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि यहीं से खुलते हैं किस्मत के असली ताले.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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